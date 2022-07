Un balazo en el pie

A las mexicanas y mexicanos: En medio de los escándalos provocados por los audios filtrados sobre moches, corrupción y abuso de poder, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado de la secretaria general, Carolina Viggiano, e integrantes del CEN, aseveró en conferencia de prensa que su partido propondría modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para permitir a las familias mexicanas portar armas de fuego con la finalidad de defender sus vidas y casas; además de que impulsará una ley para que los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Marina puedan llevar sus armas de cargo a sus casas, para defenderse y hacer frente a la delincuencia organizada.



Las reacciones de sus correligionarios no se hicieron esperar, así como de otras destacadas personalidades de otras fuerzas políticas, manifestando su rechazo a dicha propuesta, e incluso calificándola como un despropósito. Por su parte la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no sólo manifestó su rechazo de armar a las familias de México ante la inseguridad y la violencia que azotan al país, sino que recordó que la propuesta es contraria a los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo, ya que éste busca poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme, fomentando la cultura de la paz.



En México, el Estado es el único facultado para adquirir armamento con el fin de mantener la seguridad del país y la población, por lo que la propuesta de Moreno Cárdenas resultaría en una anarquía y daría paso a la barbarie.



No podemos soslayar la realidad que vive nuestro país vecino del norte, precisamente, por la permisividad de la Ley para que las y los ciudadanos porten armas de fuego.



El pasado 4 de julio un joven cantante de rap abrió fuego en el desfile del Día de la Independencia al norte de Chicago, causando la muerte de al menos 7 personas y dejando heridas a más de 30.



El portal Gun Violence Archive (GVA) dio a conocer que de enero al 4 de julio de este año se han reportado 308 tiroteos masivos en Estados Unidos, destacando dos grandes masacres: la ocurrida en Buffalo, Nueva York, en la que un joven de 18 años asesinó a 18 personas con un arma de fuego larga y la acontecida en Uvalde, Texas, en la que otro joven de 18 años que portaba armas de fuego disparó en una escuela primaria, en la que murieron 39 personas, entre ellas niñas y niños.



De acuerdo con el canciller, Marcelo Ebrard, la ley bipartidista aprobada por el Senado Estadounidense con el objetivo de establecer nuevas restricciones y destinar fondos para la salud mental y la seguridad escolar establece como un delito federal el tráfico ilícito de armas hacia otro país. Lo que favorecerá a México en el proceso vigente que tiene ante la Corte en Massachussets por la negligencia de las empresas de armas de fuego que permiten que terminen en manos de los delincuentes. Además de reducir la inseguridad en el país por una menor circulación de armas de fuego provenientes de Estados Unidos.



Y es que no podemos negar que la venta de armas legal e ilegal responde a los intereses del mercado y no de las personas. Fomentar la circulación de armas no resultará jamás en seguridad y paz, sino todo lo contrario.



Los fabricantes de armas de fuego de Estados Unidos ganaron 152 millones de dólares en la Bolsa, el mismo día que la Corte Suprema de Estados Unidos echara abajo una ley de Nueva York que restringía la portación de armas de fuego en las calles.



De acuerdo con datos de la Small Arms Survey 2018, realizada por la Universidad de Ginebra, Estados Unidos es el país con la mayor tenencia de armas en el mundo, con 393 millones en manos de la población civil, para una tasa de 120.50 armas por cada 100 habitantes. Mientras que, en nuestro país, se estimó habían 16.8 millones de armas bajo propiedad de civiles, una tasa de 12.80 por cada 100 habitantes. ¿Podríamos imaginar el infierno y el horror que se viviría en México si la tasa de portación de armas fuera similar a la de Estados Unidos?



En 2019 las ventas de armas y servicios militares a nivel mundial, con excepción de las comercializadas por China debido a la falta de información, alcanzaron los 420 mil millones de dólares en ganancias durante 2018, lo que significó un incremento de 4.6% respecto al año anterior, según el informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Negocio que ha crecido 47% desde 2002, año en el que disponen de datos comparables.



En este sentido la propuesta de Moreno Cárdenas no sólo es un despropósito, sino que también es sumamente sospechosa, pues a partir de que ha salido a la luz su modus operandi, actos de corrupción y lujosas propiedades de inexplicable procedencia, da lugar a pensar que ahora pretende abrir paso a la industria armamentista a cambio de una gran tajada de las ganancias. De otra forma, resulta incomprensible pretender que las familias reciban como nuevos miembros artefactos hechos para asesinar personas. Evidentemente, el índice de violencia intrafamiliar no importa, el fin es obtener ganancias a toda costa y denostar al gobierno, sin darse cuenta de que su propuesta fue un balazo en el pie, auch, ¿será que se fue al extranjero a curarse la herida?







@larapaola1 Activista social@larapaola1