¿Asilo de México al presidente de Perú?

En Perú crecen las expectativas sobre una posible solicitud de asilo político a México del asediado presidente del país andino, Pedro Castillo. Estas versiones, emitidas por políticos peruanos, crecieron luego de que el mandatario se reunió en privado al filo de la medianoche del miércoles con el canciller Marcelo Ebrard. Harold Forsyth, embajador peruano en la OEA, es una de las voces que afirman que Castillo buscará asilarse en México, tras enfrentar varias acusaciones en su contra, incluso por corrupción. La versión sobre que Castillo busca asilo también es expresada por la congresista Patricia Chirinos. En días pasados esa misma versión circuló en México, sin embargo, fue desmentida. ¿Seguirá siendo una mentira?

José Narro, en busca un escudo político

En el Senado nos dicen que quienes pensaban que el morenista José Narro Céspedes disputa la Mesa Directiva del Senado, con el fin de tener el poder de manejar un nada despreciable presupuesto, y de paso ser un contrapeso del coordinador de su bancada, Ricardo Monreal, no están contemplando la que hoy en día es la motivación principal que mueve a don José a querer presidir la Cámara Alta. Nos dicen que el senador Narro busca obtener la máxima representación del órgano legislativo para, con esa investidura, enfrentar la investigación que se encuentra en curso por la desaparición de dos marinos que le fueron asignados para su seguridad personal por la alcaldesa de Acapulco, Abelina López. Nos recuerdan que Óscar Manuel González y Victoriano Rodríguez Zurita, elementos de la Marina, no aparecen desde marzo pasado cuando viajaron del puerto guerrerense a México para hacerse cargo de la seguridad del senador. Ahora, Narro confirmó a la prensa que sí tuvo un encuentro con los dos elementos de seguridad, pese a que en otros momentos habría señalado que no tenía relación alguna con el caso del que surgen muchas preguntas, que van desde dónde están los marinos, hasta, bajo qué autoridad una alcaldesa asigna escoltas militares a un senador de la República.

Expresidentes del IFE hablarán hoy de la reforma electoral

Nos adelantan que el parlamento abierto de la reforma electoral, organizado por la coalición legislativa de Vapor México, iniciará hoy en la Cámara de Diputados con la participación de los expresidentes del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde y José Woldenberg. Nos comentan que este foro, alterno al organizado por Morena, se tendrá que llevar a cabo en las oficinas del PAN, luego de que los morenistas impidieron que les fuera prestado algún salón de la Cámara, bajo el argumento de que ese parlamento abierto no fue aprobado por la Junta de Coordinación Política. Al final, se tendrá que ver qué ejercicio logra más rating, si el de los morenistas y aliados, o el del bloque opositor.

Siguen las fallas en Compranet

Nos hacen ver que pese a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró este lunes que la página web de Compranet —que registra las compras del gobierno— ya estaba funcionando al 100 por ciento, tras 17 días de haber estado inhabilitada, ayer tuvo que reconocer que esto no era del todo cierto. Hacienda ha tenido que aceptar que “debido al inusual tráfico” en la plataforma, esta muestra tiempos de carga extendidos en horas pico o de mayor afluencia de usuarios. Vaya que a esta administración le cuesta mucho trabajo el tema de la transparencia, nos dicen.