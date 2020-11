AMLO, las redes y la madre de El Chapo

Ayer se hizo viral una imagen del fotógrafo Víctor Medina, tomada en Mexicali, Baja California, en la que se observa a una señora mayor pidiendo ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras éste la observa desde su vehículo, sin bajar el vidrio. De inmediato, usuarios en redes compararon la fotografía con aquel famoso saludo del mandatario a la madre de El Chapo Guzmán, a quien el propio presidente le pidió que no se bajara de su camioneta mientras él se acercaba a saludarla. Nos comentan que si bien el contraste es evidente, las circunstancias también lo son: aquel encuentro en Sinaloa, con la progenitora del capo, se dio el 29 de marzo cuando AMLO todavía se paseaba por el país sin cubreboca ni sana distancia, mientras que su reciente visita a Mexicali se dio ahora que López Obrador se toma un poco más en serio la pandemia (intenta no acercarse mucho a la gente y suele no bajar el vidrio, aunque sí escuche a quienes le hablan). Es decir, esta comparación puede ser reveladora del torpe manejo de la epidemia; de la deferencia innecesaria hacia los criminales confesos y sus familias… pero no una evidencia de haber ignorado a esa madre suplicante.

Calderón y Fox coquetean con el PAN



Son cada vez más los acercamientos entre Felipe Calderón y Margarita Zavala con el PAN para protagonizar una alianza electoral para el 2021. Nos cuentan que este sábado, el expresidente Felipe Calderón tuvo el pretexto perfecto para regresar, al menos, virtualmente al PAN durante el homenaje póstumo que organizó la representación de Durango a uno de los panistas más importantes de las últimas décadas: Juan de Dios Castro, quien fuera su amigo. “Hay buen ánimo de superar agravios”, nos dijo una fuente cercana a la dirigencia. Pero Calderón no perdió oportunidad de recordar uno de sus reclamos más fuertes a su salida del PAN: que en su Consejo Nacional ya no se debatía y explicó que, en protesta, Juan de Dios Castro dejó de asistir a estas sesiones. Nos recuerdan que el otro expresidente panista, Vicente Fox, también sigue con guiños a los blanquiazules al participar en esta ceremonia de quien fuera su consejero jurídico.

Senadores al chapulineo



Los 128 integrantes del Senado sólo esperan cumplir con el cierre definitivo del periodo de sesiones, luego de que fracasaron en el objetivo de sesionar a distancia con atribuciones para votar sin estar presentes en el salón de sesiones, y corren alto riesgo de contagio en sus traslados a la Ciudad de México, y en la sede misma de la Cámara Alta. La importancia de las sesiones presenciales será hasta el 10 y 11 de diciembre, y cuando ello ocurra, lo relevante será que se otorguen licencias a los ansiosos senadores y senadoras que van a salir por candidaturas de sus partidos a gubernaturas, como ya lo solicitó el panista Gustavo Madero, que suspira por Chihuahua. Nos comentan que la 64 Legislatura ya dio lo que podía dar, hasta en sus omisiones en legislar temas Covid, sobre los cuales tienen cero dictámenes de leyes aprobados. Hay prioridades.