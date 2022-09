Azadón de palo en la Junta de Conciliación: despidos masivos sin indemnización

Mucha preocupación, nos hacen ver, han generado en el Poder Judicial de la Federación los despidos masivos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, donde precisamente lo que se dirime son controversias sobre despidos injustificados. Nos aseguran que la situación es apremiante dado que se trata del personal fundamental para el funcionamiento de las Juntas; el recorte sin causa justificada podría superar los 150 trabajadores, a quienes, por increíble que parezca, no les están respetando sus derechos laborales, es decir fueron cesados sin derecho a una liquidación digna, no obstante que muchos de ellos tienen antigüedades superiores a diez años. En diversas áreas judiciales se preguntan sobre el futuro de la Junta de Conciliación, pues si la autoridad argumenta despidos por falta de presupuesto, no podrá operar de manera eficiente.

La bomba yucateca en el Senado

Nos cuentan que los yucatecos en el Senado andan muy activos cabildeando el tema de extender la militarización. Además de la renuncia y voto a favor del expanista y ahora morenista Raúl Paz Alonzo, su paisano Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, ha estado este fin de semana concentrado en el trabajo de buscar consenso para una propuesta alterna a lo que se aprobó en San Lázaro, que dote a las fuerzas armadas de un marco jurídico de actuación, con garantías, pero que los acote y las obligue a la rendición de cuentas y al respeto a los derechos humanos. El argumento que está tratando de vender a sus colegas legisladores es: “Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda supervisar la actuación de las fuerzas armadas, pero que esto no dependa de ellos ni del poder Ejecutivo, que sea el Congreso el que llame a la CIDH”. De entrada, habrá que ver cómo recibe esta nueva bomba yucateca Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada priista, enfrentado con el líder del partido y sus cuadros en el Congreso.

La CNTE se apunta para movilizaciones por Ayotzinapa

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya alzó la mano para estar presente en la marcha que este lunes realizarán las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aportar su larga experiencia en movilizaciones y protestas. De acuerdo con líderes de esta ala magisterial, se estima que arribarán a la Ciudad de México entre mil 500 y 2 mil maestros procedentes de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, bastiones de la coordinadora. También entre los profesores centistas hay mucha molestia contra este gobierno, por su reforma educativa. Tanto, que en no pocas ocasiones han dicho que la tirarán.

Amigos y ya no rivales

En su segundo día de gira por el sureste, el presidente Andrés Manuel López Obrador constató que en Quintana Roo hubo una tersa transición entre Carlos Joaquín González, ex aliancista, y Mara Lezama (Morena), quien hoy asumirá como la primera mujer gobernadora de esa entidad. Ayer se vieron los tres en los trabajos de supervisión del Ejecutivo en obras como el Tren Maya, los aeropuertos de Tulum y Chetumal. El mandatario les dio un abrazo, sabedor de que se mantendrán cerca de él, porque ambos salieron ganones del último proceso electoral: ella en la gubernatura y él en la embajada de México en Canadá.