Ajustes en la seguridad del Presidente

Ayer en la gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador por San Luis Potosí y Guanajuato hubo dos hechos relacionados con su seguridad que llamaron la atención. En su primera reunión privada con Servidores de la Nación de la capital potosina, en el Centro de Convenciones, sobrevoló un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y el mandatario no salió en la Suburban negra que usa habitualmente en sus recorridos por el país. De manera extraoficial se conoció que el mandatario llegó en helicóptero a León, Guanajuato, donde tuvo una comida con políticos de la entidad. El segundo hecho es que llegó al Centro de Convenciones de Guanajuato, donde ya lo esperaba el gobernador Diego Sinhue, a bordo de una camioneta tipo Sprinter como las que usan los turistas, pero escoltada por dos patrullas del Ejército mexicano. Al final del evento salió en la Suburban negra, custodiado también por el Ejército.



Los poderes, frente a frente en Querétaro

Hoy en el Teatro de la República, en Querétaro, el presidente López Obrador encabezará la ceremonia por el 106 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Nos cuentan que hay expectativa porque será el primer encuentro entre el mandatario y la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. El primero ha dicho en los últimos días que no confía en el Poder Judicial y doña Norma ha defendido la independencia de los jueces. Nos hacen ver que estará también el presidente del Congreso, el panista Santiago Creel, y que, a diferencia de años anteriores, esta vez no fue invitado el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Veremos si salen chispas entre poderes o predomina la civilidad democrática.



Tensiones por el método de elección en Va por México

Nos comentan que la alianza Va por México aún no define su método para elegir candidatos. Aunque no es oficial, a algunos grupos del PRI y el PAN les parece inviable la propuesta del PRD de pastorear estado por estado a todos los aspirantes de los tres partidos. Nos hacen ver que el partido del sol azteca busca adoptar a organizaciones civiles para equilibrar sus fuerzas con el PAN y PRI en la mesa de discusión. Pero nos dicen que esas organizaciones quieren prácticamente diseñar, decidir y elegir candidatos. Según los panistas y priistas críticos del papel de esos grupos, su consigna es: “ustedes están muy desgastados, denos sus logotipos, su dinero, su estructura, a sus líderes de movilización y de paso no olviden decirle a sus militantes que obedezcan”. ¿Será que algunos integrantes de la sociedad civil se quieren pasar de listos o que los partidos se resisten a salir de su concha y abrir el método? Tal vez un poco de las dos.



Promete cancha pareja para corcholatas

Nos cuentan que quien se desvivió en halagos para Ricardo Monreal fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien lo describió como una “corcholata muy fuerte”. Durante una gira ayer por esa entidad, don Rubén dijo que el zacatecano “es un aspirante legítimo” a suceder al presidente López Obrador y se comprometió a que en la elección interna de Morena en esa entidad habrá “cancha pareja” y no permitirá que sus funcionarios apoyen a algún precandidato. A ver si el piso no es “más parejo” para alguna corcholata en los estados que gobierna Morena.