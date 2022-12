Se ralentizó el crecimiento en noviembre

Recientemente, se recibieron buenas noticias como que el Banco de México (Banxico) elevó su estimación de crecimiento del producto interno bruto (PIB) a 3% en 2022, que fue validado por especialistas del sector privado, la Junta de Gobierno al dar su comunicado de política monetaria el pasado día 15 revisó a la baja su proyección de variación promedio de inflación al consumidor de 8.3% a 8.1% para el cuarto trimestre de 2022 tomando en cuenta el favorable dato de noviembre (7.80%), los datos del empleo formal también fueron favorables.

Sin embargo, las primeros indicios de algunos indicadores de noviembre no fueron buenos y han sido ampliamente destacados por los medios de comunicación, como las ventas de la ANTAD, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) que cayó 0.1% respecto a octubre, luego de que ese mes había crecido 0.1%, aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refirió destacar que en variación anual en noviembre creció 4.2%; previamente se había informado por primera vez el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) de noviembre había caído 0.7%.

Primero aclaremos que estos datos no modificarán las estimaciones del PIB para todo 2022 y que se trata de cifras experimentales que en un pasado cercano tuvieron errores importantes. Por ejemplo, en agosto pasado el IOAE como indicador adelantado del Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) había previsto que en agosto crecería mensualmente 0.1% y cuando se divulgó el indicador observado, el crecimiento fue del 1%.

Sin embargo, pareciera ser que el dinamismo económico sí se está alentando, que es la definición de ralentizar, o de otra forma que los crecimientos anuales van siendo cada vez menores, esto es que la actividad económica se va desacelerando.

El fenómeno no es exclusivo de México, por ejemplo en Estados Unidos (EU) las ventas al menudeo y la producción industrial fueron desfavorables en noviembre, y especialmente el inicio y permisos de nuevas casas regresando a los niveles que tenía a mediados de 2020, cuando la Covid-19 había golpeado fuertemente la construcción.

El debilitamiento de la actividad económica de EU y en particular de la industria podría afectar el desempeño futuro de las exportaciones de bienes y servicios, que ha sido el componente de la demanda global que mejor ha crecido en México. Subieron 2.9% en el tercer trimestre respecto al previo o 11.5% en comparación al mismo trimestre de 2022.

El sector exportador ha sido el más dinámico de la economía mexicana, que se ha visto beneficiada de que EU ha tenido un mejor desempeño que el resto de economías desarrolladas, que en el caso de las europeas, algunas ya están en recesión afectadas por el daño colateral que ha ocasionado la guerra contra Ucrania.

De entrada el menor crecimiento para el PIB de EU en 2023, cuyas proyecciones están alrededor del 0.5%, pero que pudiera ser menor o incluso negativo en caso de que el efecto recesivo de la política monetaria sea mayor a lo esperado, genera una expectativa de menor dinamismo de las exportaciones mexicanas hacia nuestro principal socio comercial.

Si bien hay optimismo por el nearshoring y porque se ha considerado que la disputa por las reglas de origen en la industria automotriz con EU pudieran favorecer la producción regional de Norteamérica en una interpretación menos estricta de las mismas, no deja de persistir cierta incertidumbre sobre todo para los productores asiáticos y europeos que han hecho fuertes inversiones en México en los últimos años.

Por otra parte, el panel de controversias sobre la industria energética que todo indica se pondrá en marcha en enero al haberse agotado la prórroga del plazo de las pláticas previas, podría reducir el nivel de inversión extranjera en el mediano plazo, pero esto parece no preocupar a las nuevas autoridades de la Secretaría de Economía, luego del despido masivo de personas expertas, propiciado por la salida de la renuncia de la anterior titular.

Algunas otras disputas como la de prohibir la importación de maíz transgénico procedente de EU, se pospusieron para el 2025, pero no quiere decir que se hayan resuelto. Legisladores republicanos y demócratas están presionando fuertemente a la Administración Biden para que adopte una postura más fuerte con México.

Por otra parte, los efectos indirectos del menor crecimiento de China derivados de los confinamientos forzosos debido al crecimiento reciente de contagios, ante el relajamiento de las restricciones, luego de la ola de protestas y disturbios que llevó a Apple a anunciar cierre definitivo de la producción de algunas fábricas, pudiera dañar la cadena de suministro afectando a la economía de todo el mundo.

Incluso, en un escenario optimista para 2023, Banxico prevé un crecimiento del PIB de 1.8%, menor al 3% de este año. A su vez, está consciente de que las presiones inflacionarias no se van a desvanecer tan rápido y elevó su previsión de inflación promedio para el cuarto trimestre de 2023 de 4.1% a 4.2%.

Por lo pronto, habrá que estar atentos a los indicadores de coyuntura y mañana Inegi divulgará la balanza comercial de noviembre, que podrá dar algunas pistas sobre el desempeño de las exportaciones y del mercado interno a partir de cómo se comporten las importaciones.

La inflación de la primera quincena de diciembre que se divulga hoy a las 6 horas dará más elementos para saber cómo cierra el año. Banxico implícitamente estima que será de 8.09%, pero podría estar debajo de 8%.

La próxima semana les compartiré mis perspectivas para 2023, luego de concluir un año tan complicado y polarizado, y con niveles alarmantes de violencia en varias regiones del país, frente a lo cual no podemos acostumbrarnos o volvernos indiferentes. Por lo pronto, ¡Feliz Navidad!

ADENDA

1) El viernes pasado amanecimos con la sorpresa de que el Ejecutivo había enviado a la Cámara de Diputados una iniciativa para permitir el cabotaje a las líneas aéreas extranjeras. La reacción no se hizo esperar, el lunes las acciones de Volaris se desplomaron ante la eventual competencia.

2) Que la participación de la economía informal haya pasado de 21.8% en 2020 a 23.7% en 2021, no deberá extrañarnos, si recordamos el bajo apoyo que recibieron empresas luego de la pandemia obligando a muchas a cerrar y a personas a trasladarse al sector informal.

3) El PIB en 2021 creció 4.7%, pero la economía formal sólo 2.7% mientras que la informal 12.4%.

4) Si lo consiguen, no dejen de leer El infinito en un junco de Irene Vallejo recientemente homenajeada en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.





Catedrático de la EST-IPN

Email: Catedrático de la EST-IPNEmail: [email protected]