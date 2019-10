AMLO, con nuevo equipo de comunicación

El presidente Andrés Manuel López Obrador estrenó equipo de comunicación en su gira por Puebla. Como sabe usted, el mandatario gusta de hacer largos recorridos por las carreteras del país y durante la gira de este viernes en la Sierra Norte de Puebla, en Ixtepec, el tabasqueño se dejó ver en una Suburban negra que portaba una antena de color blanco en el toldo de la unidad. Nos dicen que el aditamento de comunicación se usa para amplificar la señal de telefonía celular y evitar que él y la comitiva se queden incomunicados. Al parecer, nos comentan, el Presidente cayó en la cuenta de lo importante que es estar bien comunicado en sus giras de trabajo por el territorio nacional. No hay que confundir los lujos con las necesidades de un jefe de Estado, nos mencionan.

Landau, con juguete nuevo

Como niño con juguete nuevo anda el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, en sus recorridos por suelo mexicano. Ahora, nos comentan, planea un viaje por la frontera entre ambos países, para observar las necesidades para frenar el flujo ilegal de drogas, armas y dinero. Y, por supuesto, don Chris quiere fomentar el comercio, en lugar de ponerle frenos. Así que en unos días, el representante de Washington se irá, además, a ver cómo está la situación migratoria a partir de que las autoridades estadounidenses entregan a migrantes centroamericanos en los estados de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. Desde su llegada, Laudau se ha dado sus baños de pueblo y ha estado muy activo en su cuenta de Twitter. ¿Cuánto le durará el juguete nuevo?

Recargón del PT a su aliado

Un buen recargón le puso el Partido del Trabajo a la Secretaría de Hacienda. Nos cuentan que el coordinador petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, dijo que Hacienda tiene una mala comunicación o simplemente le falla porque no ha sabido explicar y dejar claro entre la población en general que en la nueva ley para tipificar como delincuencia organizada la utilización de facturas falsas no habrá “terrorismo fiscal” para los contribuyentes. El petista agregó que él mismo ha platicado con funcionarios de Hacienda y esta ley no perjudica a quienes cumplen con sus obligaciones y no tienen la intención de hacer chanchullos. Pero las críticas a esta reforma crecen y crecen. Incluso, este viernes muchos representantes de organizaciones empresariales se quejaron de este ordenamiento y los de la 4T ya se están peleando porque no se está comunicando correctamente el contenido y el alcance de la legislación fiscal.

Tunden a Attolini

La nueva chamba del exlíder del movimiento Yo Soy 132 y amante de la 4T, Antonio Attolini, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no fue bien aceptada por sus adversarios, diría ya saben quién. En redes sociales, sus detractores no dejaron de criticar al ahora encargado de la Coordinación Técnica de Vinculación Internacional de la institución encabezada por Zoé Robledo. La mayor crítica fue el salario que percibirá don Tony, que será de 91 mil 884 pesos brutos. Attolini fue uno de los integrantes más conocidos de aquel movimiento estudiantil que surgió en el 2012, el cual se oponía a la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto. Con la llegada del nuevo gobierno, se frotaba las manos con el puesto de vocero de la embajada de México en Washington, que no alcanzó. Pero ahora ya tiene hueso…