Chabelo en nuestra democracia

La sociedad mexicana y el Estado han ganado muchos premios en nuestro camino hacia la democracia.

Por ahora nos encontramos en una especie de Catafixia, en donde podemos perder un Gran Premio y llevarnos desperdicios.

Mucho cambió el país a lo largo de los años en los cuales Chabelo hizo televisión.

Un gobierno omnipresente y controlador en donde compañeros de Chabelo, como el Loco Valdés, fueron suspendidos de las transmisiones por el hecho de hacer comentarios burlones de algún héroe nacional o de algún político contemporáneo.

Durante medio siglo de intensa expresión artística, teatral, musical, de comedia y entretenimiento para niños y adultos, Chabelo vivió también el cómo avanzamos en el ejercicio de derechos que apuntalaron nuestra democracia.

Chabelo vivió el movimiento del 68 y la terrible matanza de Tlatelolco; el jueves de Corpus Christi del 71; la reforma política de 1979; los fraudes electorales de Chihuahua en los ochenta; el nacimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Instituto Federal Electoral.

Seguramente a Chabelo le impactó el movimiento estudiantil del CEU cuando un grupo de jóvenes universitarios impidieron el aumento de cuotas escolares en la Universidad Nacional.

Chabelo sabía del poder del Partido de Estado y del control que sobre la prensa ejercía.

La televisión estaba controlada por el gobierno, no había espacio para la crítica.

Disfrutó de la credencial para votar con fotografía, y de la alternancia.

Con una disciplina férrea cada Domingo, sin tregua, de 7:00 a 10:00 horas entretenía por la mañana a miles de niños de toda la República; así, durante más de 40 años al aire y en vivo.

Xavier López era el artífice: guionista, conductor, creador de los juegos y concursos, el productor de la escaleta de cada programa, quien veía y cuidaba cada detalle en la preproducción y producción de su programa.

Como documenta en su estudio y semblanza de licenciatura en ciencias de la comunicación en la UNAM, Odemaris Betzabé Ruíz Rodríguez, “En familia con Chabelo, es un programa que fue distinguido con un certificado de Record Guinness por 44 años de transmisión, y más de 2300 emisiones al aire. Además de un segundo certificado al Sr. Xavier por 57 años de dar vida al “Amigo de todos los Niños”.

“El programa, insiste Ruíz en su tesis de 2013, se ha convertido en uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión, junto con otros como Today, Plaza Sésamo y The Price Is Right; un programa con gran proyección en más de 140 países, particularmente de América”.

Un día, por la vigencia de disposiciones normativas, los anunciantes de golosinas fueron restringidos en ciertos horarios; así el programa padeció de financiamiento, hasta que desapareció.

Es mucho lo que hemos ganado los mexicanos en separación de poderes, libertad de prensa, derechos sociales, y desarrollo económico.

La democracia alcanzada, imperfecta aún, pero tangible, es propiedad de todos.

Debemos cuidarla hacia adelante. Sendos compromisos cívicos se asoman ya hacia adelante.

Cuidémosla, porque la incertidumbre inherente a la catafixia nos la puede convertir en basura.

Todos somos responsables y sabemos cada quien lo que tenemos y debemos hacer para conservarla.

Descanse en Paz el amigo de todas las niñas y todos los niños.