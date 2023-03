AMLO, ojo por ojo, y marcha por marcha

Nos hacen notar que ayer, sin querer queriendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que, si sus opositores conservadores siguen convocando a manifestaciones, él las replicará. El Presidente adelantó la próxima marcha que podría encabezar después del 18 de marzo, día de la Expropiación Petrolera. Según sus propias palabras, él encabezaría el próximo desfile del 1 de mayo, Día del Trabajo. Así que líderes partidistas, gobernadores y alcaldes morenistas, tendrán mucho trabajo este año pues deberán cumplir con sus cuotas de “movilizados” para hacer que las concentraciones y marchas estén nutridas de personas y no hacer quedar mal al líder máximo de la autollamada Cuarta Trasformación, y pagar a quienes no están de acuerdo con él, ojo por ojo, y marcha por marcha.

Las razones de MC para hacerse a un lado en Edomex y Coahuila

La decisión de Movimiento Ciudadano de no competir en las elecciones de Coahuila y el Estado de México tiene varias lecturas. Para algunos emecistas, la principal, nos dicen, es el encono entre su partido y los promotores de la alianza Va por México, PAN y PRI. Dicen que lejos de tratar de convencer al partido naranja panistas y priistas se han dedicado a señalarlos de esquiroles de Morena y el gobierno. Otra lectura, la de algunos priistas y panistas, es que MC no alcanza más de un dígito en las preferencias en ambas entidades, por lo que aplicaron una determinación lógica y de sentido común ante la altísima posibilidad de sufrir una derrota estrepitosa. Cualquiera que sea la razón que orilló a MC a no participar, nos dicen, para Morena es una buena noticia, pues esta decisión hace ver cada vez más lejana la posibilidad de que MC se integre a la coalición opositora rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

No es desconfianza, pero…

Nos cuentan que en el examen para los 531 aspirantes a consejeros y presidenta del Instituto Nacional Electoral, que se llevará a cabo hoy en el pleno de la Cámara de Diputados, los aspirantes no tendrán permitido ingresar con celulares, mochilas, bolsas. Nos dicen que incluso les retirarán hasta los relojes inteligentes para evitar que copien o hagan trampa. La finalidad, según el Comité Técnico Evaluador, es evitar cualquier acto fraudulento, y que todo sea pulcro. Lo irónico del caso, nos hacen ver, es que no se les tiene confianza para que hagan un examen, pero se tendrá que confiar en ellos para que garanticen la honestidad y transparencia de las elecciones.

Las mujeres que sí pasarán las vallas de Palacio Nacional

Nos detallan que mañana, a mediodía, después de su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Palacio Nacional. Todas las mujeres de su gabinete legal y ampliado, así como diversas invitadas —legisladoras, gobernadoras, alcaldesas— están convocadas para acudir al recinto histórico a acompañar al Ejecutivo federal. Nos hacen ver que, al menos, algunas mujeres sí podrán pasar las grandes vallas que rodearán al Palacio Nacional para proteger al recinto histórico y sus habitantes de otras mujeres que están molestas por los altos niveles de violencia de los que son objeto, y de que no se haya puesto en marcha alguna política efectiva para frenarlos.