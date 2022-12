AIFA, pocos vuelos, pero personal bien vestido

Algunos podrán no estar de acuerdo con aquello de que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) “es uno de los mejores aeropuertos del mundo”, pero lo que sí es un hecho es que sus trabajadores estarán bien vestidos. Nos informan que las autoridades del AIFA acaban de lanzar una la licitación en la que se detallan las bases de un contrato abierto para vestimenta de los trabajadores de la terminal aérea, en el que se desembolsarán hasta 30 millones de pesos para ese rubro. Nos indican que este viernes se conocerá el fallo para este jugoso contrato. ¿Quién será el ganón?

Los cacahuates de la señora Piedra

Aunque en noviembre pasado, a través de un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se quejó de que el primer apellido de su titular, Rosario Piedra Ibarra, es utilizado de forma peyorativa y discriminatoria, este miércoles durante la comparecencia de la presidenta de ese organismo en la Cámara alta, la mayoría de los legisladores se refirió a ella llamándole precisamente así, “señora Piedra” para cuestionarle sus silencios ante la falta de medicamentos, la desaparición de programas como el de Escuelas de Tiempo Completo y las estancias infantiles. Nos cuentan que, por momentos, Piedra Ibarra, prestaba más atención a los cacahuates que comía que a los cuestionamientos de los legisladores.

Lily Téllez popular en encuestas... ¿y dentro del PAN?

Por segunda ocasión en los últimos meses, la senadora sonorense Lily Téllez, anunció que ahora sí se afiliará al PAN y que desde ese partido seguirá luchando contra el gobierno “más tramposo y autoritario” de la historia de México. “Así es como me siento de blanco y azul”, dijo durante una reunión en el CEN del PAN ante Marko Cortés, senadores y diputados federales. Sin estar afiliada al PAN, doña Lily aparece en diversas encuestas como una de las aspirantes más fuertes para ser la candidata presidencial de ese partido. Sin embargo, la percepción en Acción Nacional no necesariamente se parece a la de las encuestas. En el PAN hay varios liderazgos que no simpatizan con la idea de que la senadora Téllez represente los valores e ideario del partido en una elección presidencial.

El abogado mexicano del hoy expresidente de Perú

Nos cuentan que el diputado morenista Hamlet Almaguer tiene un gran conocimiento de la Constitución... pero de la de Perú, ya que ayer citó el artículo 134 que faculta, según dijo, al expresidente de ese país, Pedro Castillo, para disolver el Congreso. Y afirmó que “se tendrá que convocar a elecciones parlamentarias en los 4 meses siguientes”. Quién sabe si el Congreso peruano vea con buenos ojos la intromisión del legislador en sus asuntos, en especial luego de que ayer se supo que en noviembre la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú advirtió al embajador de México en Lima, Pablo Monroy Conesa, que le pidiera al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que dejara de entrometerse en asuntos peruanos y de enviarlo como emisario diplomático ante las bancadas parlamentarias para interceder a favor del ahora destituido mandatario de ese país.