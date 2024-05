Tercer debate, crónica de un triunfo anunciado

A las mexicanas y mexicanos: El tercer debate presidencial confirmó que la doctora Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México. Esgrimió las mejores propuestas y mostró una solidez argumentativa que confirma que tiene la experiencia necesaria para gobernar nuestro país.

Nunca cayó en provocaciones, en todo momento mantuvo el nivel del debate orientándolo hacia sus propuestas con el objetivo de que la ciudadanía supiera de primera mano cómo se dará continuidad al proyecto transformador y cuáles han sido los logros de éste.

A diferencia de su contrincante, Claudia jamás mintió, nunca dio un dato o lanzó una acusación infundada.

Es una lástima que la narrativa de la oposición haya privilegiado la descalificación, la mentira y la manipulación de la verdad. Resulta penoso que la candidata neoliberal haya confundido una plataforma electoral con una subasta donde su planteamiento fue, si tú vas a dar tres yo voy a dar cinco, si tu construyes diez yo construiré cincuenta.

Vimos a una candidata de oposición emberrinchada y descompuesta, negando una y otra vez la pertenencia a los partidos que la postularon y a los intereses a los que sirve.

En contraste, Claudia Sheinbaum se mostró contundente, segura, clara y congruente. Orgullosa del movimiento que representa y de los movimientos que la llevaron a ocupar el lugar que hoy tiene, legítimamente conquistado centímetro a centímetro.

Habló sobre los temas previstos para el debate: política social; inseguridad y crimen organizado; migración y política exterior; así como democracia, pluralismo y división de poderes, con respeto y elocuencia, con la certeza de que tenía mucho que decir y, también mucho que presumir.

En 2018, la crisis de violencia e inseguridad parecía no tener salida; sin embargo, en tan solo cinco años hemos avanzado mucho. Sabe que el pueblo confirmará en las urnas que no quiere otra guerra fallida, vivir con miedo, secretarios de seguridad que tengan vínculos con el narcotráfico, ni resolver las cosas a balazos. Las jóvenes y los jóvenes irán a votar porque prefieren ser becarios y no sicarios.

Claudia habló con autoridad porque actualmente existe la política social más grande de la historia, 79% de los hogares reciben al menos un programa social con una inversión de 2019 a 2024 de 2.7 billones de pesos en beneficio de más de 28 millones de personas.

La política de bienestar de la actual administración dejó atrás programas condicionados y temporales de clientelismo electoral, para iniciar un proceso nacional donde más de cinco millones de personas han salido de la pobreza y el salario mínimo aumentó más de 110%.

Se comprometió a dar continuidad y fortalecer los programas que ya existen, así como impulsar otros como: la beca para el bienestar en beneficio de 24 millones de niñas y niños; la pensión para todas las mujeres de 60 a 64 años; el Sistema Nacional de Cuidados; entre otros.

Además, el salario mínimo tendrá incrementos anuales por encima de la inflación, con el objetivo de que en 2030 en un hogar de 4 miembros con dos personas ganando el salario mínimo pueda cubrir totalmente sus necesidades básicas y de vivienda con el producto de su trabajo.

Dejó en claro los logros y avances del gobierno de la Cuarta Transformación, así como de la debacle si los gobiernos neoliberales hubieran permanecido en el poder.

Y es que las rutas posibles son claras, regresar al pasado de corrupción o que siga el proyecto de transformación social. Las encuestas han mantenido desde un principio una creciente tendencia transformadora.

El debate otra vez lo ganó la doctora Claudia Sheinbaum, tanto por el contenido de sus propuestas como por el manejo que tuvo éste y su contexto. Demostró que tiene la experiencia y el conocimiento necesarios, así como el carácter y la serenidad para gobernar a México.

Una mujer congruente de principio a fin, cuyo triunfo será fundamental para las mujeres de México y América Latina.