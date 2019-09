Una disculpa no basta

Primero llamó “pirujas” a las mujeres de los derechohabientes del ISSSTE. Las reacciones fueron inmediatas. Grupos feministas exigieron su destitución como subdelegado del Instituto. Él lo solucionó con una disculpa. Fue tan profundo su arrepentimiento que apenas cinco días después lo volvió a hacer: llamó “nalguita” a una mujer. José Manuel Mireles aclaró que la expresión no era de él, que estaba citando a un dirigente sindical. Para colmo, remató diciendo que probablemente habría usado palabras aún más feas. Una disculpa ya no es suficiente. Ahora tomará un curso para “fortalecer en el ámbito personal la cultura de igualdad y no discriminación.” Esto se da luego de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) le pidieron capacitarse para adquirir un lenguaje incluyente y no sexista.

Sería deseable que esta capacitación se impartiera a nivel nacional. Hay muchos a los que les urge. Por ejemplo al alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo. Al yucateco le pareció natural responder a una mujer que le pedía apoyo para adquirir un lote en donde vivir que “se busque a un macho para que la mantenga”. Obviamente le llovieron críticas a las que respondió con una disculpa que solo hizo aún mas evidente su misoginia. Se defendió afirmando que es “normal” que se le recomiende a una mujer que busque un “macho”. Pero ahí no para la cosa. Hubo mujeres que se movilizaron por las burlas que han hecho funcionarios de ese ayuntamiento en contra de las marchas feministas. Se atrevieron a protestar y fueron reprimidas.

Lamentablemente no se trata de casos excepcionales. Son tantos los atropellos verbales que sería imposible incluirlos todos en este espacio. No olvidemos además que este tipo de violencia es el primer eslabón dentro del doloroso y complejo panorama de las agresiones en contra de las mujeres. Normalizar el discurso machista es fomentar abusos de todo tipo. No podemos permitirlo en un país en el que las cifras de violencia no dejan de crecer. Ya la procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, reconoció que en la capital hay un repunte de la violencia contra las mujeres. Incluso pidió al Congreso destinar en el Presupuesto de Egresos para 2020 recursos suficientes para que fiscalías y procuradurías puedan atender este fenómeno. Sería deseable que lo mismo ocurriera en el resto del país.

HUERFANITO.— Algunos municipios no tuvieron este 15 de septiembre celebración del grito de independencia. Lo cancelaron por la inseguridad.

¿¡Viva México!?

@PaolaRojas