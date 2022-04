Bullying al secretario de Gobernación

Luego de su fallido intento por escabullirse de la prensa la semana pasada, cuando subió al Metro para evitar que fuera visto visitando la Suprema Corte de Justicia de la Nación la víspera de la votación de la Ley Eléctrica, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tuvo ayer un nuevo encuentro con los representantes de los medios de comunicación que buscan la nota afuera de Palacio Nacional. De buen humor, don Adán Augusto comentó que no daría declaraciones porque no era el vocero de la reunión, “saben que los quiero mucho, pero no doy declaraciones”. De inmediato, intervino su compañero de partido, el mandatario de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, quien dijo: “Va a tomar el Metro”.

Abortan la operación cobija

Con cobijas y maletas listas se quedaron las diputadas y los diputados priistas y perredistas, quienes se preparaban para dormir en el Palacio Legislativo de San Lázaro con el fin de evitar que bloqueos morenistas les impidieran acudir a la sesión que estaba programada para hoy, y con ello, obstruir la votación en el pleno contra la reforma eléctrica del Presidente López Obrador. Nos detallan que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, citó a los 71 diputados de su bancada en un hotel cercano a la sede nacional del partido, donde comieron, para después desplazarse en dos autobuses hacia la cámara baja, a donde llegaron con su equipaje. Del mismo modo, perredistas llegaron también con cobijas y hasta un petate para pasar la noche en la Cámara. Al final del día, la Junta de Coordinación Política acordó posponer el debate de la reforma eléctrica para el próximo domingo, por lo que, las y los legisladores de oposición podrán dormir en sus camas, y la “operación cobija” fue abortada, al menos por el momento.

¿Y la medalla para el gobernador Riquelme?

Con las manos vacías y sin medalla en el pecho salió ayer de Palacio Nacional el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, nos hacen notar. Según las cifras finales del Instituto Nacional Electoral, el mandatario del PRI tuvo en su estado una mayor participación en la consulta de revocación de mandato que algunos gobernadores emanados de Morena. El estado gobernado por don Miguel logró que 15.7% del padrón votara, venciendo así a gobernadores morenistas como David Monreal, de Zacatecas, donde la votación fue de 14.2% y de Alfonso Durazo, de Sonora, que solo consiguió que fueran a las urnas 13.9% de los ciudadanos empadronados. ¿Y la medalla tricolor?

¿Cabildero o asesor?

Ayer llamó la atención que, durante el debate de la reforma eléctrica, el diputado de Morena Leonel Godoy alertara sobre la presencia de una persona que no era diputado, e incluso lo llamó “cabildero” por lo que solicitó que fuera retirado del salón. Se trata de Paolo Salerno, quien participó tanto en el parlamento abierto como en el diseño de la contrarreforma de Va Por México. Salerno, nos comentan, tiene varios cargos: es asesor de la bancada perredista, así como socio de Salerno y Asociados, coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Italia y coordinador del Comité Energético de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados A.C. ¿Con cuál cachucha estaba don Paolo en el debate?