Baja en el grupo de amistad México-Rusia

Nos platican que la instalación del Grupo México-Rusia sigue dando de qué hablar, pues mientras ayer un congresista estadounidense pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que les quite las visas a los legisladores mexicanos que pertenecen a dicha agrupación, ya hubo una baja dentro del mismo. Nos dicen que el diputado panista Saúl Téllez solicitó su baja de manera formal. A través de una carta dirigida a Alberto Anaya (PT), presidente del grupo, don Saúl argumentó ayer mismo que no puede permanecer en el grupo en virtud de su postura de rechazo absoluto a la operación militar que inició Rusia en contra de Ucrania. En la cama y en las guerras se conocen a los amigos, nos comentan. Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) se mantuvo firme en el grupo, pero pidió la intervención de la Mesa Directiva de la Cámara para que intervenga y que el gobierno de Estados Unidos no le vaya a quitar su visa.

Morena y opositores logran importante consenso

No todo en el Poder Legislativo son desacuerdos. Aunque hay reformas y asuntos en los que las fuerzas políticas en el Senado no logran ponerse de acuerdo, hay temas que fluyen muy bien. Es el caso del consenso para realizar un puente vacacional de Semana Santa. Nos comentan que en el calendario legislativo que se programó con antelación para el mes de abril, se acordó celebrar tres sesiones para esta semana: martes, miércoles y jueves. Sin embargo, nos dicen que en la Junta de Coordinación Política del Senado los grupos parlamentarios propusieron cancelar la sesión del jueves, por lo que la de hoy será la última antes de la semana mayor. De esta manera, los senadores volverán a sesionar hasta el martes 19 de abril, a menos de que haya un cambio de última hora por alguna causa de urgencia. Quién dice que no hay consensos.

Libra Guardia Nacional ir ante rendición de cuentas

Por enésima ocasión, el Senado de la República pateará el bote para debatir, y en su caso aprobar, el informe del 2021 de la Guardia Nacional. Como ya se lo hemos comentado, en al menos un par de ocasiones la mayoría de Morena ha logrado que se cancele la presentación del reporte. En esta ocasión, nos dicen, se reprogramará para después de la Semana Santa. Nos hacen ver que quizá ya que hayan pasado los días de guardar y la consulta de revocación de mandato, el tema de la presencia del comandante de esta corporación, el general Luis Rodríguez Bucio, en un evento partidista de Morena, y el uso de un avión oficial para asistir a dicho mitin, ya no esté tan fresco y cause menos críticas.

Pagarán medio millón por arreglo de jardines en Palacio Nacional

Si usted le sabe al oficio de la jardinería tiene que estar muy pendiente, pues la Secretaría de Hacienda está buscando quien le presente el servicio integral de jardinería en sus oficinas, entre ellas, las que están a su cargo en Palacio Nacional. Se prevé que este contrato de la licitación IA-006000998-E68-2022 alcance un monto cercano del medio millón de pesos para la empresa a la que se le adjudique el contrato. Aunque el fallo debe estar por conocerse, quizá aún haya oportunidad de participar.