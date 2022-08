¿Educar o ideologizar?

Vienen muy importantes cambios para la educación en México. A partir de hoy se empezará a implementar un nuevo plan de estudios en las escuelas normales del país. Se sabe muy poco sobre lo que se enseñará a los futuros maestros. Lo que sí está claro es que en los nuevos contenidos hay una buena dosis de consignas ideológicas.

Recientemente se anunció también un nuevo plan para la educación media superior del que se conoce poco, pero se sabe que comparte los mismos lineamientos ideológicos que se impartirán en las normales

Por otro lado, en este ciclo escolar que inicia, se estrenará un plan de estudios en casi mil escuelas de educación básica. Se aplicará en 30 primarias de cada estado para luego ampliarlo a todas las del país. Un cambio es que los grados escolares se van a agrupar en fases. Otro aún más importante es que ya no habrá materias. En su lugar, existirán los campos formativos. El objetivo es lograr una educación más integral que conecte las diferentes asignaturas para aplicarlas juntas en la solución de problemas. Es el llamado “aprendizaje significativo”, que busca que lo impartido en el aula se aplique a la solución de problemas cercanos a la realidad del estudiante para despertar su interés.

La doctora Alma Maldonado, experta en educación, me manifestó en entrevista su preocupación por la posibilidad de que este método limite el aprendizaje: “Hay muchas cosas que se pueden enseñar así, pero otras que no. ¿Qué va a pasar con lo que se quede fuera? ¿Qué voy a hacer con esos conocimientos que no son relevantes para MI comunidad? Dejarlos de lado es restringir la educación.”

Por otro lado, la doctora plantea que un esquema de educación con esas características requiere de más tiempo para organizar las clases y eso no se está considerando. Además, los maestros no tienen todavía los contenidos por grado específico ni los cuadernos de trabajo. No han podido prepararse para este cambio tan importante. “Hay mucha premura. No tenemos siguiera el diseño del programa piloto. No sabemos cuáles escuelas serán las que empezarán a implementar el nuevo plan”, agregó la doctora Maldonado.

Otro aspecto que preocupa es que no será posible saber si el nuevo método se traducirá efectivamente en una mejor educación debido a que desaparecieron la evaluación nacional comparativa. Si nos dicen en un año que el plan es un éxito, no habrá manera de corroborarlo.

Llama la atención el desorden con el que se han hecho algunas modificaciones, por ejemplo, primero cambiaron los libros de texto de algunos grados y luego cambiaron los planes de estudio. Lógicamente esto tendría que hacerse al revés.

Todo esto se da en un momento muy complicado para el ámbito escolar. Los niños estuvieron lejos de las aulas un año y medio por la pandemia. México fue uno de los últimos países del mundo en regresar a clases presenciales y por ello la deserción se disparó a niveles muy preocupantes. Aquellos que sí volvieron a la escuela no encontraron los programas adecuados para recuperar el tiempo perdido.

La educación es crucial y hasta ahora no ha sido prioridad. Los niños, en general, no lo han sido para esta administración. Lamentablemente, los efectos de las malas decisiones tomadas en el ámbito escolar, se notarán cuando quienes hoy gobiernan ya no estarán en esos cargos.



@PaolaRojas @PaolaRojas