AMLO está feliz, feliz, feliz

Contento, riendo y hasta tarareando una canción tropical se le vio ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin perder el buen humor el mandatario dijo que está por salir a la luz un nuevo grupo opositor al que ya bautizó como el “Frente Nacional Anti-AMLO 2” y de paso acusó de comandarlo a los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Al señalar que se trataba de un FRENAAA2, y no de un Bloque Opositor Amplio (BOA), comenzó a tararear la canción “La Boa”, que hiciera famosa la Sonora Santanera. Y las risas no paraban, pues luego dijo que esta nueva organización está en busca de dinero. Quieren los “billullos”, pero “no, no hay, no hay”, dijo parafraseando a unos de los personajes del desaparecido comediante Héctor Suárez. Nos hacen ver que el mandatario tiene razones para estar feliz, feliz, feliz, pues en los últimos días todo le ha salido bien. La Suprema Corte y el Senado le aprobaron su solicitud de consulta popular para juzgar a expresidentes y está a unos días de poder manejar sin ningún impedimento poco más de 68 mil millones de pesos una vez que los senadores de Morena y sus aliados aprueben la desaparición de 109 fideicomisos. ¿Se puede pedir más felicidad?

La doctora Gutiérrez se lleva la primicia en París



Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, compartió muy temprano en Instagram la primicia de su visita este jueves a París, Francia, para participar en representación del jefe del Ejecutivo en la inauguración de la exposición Los Olmecas y las culturas del Golfo de México en el Museo Quai Branly-Jacques Chirac. La Cancillería mexicana avisó del evento dos horas después con una imagen de ella acompañada de Brigitte Macron, esposa del presidente Emmanuel Macron. La estancia incluyó lecturas en voz alta con Brigitte e inauguraciones de exposiciones. Habrá que estar atentos al perfil en Instagram para las primicias del viaje y quizá hasta un video en que se anime a interpretar alguna canción francesa o mexicana, pues, como sabemos, es aficionada al canto.

El AMLO de FRENAAA



De manera brillante, en su columna de ayer la colaboradora de EL UNIVERSAL Maite Azuela señala las similitudes entre los discursos extremos de la Cuarta transformación y el movimiento FRENAAA que pide que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje el cargo. En pocas horas el líder de este movimiento de ultraderecha, Gilberto Lozano, se encargó de validar la tesis de la politóloga Azuela. Don Gilberto reaccionó justo como lo haría el presidente López Obrador a la crítica. Descalificó a la autora del texto, además acusó a este medio de dar línea a la columnista y de estar coptado por el gobierno. Lo dicho, lo que les checa les choca.

Espaldarazo de México a Maduro



Entre críticas ha estado México después de abstenerse, en una votación del Consejo de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, que tiene que ver con lo que ocurre en Venezuela y el respeto de las garantías. Gobiernos de América Latina y Europa votaron para que la Misión de Determinación de Hechos mantenga investigación en el país gobernado por el presidente Nicolás Maduro, sobre la situación de los derechos humanos en aquella nación latinoamericana. México justificó que el documento presentado estuvo politizado, por eso es que la autoridad mexicana “dudó” sobre votar y prefirió abstenerse.