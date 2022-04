Autoriza la SEP uso de libro del historiador más criticado por AMLO

Nos comentan que si hay algún escritor que se encuentra como el más señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras es el historiador Enrique Krauze. Nos recuerdan que desde el salón Tesorería de Palacio Nacional casi no pasa una semana sin que el mandatario arremeta contra Krauze. Sin embargo, nos hacen ver, a la Secretaría de Educación Pública las criticas presidenciales a don Enrique no le impiden que uno de los libros del historiador se encuentre en la lista de textos autorizados por la dependencia para su uso en las escuelas secundarias para el ciclo escolar 2022-2023. Nos detallan que se trata del texto “Historia de México. Segundo Grado”, que Krauze escribió junto con Andrea Martínez Baracs y Javier Lara Bayón. Esta lista, nos detallan, fue presentada como un anteproyecto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para su aprobación. Nos hacen ver que esta decisión de la SEP habla muy bien de la dependencia, pues no toma en cuenta las descalificaciones políticas realizadas por el Presidente al intelectual. Ahora solo falta saber qué opina el mandatario de la decisión tomada por la Secretaría de Educación Pública.

Se exaltan las senadoras radicales de Morena

Las senadoras del ala radical de Morena son rudas hasta con los de casa. Nos comentan que en la reunión de la bancada morenista previa a la sesión del Pleno del Senado, algunas legisladoras le reclamaron de manera airada a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, que “le dé más la palabra a la oposición que a nuestro grupo”. Nos platican que la situación se volvió muy incómoda dada la intensidad de las quejas de las senadoras que recriminaron en forma virulenta lo que consideraron una “actuación parcial” de doña Olga. Los reclamos de las senadoras fueron de menos a más, al grado que tuvo que intervenir el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, para pedirle a sus compañeras respaldo total a la labor de la presidenta del Senado y ministra de la Corte en retiro, quien se mantuvo firme y respetuosa frente a la actitud de sus compañeras de bancada.

¿Evo Morales influyó en la nacionalización del litio en México?

Nos cuentan que, hasta el año pasado, en México poco se hablaba del litio y su importancia en la tecnología y pocos en la clase política lo consideraban, como ahora, el nuevo oro blanco. En octubre de 2021, Evo Morales, regresó a nuestro país después de que, en noviembre del 2019, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, le ayudó a salir de Bolivia donde temía por su vida y era víctima una persecución política. A su vuelta a México, ofreció una conferencia de prensa donde aseguró que haber nacionalizado el litio en su país fue lo que provocó el “golpe de Estado” en su contra. En aquella ocasión recomendó al presidente, López Obrador nacionalizar el litio porque la industria derivada de este mineral debe estar en manos de los Estados, y no en los sectores privados. ¿Se habrá seguido aquí el consejo del político boliviano?

Temas que no merecen fast track

A diez días de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el Senado de la República no contempla convocar a extraordinario, a pesar de que hay temas pendientes que no ha podido desahogar. Uno de esos asuntos es la elección de magistrados electorales en más de la mitad de los estados de la República. El tema no avanza desde el año pasado debido a la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios. Los nombramientos de magistrados electorales deben ser aprobados por las dos terceras partes de los senadores, pero el tema se ha politizado y hay partidos que pretenden impulsar a sus cercanos o recomendados, que son inaceptables para los contrarios, lo que ha empantanado las conversaciones al interior de la Comisión de Justicia. El caso es que hay temas que no merecen la vía rápida que en otros casos permite que en solo unas horas se presente, se apruebe y se promulgue una ley.