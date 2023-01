¿Desplante o manifiesto feminista?

Para unos es un desplante, para otros un manifiesto feminista, pero para casi nadie ha pasado inadvertida. La polémica que envuelve a la nueva canción de Shakira y Bizarrap es tal, que ha llegado a los más distintos foros de discusión. Por lo pronto, ha sacudido a las plataformas digitales con cifras que no se conocían en la música latina. Alcanzó en su estreno 60 millones de reproducciones en YouTube y también logró 14.4 millones de descargas en Spotify, con lo que se convirtió en el debut más grande de la historia de la música en español.

Los récords que sigue rompiendo cada día la Music Sessions #53 dicen mucho de lo que rige hoy en la industria del entretenimiento. En este caso, los ingredientes para alcanzar el éxito estaban todos ahí. De entrada, la colaboración de una cantante muy vigente y con décadas de éxito global, junto a uno de los representantes más poderosos de la música urbana en 2022. Luego, una canción del género que más vende en la actualidad con una letra que revela el enojo de la autora por una infidelidad.

Es esto último lo que ha llevado el tema a una discusión que rebasa lo musical y llega a lo social. Muchas mujeres consideran que es una expresión de libertad y emancipación. Celebran en millones de mensajes en redes sociales que la cantante enaltezca al género femenino con fuerza y valentía, lo que ha llevado a Shakira a reaccionar con empatía: “Quiero abrazar a los millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración.”

En contraste, están aquellos que la critican. Se cuentan por millones los que reprueban que haya expuesto un tema privado en términos hostiles. La división de opiniones mantiene el tema en la discusión, permite generar horas de contenido digital y capta la atención de personas en todo el planeta, lo que ya se tradujo en muy importantes ganancias económicas para todos los involucrados. El éxito comercial no sorprende. El morbo vende, eso no es algo nuevo en el mundo del entretenimiento.

En medio de esta división de opiniones me limitaré a compartir un par de reflexiones sobre dos de los temas en torno a los cuales he escrito muchas veces en este espacio: el movimiento de las mujeres y la defensa de los derechos de los niños.

Sobre el primero, reiterar que aplaudo y promuevo la libertad y autonomía de las mujeres; celebro también las expresiones que impulsan a otras a avanzar con valentía y fuerza. Sin embargo, en cuanto a los derechos de los menores, me inclino siempre por la defensa de un entorno que les permita un desarrollo sano. Una explosión tan potente como la que generó esta canción, lanza esquirlas por todos lados. Las consecuencias de ello, sobre todo en el largo plazo, no pueden saberse ni evitarse. Me preocupan, por lo tanto, los niños que son parte de esta historia familiar hoy más pública que nunca.

@PaolaRojas