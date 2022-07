Aún no nace y la alianza se hunde en Coahuila

Nos comentan que mientras Morena ya está echado a andar rumbo a las elecciones de 2023, en la oposición hay atorones. En Coahuila, que renueva gubernatura y es uno de los dos bastiones donde el PRI permanece imbatido, hay consenso en que si el tricolor y el PAN no van juntos, sus posibilidades de competir son mínimas. Lo que no se ve son ganas de construir un acuerdo pues, nos hacen ver, liderazgos locales del panismo están lanzando la idea de ir en coalición pero con una serie de condiciones: primero, que no participen Rubén Moreira ni priistas de su grupo; segundo, que se pacte una investigación para llevar ante la justicia a los responsables del endeudamiento multimillonario que dejaron las gestiones consecutivas de los hermanos Humberto y Rubén Moreira; y tercero, que sean los priistas los que le pidan a Acción Nacional unirse. Nos cuentan que varios panistas promoverán en los próximos días estas condiciones. O sea que, nos hacen ver, desde el blanquiazul el mensaje es: “me das asquito, pero si me ruegas y enjuicias a tus líderes, podemos platicar”. Difícil piso de negociación.



¿Y el informe del Culiacanazo?

Nos recuerdan que el pasado 28 de mayo, el presidente López Obrador prometió que presentaría un informe completo sobre el operativo fallido de octubre de 2019, en Culiacán, Sinaloa, en el que se dejó en libertad a Ovidio Guzmán, después de que elementos del Ejército mexicano lo tenían ya bajo custodia. Nos detallan que el Ejecutivo federal prometió que este informe se entregaría en 15 días, y no ocurrió así. Después de ese anuncio, la Marina condujo la operación que culminó en la detención de Rafael Caro Quintero, con toda su carga de viejas cuentas no saldadas y tensiones en la relación con Estados Unidos. ¿Será que en Presidencia calcularon que era mejor ya no moverle con asuntos espinosos en materia de combate al crimen organizado?



Ebrardistas quieren “piso parejo”

Nos comentan que los militantes de Morena que apoyan las aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo Ebrard comenzaron a trabajar con la intención de lograr que se garantice una contienda interna con “piso parejo”. La senadora Malú Micher, cercana a don Marcelo, convocó a una rueda de prensa a nombre del grupo "Progresistas por la unidad y el piso parejo", que hará su debut en sociedad mañana, en un hotel de la Ciudad de México. Exigirán la transparencia en la encuesta para definir la candidatura. Nos hacen ver que en las filas de don Marcelo para nadie es secreto que las preferencias del inquilino de Palacio Nacional se inclinan por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero creen que todavía hay margen para una competencia limpia.



La utilidad simbólica del desfile militar del 16 de septiembre

Nos comentan que luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el desfile militar del 16 de septiembre fijará la postura de su gobierno ante la controversia interpuesta por EU y Canadá por considerar que la política energética de México viola el T-MEC, en Palacio Nacional ya trabajan para que las fiestas patrias sean totalmente políticas y se construya la narrativa de los extranjeros que quieren socavar la soberanía nacional. Nos hacen ver que, con esto, serán dos desfiles consecutivos polémicos, porque hace un año, de forma inédita, el Presidente invitó a su homólogo de Cuba, el camarada Miguel Díaz-Canel, y llamó al gobierno de Joe Biden a poner fin al “bloqueo económico” a la isla. Va con todo, pues, el manejo de los símbolos. Las cuestiones comerciales técnicas son lo de menos.