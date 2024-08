La fotografía XXIII. Entrevista con Manuel Álvarez Bravo en Coyoacán

Continuo con la segunda parte de la entrevista que le hice al gran fotógrafo mexicano don Manuel Álvarez Bravo el 5 de febrero de 2011, cuando estaba a 12 meses de cumplir 100 años de vida. Le formulé varias preguntas sobre la fotografía:

Don Manuel, interactuando con su nieto Nicolás. Foto: Paulina Lavista

A la víspera de un siglo de luz

(Para retomar el hilo conductor de la segunda parte de la entrevista repito la pregunta):

—¿Se imaginó usted, cuando era joven, que llegaría a ser el fotógrafo mexicano más importante de todos los tiempos?

—Eso me da risa.

— ¿Por qué?

—¿El más importante?

—Pues sí, lo es…

—No. Lo que sucede es que México ha tenido esa capacidad de producir buenos fotógrafos, dentro de los cuales estoy yo.

—Eso es modestia, ¿no?

—No, no es modestia. Yo soy realista.

—¿De qué otras artes se ha nutrido para desarrollar esa sensibilidad para captar imágenes que nos transmiten momentos por demás poéticos?

—Pues yo creo que es la alimentación continua de todas las artes, porque las artes me gustan, a todas las artes concurro. Ni hablar de la música, figúrese usted, la música es básica, indispensable para la vida de las personas. La poesía me gusta mucho también, la poesía en general. Porque la poesía está contenida, muchas veces, de una forma más intensa en el verso, en la prosa… Hay que leer por ejemplo a… el más notable... a Joyce porque Joyce es pura poesía.

—Por otra parte ¿cómo escapar de la fotografía pintoresca?

—Trabajando nada más, trabajando sinceramente… Yo creo que la fotografía pintoresca no tiene remedio porque hay algo manejable que no deja de ser pintoresco.

—En sus años de formación, ¿qué influencias reconoce usted?

—Uy, estoy con una serie de influencias continuas, el hombre vive por influencias.

—¿Cuáles reconoce usted?

—Yo reconozco, con mucho cariño, por ejemplo, al fotógrafo francés Eugène Atget, que me encanta y me sigue encantando. Creo que no podré dejar de tener influencia de él…

Por razones de los espacios tipográficos con que cuento para mi columna me veo obligada a extender la entrevista para una tercera parte. En esta ocasión publico una fotografía que le tomé a don Manuel interactuando con su nieto Nicolás, hijo de su hija Genoveva, durante un homenaje que le hicieron al maestro en el Museo de Arte Moderno. (Continuará)…