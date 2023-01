Carta a Salvador Elizondo

Ciudad de México, antes Distrito Federal, a 12 de enero de 2023.

Salvador: Hoy cumplo la friolera de… ¡¡¡¡10 años!!! de publicar quincenalmente mi columna “Pie de Foto” en el periódico EL UNIVERSAL que, a mí parecer, se ha convertido en uno de los mejores periódicos de opinión de la actualidad en México.

En 2012 yo necesitaba un trabajo y le pedí ayuda a tu amigo y alumno, el escritor Javier García-Galiano, quien ya publicaba regularmente su columna “Callejón de sombrereros” y me recomendó con Julio Aguilar, editor de la sección cultural de este diario, a quien le gustó mi propuesta y me aceptó para llevar a cabo una vieja idea que tú y yo concebimos cuando nos unimos como pareja: la de crear juntos un registro literario y visual de la vida, tú con la escritura y yo con la cámara fotográfica.

Me sentí fuerte para aventurarme a una nueva experiencia y comprometerme a publicar una fotografía de mi autoría exactamente con la fecha de las páginas de tus Diarios que se relacionaran entre sí, o sea, en texto e imagen, esto a partir de la lectura de los 84 cuadernos que conforman tus Diarios, los cuales me heredaste para mi fortuna, pues me basta abrir sus páginas para recrear lo vivido y así nunca sentirme sola. Yo no los había leído más que parcialmente hasta después de tu partida, en ellos está contenida nuestra vida en pareja y leerlos ha sido muy grato en mi viudez.

Empecé a publicar en enero de 2013. Los primeros años logré compaginar las fechas de tu texto con la de mi imagen fotográfica; y apoyada en ti, de la mano, comencé por contar una historieta en torno a la fotografía y a publicar fragmentos de tus textos, fue así como nació “Pie de Foto”.

Buscar en las páginas de tus Diarios la misma fecha de foto o viceversa se me empezó a complicar porque por los avatares de la vida me vi obligada a cambiarme de casa dos veces y tuve que prescindir de mi cuarto oscuro, lo que me imposibilitaba imprimir mis fotografías, como lo había hecho toda mi vida.

Luego me solté de tu mano y seguí sola buscando en mi archivo de 100 mil negativos fotos ya impresas para escribir sobre ellas. También influyó que el periódico nos redujo el espacio a los colaboradores, a cierto número de palabras y ya no había cabida para tus textos.

En realidad vivo recordándote todo el tiempo; desde que partiste al viaje sin retorno, el 29 de marzo de 2006, nunca me he sentido sola, me acompañas en todo momento. En cada acción que hago estás tú, tus ideas, tus enseñanzas, tus preceptos, tu gran sentido del humor y los buenos y malos momentos compartidos contigo durante 37 años de mi vida.

Seguiré escribiendo mientras lo permita mi memoria y quiero decirte, por último, que he encontrado en la escritura de mis textos, ahora sin tu ayuda, un placer infinito y enormes ganas de vivir para recodarte y seguir a tu lado siempre…