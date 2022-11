Triste historia: El Sabotaje (séptima y última parte)

El director saliente de la Fonoteca Nacional, don Ernesto Velázquez, convoca a sus empleados para darles una cálida despedida donde hubo lágrimas por su partida.



Lo sustituye el escritor, investigador, ensayista y flamante funcionario público Pável Granados que, según la semblanza que aparece en internet, es una suerte de intelectual sensible a la poesía, la literatura, la historia de México en el porfiriato y a la música popular mexicana, becario del Centro Mexicano de Escritores; ha publicado una antología sobre Rubén Bonifaz Nuño (autorizada por el propio poeta veracruzano), una biografía, junto con Guadalupe Loaeza, sobre Agustín Lara, entre otros libros y ensayos. El otrora estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue convertido por arte de magia, en funcionario público del régimen lópezobradorista a partir de diciembre de 2018, como director de la Fonoteca Nacional.



Lo primero que tiene que hacer es notificar a todo el cuerpo de ingenieros técnicos, investigadores y demás trabajadores que formaban la maquinaria que sostenía a esta noble institución, del moche en su presupuesto del 75% menos que sufriría, por lo que se tendría que reducir el personal y recontratar, a los menos, con el sueldo mermado a la mitad. En este primer paso el escritor e incipiente director Pável Granados no da la cara y cobardemente manda a uno de sus empleados a comunicar la triste noticia, cuando a mi parecer, un director que se respeta debe enfrentar a sus subordinados, sobre todo sí tiene “la facilidad de palabra” por ser escritor.



Pável, después de enérgicas protestas de los empleados que perdían inexorablemente su trabajo, recontrata a muy pocos. Desgraciadamente para el acervo que contiene las grabaciones originales de la música escrita para el cine nacional, cuyo rescate ha tomado 26 años de trabajo de la tenaz Sibylle Hayem, quién además consiguió que el acervo fuera nombrado como “Memoria del mundo” por la Unesco en 2018, única música mexicana que ostenta este título, cabeza de un trabajo titánico, quién aspiraba que al llegar el acervo a la Fonoteca Nacional tenía la esperanza de coronar su labor, recibió un revés terrible:



Estimados lectores, SEÑORES : ¡¡¡¡ Sibylle no fue recontratada!!!, el acervo reconocido como “Memoria del mundo”, quedó a la buena de Dios y permanece empolvado, en un cuarto húmedo e inadecuado, abandonado, acéfalo y como en un “loop” cinematográfico regresa al peligro de su extinsión… luego para colmo, cuando se presenta la oportunidad de ORO de que la finalidad del rescate sea productivo y efectivo la Cineteca Nacional prepara un ciclo de películas del prestigiado director de cine don Roberto Gavaldón para ser exhibidas, con pompa y circunstancia, en el Nuevo Museo del Cine en Hollywood, de las ocho películas, seis las musicalizó mi padre Raúl Lavista.



Don Alejandro Pelayo, director de Cineteca Nacional, decidió restaurar la película “La Rosa Blanca”, la restauración de la imagen recayó bajo la responsabilidad de la Cineteca Nacional y solicitó a la Fonoteca Nacional que mandara la digitalización de la música que Sibylle había hecho de dicho film. Yo estaba feliz de que la música de mi padre sonara mejor y que fuera a la cuna del cine, no fue así. Por sabotaje, ineficiencia, ineptitud, rencor o ignorancia nadie dio pie con bola y las peticiones del maestro Pelayo fueron ignoradas y la película se fue a la exhibición con la imagen restaurada pero ¡NO¡ con la música, ni los “playbacks” y “backrounds” restaurados. Caray después de tantos años y tanto esfuerzo… no fue justo.



Me permito reproducir las palabras que me escribió Sibylle a propósito de mi gran tristeza por a la obvia ineptitud del ahora exdirector de la Fonoteca Nacional Pável Granados: “Paulina... como te lo he comentado el cine cambió radicalmente y se digitalizó a partir de 1990. Por esto me parecía importante digitalizar la música grabada en soportes magnéticos caducos con el fin de rescatarla. Me imaginaba las películas restauradas con su música que por fin sonaba como se debía. Era descubrir el rango dinámico y la potencia expresiva de la música compuesta para cine. Win Wender se fascinó con la restauración de la música de “Paris-Texas”, dijo haber descubierto de nuevo su película. El sabotaje que le infligió La Fonoteca Nacional a la película “La Rosa Blanca” significa ir contra la historia del cine…”, concluyó.



Yo me inicié en mi desempeño como realizadora de videos en el Canal 22, cuando se fundó en el año de 1993-94, con la serie de siete programas titulada “Ciudad instantánea”, además el Canal 22 compró y restauró, bajo la supervisión del editor Rafael Castanedo, el mediometraje “Apocallypsis 1900”, único film del escritor Salvador Elizondo.



El martes pasado nombraron a Pável Granados como director del Canal 22, un gran ascenso en su carrera como funcionario público en una importante institución cultural... ahora temo que el sabotaje o boicot hacia mi persona alcance los videos que se encuentran en el archivo de Canal 22… ya veremos… FIN.

