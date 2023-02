AMLO y el aluxe, entre la chamaqueada y el truco político

Nos comentan que quienes están sudando frío son los responsables del Tren Maya, y no porque se complica cumplir la promesa de que esa obra insignia del gobierno esté concluida en diez meses, sino porque alguien de ese equipo chamaqueó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos detallan que ayer por la tarde, el mandatario federal difundió en su cuenta de Twitter una foto y afirmó que era la imagen de un aluxe que había sido visto tres días antes por un ingeniero del Tren Maya. En las redes sociales de inmediato surgió la chunga, no sólo por el tema del aluxe sino porque la fotografía era vieja y había sido viral en febrero de 2021, con la historia de que era “una bruja” captada en Nuevo Léon. Algunos malpensados se preguntaron si no era una travesura del Presidente para jalar reflectores horas antes de la marcha contra su Plan B, pero aun así, algunos involucrados en la obra temen consecuencias. El caso es que entre aluxes, brujas y fake news, parece que a la señorita de las mentiras, Elizabeth García Vilchis, se le junta mucho trabajo para su presentación de esta semana.

“Defienden” Palacio Nacional con vallas y declaraciones

Nos cuentan que frente a la concentración de hoy en el Zócalo, concebida por sus organizadores como una forma de alentar a la Suprema Corte a que impida la aplicación del Plan B del gobierno porque los cambios que incluye se oponen a lo que establece la Constitución, desde los gobiernos federal y de la Ciudad de México montaron la defensa de Palacio Nacional. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, usó su sábado para decir que los que acuden a la marcha son “trasnochados" y machacó con la cantaleta de que la movilización es para defender a Genaro García Luna, mientras que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, salió a detallar con ironía las peticiones que hicieron a su gobierno los organizadores de la reunión en el Zócalo, cosa que no se recuerda haya hecho con alguna otra movilización. Y en la Presidencia de la República desde el mediodía se dieron a la tarea de amurallar Palacio Nacional, como si se esperaran actos violentos.

Regresó con todo el fiscal Gertz

En la Fiscalía General de la República, nos cuentan, el regreso de su titular Alejandro Gertz se sintió con fuerza. Nos comentan que tras la reaparición del fiscal en un acto público durante la semana que concluye, luego de varios meses de ausencia y una intervención quirúrgica, don Alejandro se involucró directamente en algunos de los casos abiertos que lleva la fiscalía autónoma. Nos detallan que en la postura oficial sobre la decisión de un juez de absolver a Rosario Robles por la causa penal que se le abrió en relación con la famosa estafa maestra, el fiscal se aseguró de que la tarjeta informativa fuera distribuida a los medios para anunciar que habrá una apelación e incluso abrir una causa penal contra el juez Roberto Omar Paredes Gorostieta. Quienes conocen al fiscal señalan que la redacción era “como oírlo argumentar” cuando lleva un caso. La tarjeta informativa en cuestión, nos recuerdan, usaba frases como “acto de justicia inaudito…”, “violación flagrante a todos los expedientes penales…”, “declarar que eso no constituye delito es algo absurdo e inaceptable…”. Regresó el fiscal, quedó claro.