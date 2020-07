AMLO ningunea a su nuevo secretario

Desde Salina Cruz, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio sus primeras instrucciones para recuperar el control de los puertos del país. El más destacado anuncio: la designación de la nueva coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la SCT. Lo interesante, sin embargo, no fue el qué sino el cómo: “Voy a informar el día de hoy al secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, que se nombre en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante a Rosa Icela Rodríguez”. Nos comentan que no es raro que un Presidente nombre personal subordinado a sus secretarios; lo nuevo es que el mandatario lo exhiba, como si quisiera dejar claro que su gabinete está conformado por meras extensiones de su voluntad. No ha pasado ni una semana en el cargo y al nuevo secretario ya lo ningunearon.

Manzanillo, el gran reto

Parte de lo anunciado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue que aceptará las propuestas del Secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, para que se haga cargo de API de Manzanillo, Colima, el almirante Salvador Gómez Meillón, y de la API de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el almirante Jorge Luis Cruz Ballardo, quien en el sexenio pasado tuvo esa misma responsabilidad y fue designado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. El control del puerto es de suma importancia debido a que ha sido, desde siempre, azotado por los grupos del crimen organizado. Empero, nos dicen, quien tendrá mayor tarea será el almirante Salvador Gómez Meillón, pues además de que Manzanillo es el principal puerto del país, es también la entrada del fentanilo, la droga sintética más cotizada en el mercado. Por algo Colima ha subido en la lista de las entidades con mayor número de homicidios.

El regreso del diplomático priista

A quien después de más de un año la diplomacia lo volvió a arropar es al priista Carlos Jiménez Macías, quien ahora estará trabajando en la embajada de México en España; no como titular, pero sí para ver el tema de la relación política del gobierno mexicano con el reino español. Jiménez Macías fue, hasta el 30 de noviembre de 2018, cónsul de México en Chicago, y presentó la renuncia, al igual que otros embajadores y cónsules no pertenecientes al Servicio Exterior Mexicano. Después de ello a Carlos Jiménez Macías se le vio en actos partidistas del Revolucionario Institucional, pero ahora ya despacha desde Madrid trabajando para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Diputado de Morena no paga la renta

Al diputado federal de Morena, Ricardo del Sol Estrada, originario de San Luis Potosí, el Juzgado Primero de lo Civil en Ciudad Valles le ordenó un embargo a su salario de legislador federal debido a un adeudo de 18 meses de renta por locales que ocupaba en establecimientos comerciales en el centro de Valles. Nos describen que el adeudo del legislador morenista fue de 156 mil pesos por más de un año y medio de no pagar la renta. Fueron los propios propietarios de los locales quienes interpusieron la queja ante las instancias judiciales después de que en noviembre del 2017 se desalojaron los locales pese a la oposición del legislador federal. Ricardo del Sol Estrada presentó varios amparos argumentando que no tenía propiedades con las que se pudiera cubrir el adeudo, por lo que se ordenó quitarle el 30% de su salario mensual a partir de diciembre del 2019 y hasta junio pasado. Algunos incluso dicen que el diputado federal quiso “charolear” argumentando que es “amigo del Presidente”.



**En la imagen: Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL