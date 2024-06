La fotografía. Manuel Álvarez Bravo y yo (XX)

Cuando ya es uno viejo como yo, que acabo de cumplir 79 años de edad el pasado 18 de junio, cuando ya he vivido toda una vida ligada a mi vocación por la fotografía como oficio, las experiencias vividas quedan en mi recuerdo, hoy con la nostalgia y el dolor por el mundo que se nos fue, cuando los logros obtenidos por nuestros artistas, museógrafos, especialistas profesionales en promover el arte mexicano y demás valieron madre para el gobierno actual. Hoy los artistas y el arte mexicano que tanto prestigio internacional le dieron a México son despreciados, acusados de lambiscones sin ni siquiera sopesar que había un diálogo y un intercambio internacional importante con el mundo del arte, que muchos museos del extranjero abrían sus puertas tanto al arte mexicano precolombino como al contemporáneo con admiración, hoy ya no exportamos artistas, ya sean pintores, escritores, fotógrafos, etc., hoy exportamos drogas y somos célebres mundialmente por la violencia, ya no hay becas o muy pocas para estudiar en el extranjero, ya no hay presupuesto y las instituciones de las que estábamos orgullosos como la Fonoteca Nacional, o el Canal 22, entre otras, están en el olvido, desmoronándose porque están dirigidas por inexpertos improvisados sin presupuesto.

Es con esta nostalgia por lo perdido que me reconforta recordar a los personajes que tuve el privilegio de conocer y de entablar una relación de amistad con ellos, como la tuve con el gran fotógrafo mexicano don Manuel Álvarez Bravo, quién definitivamente es admirado y reconocido mundialmente, aunque en su propio país hoy esté bastante olvidado.

A partir de 1972, fecha en que conocí a don Manuel, hasta unos pocos meses antes de que muriera el gran fotógrafo a la avanzada edad de 102 años, entablé una amistad con él basada en el respeto mutuo, me apoyó en mi obra, curó una exposición que tituló Tres mujeres fotógrafas, la cual se expuso en Nueva York, fue a mis exposiciones, me dio consejos muy sabios y de no creerse, cuando cumplía 100 años de edad, juntos, él y yo, en su casa, vimos en video y oímos con un gran sonido, emocionados ambos, la ópera completa Turandot. En esta ocasión publico dos fotografías que le tomé a Álvarez Bravo, una data de 1987, donde está trabajando en su taller y la otra del día que cumplió 80 años de vida, el 4 de febrero de 1982… (Continuará)

Don Manuel Álvarez Bravo. Foto: Paulina Lavista