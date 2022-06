¡Qué paliza!

Pasada la tormenta electoral, tres de los cuatro triunfos del pasado domingo fueron determinantes para el partido aliado a la transformación, es decir, Morena, dejando en la lona a la oposición y sus alianzas, con más de doble del porcentaje obtenido, lo cual da cuenta de que la transformación sigue adelante gracias a la confianza de las y los mexicanos.

Juntos Hacemos Historia le arrebató al PRI Hidalgo, rompiendo la hegemonía priista con una ventaja holgada; le arrebató al PAN Tamaulipas y en Oaxaca y Quintana Roo logró números aplastantes.

La confianza y el amor del pueblo de México, sobre todo los pobres, la gente humilde y la gente de clase media que es solidaria y humanista, fue determinante para seguir avanzando en la transformación del país.

Porque este gobierno no es una alternancia en el poder sino una transformación pacífica y profunda para arrancar del país al régimen corrupto de privilegios sobre una oposición que no lo esperaba, como sucedió con los gobiernos panistas, por eso fue sorpresivo, pensando que sólo era retórica, que era solo un discurso, que se trataba de más demagogia ante la monstruosa desigualdad política y social.

Sin duda, la sociedad está convencida de que no se ha engañado a nadie porque para enfrentar la decadencia de México era necesaria una profunda transformación que está aterrizando en poco más de tres años de gobierno.

En lo que resta de la presente administración veremos a una Cuarta Transformación “recargada” donde se advierten cambios interesantes como lo es el crecimiento económico que se concretará, la gobernabilidad que hay en el país, que después de 50 años, los magnates estén pagando impuestos lo que se traduce en finanzas fuertes al aumentar la recaudación, el peso fuerte, la inflación a la baja y con la gasolina que sigue costando menos que en el país vecino.

Sin duda el incremento en los ingresos tributarios ha atenuado los efectos de la inflación y el apoyo a las gasolinas con la eliminación del IEPS que se ha enfrentado con el incremento de los precios del petróleo es darle a las y los mexicanos el derecho a la justicia, a los beneficios que otorga la democracia.

Lo que viene, resulta interesante, como lo es el ingreso de miles de millones de dólares de inversión estadounidense, iniciando con 3 mmd de la empresa New Fortress Energy como resultado de la reunión que sostuvo el mandatario en días pasados con 16 empresas norteamericanas que se traducirá en la reactivación de la economía y la creación de más empleos.

Está en puerta la reforma a la ley migratoria y la ley electoral, con esta última para dar facilidades a que los migrantes voten y acabar con los “tapados” para los procesos presidenciales, que estos sean abiertos, para que la ciudadanía elija al mejor postor.

Con todo esto ese barco viejo que aún flota y se llama PRI; esa oposición panista que tuvo la oportunidad de una transformación en el país y se quedó en una alternancia, que esos partidos que no han aprendido que la política es representar a algo y alguien con posturas claras para no engañar a las y los mexicanos, están obsoletos.

No se les puede dar pan a los que no tienen dientes, a los que no tiene autoridad moral, para tener autoridad política, que no aprenden a humillarse, a sacudirse su egoísmo, a no presentar propuestas concretas de transformación y no solo de cambio, por eso la sociedad no los voltea a ver.

El próximo año dos entidades tendrá elecciones para gobernador, ambas son bastiones del PRI, que ha dominado desde hace 93 años: Coahuila y el Estado de México, este último considerado la ‘joya’ de la corona donde sin duda Morena enfrentará a la corriente donde nació el neoliberalismo, al grupo Atlacomulco, pero la gente está más consciente y sí ahora a Morena le tocará gobernar 22 de 32 estados, es decir el 70% del país o lo que es lo mismo, 73 millones de mexicanas y mexicanos y llegará al 2024 con 24 entidades a favor del cambio para seguir en el sendero de la transformación, luego de la paliza del pasado 5 de junio.



Activista Social