¿Biden saldrá del AIFA?

Nos hacen ver que, aunque las autoridades federales aseguran que así como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó en el Air Force One al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), saldrá de regreso a Estados Unidos desde esa misma terminal aérea, hay quienes sostienen que no será así. Ayer hubo versiones de que apenas el Ejecutivo norteamericano se subió en compañía del mandatario mexicano a “La Bestia”, el AF1 despegó rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Sin embargo, fuentes militares aseguraron que ese avión ahí sigue en el AIFA y ahí se quedará hasta la partida de Biden. Lo que llama la atención, nos cuentan, es que, en el programa de la cancillería mexicana, se informa que el presidente del país vecino del norte despegará desde la Base Aérea Militar número 19 del AICM, lo que antes era el "Hangar Presidencial". Hagan sus apuestas: ¿sale del AIFA o del AICM?

Se suma senador al equipo de Ebrard rumbo al 2024

Al grupo de simpatizantes del canciller Marcelo Ebrard se sumó un senador morenista. Sin embargo, aún no están seguros si se trata de un activo, o un lastre para las aspiraciones presidenciales de don Marcelo. Se trata, nos comentan, del legislador por Durango José Ramón Enríquez, quien será el enlace del canciller en esa entidad que actualmente gobierna el PRI. Nos dicen que el senador no es muy bien visto en algunos sectores de Morena, quienes le critican que ha dado varios “brincos” de un partido a otro, y haberse peleado con el presidente de su partido, Mario Delgado, luego de que no fue postulado como candidato a la gubernatura duranguense, incluso lo acusan de que trabajó para que el actual gobernador priista, Esteban Villegas, ganara las elecciones. Por otro lado, nadie puede negar que el legislador tiene experiencia y conoce el estado, pues de 2016 a 2019 fue alcalde de Durango, puesto al que llegó postulado por la coalición PAN-PRD. El tiempo dirá si Ebrard se echó un buen aliado, o un alacrán, a la bolsa.



Una más del Partido Verde

Como lo adelantó hace unas semanas a este diario el senador de Morena Higinio Martínez, el Partido Verde se integrará a la alianza que postulará a la maestra Delfina Gómez como candidata a la gubernatura del Estado de México. Como era de esperarse -nos dicen-, los verdes sólo estaban encareciendo su respaldo a la coalición que encabeza Morena, y espantaban con el petate del muerto de que competirán solos en la elección del próximo 4 de junio. Lo que aún no se sabe, y está por verse, es qué tanto pudo obtener el partido del tucán a cambio de sumarse a la alianza que busca arrebatar al PRI por primera vez en la historia la gubernatura mexiquense. Así, para sorpresa de nadie, una vez más, el Verde lo vuelve a hacer, entregar su apoyo al mejor postor.



Embajadores, a vender el Felipe Ángeles

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles seguirá con visitas. Ahora, nos comentan, será visitado por los embajadores y cónsules de México en el mundo, quienes se encuentran en su reunión anual en la Ciudad de México. El próximo sábado los diplomáticos, nos dicen, serán trasladados para recorrer las instalaciones del AIFA, actividad con la que culminará la 34 reunión de embajadores y cónsules que se lleva a cabo esta semana en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La visita, nos hacen ver, tiene el objeto presumir una de las obras insignia del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y motivar a los diplomáticos a que lo promuevan en el extranjero. ¿Misión difícil o imposible?