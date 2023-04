Reforma a la Ley Minera con pros y contras

El jueves 28 de marzo se dio a conocer en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa del Ejecutivo federal con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Minera; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.

La iniciativa fue rechazada por cámaras empresariales, las calificadoras de riesgo, analistas y consultorías y de manera más clara por la Cámara Minera de México (Camimex) que el pasado 13 alertó que implicaría un recorte de inversión por 9 mil millones de dólares. En sentido opuesto, la propuesta fue bien recibida por comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, ecologistas y defensores de derechos humanos.

Cabe comentar, que desde el principio de la actual administración, Fundar publicó en 2019, su anuario 2018 titulado “Las actividades extractivas en México: desafíos para la 4T”, donde hace un diagnóstico y análisis a profundidad, de los efectos devastadores de la industria minera. En ese sentido, extraña que se haya tardado tanto en presentar la reforma, con casos como los de minería a cielo abierto que han sido muy dañinos para la sociedad.

En contrapartida, preocupa la prisa para quererla aprobar antes del 30 de abril por parte de Morena, cuando se tratan muchos aspectos que requerirían un análisis a profundidad por las implicaciones que traería, y que además podría frenar una actividad económica relevante para regiones apartadas, e implicar conflictos con nuestros socios comerciales y otros países.

Paso a comentar la parte del contenido de la reforma a la Ley Minera.

a) Se elimina el esquema de terreno libre y primer solicitante. Lo veo positivo porque se busca que el otorgamiento de las concesiones le otorgue al Estado un beneficio económico y se evita que los primeros solicitantes las acaparen.

b) Se elimina el carácter preferente de la actividad minera. Positivo porque con este argumento se despojaba a comunidades indígenas justificándose la expropiación y se dañaban áreas naturales protegidas.

c) Se elimina el derecho de las personas titulares de las concesiones a tener derecho a la expropiación. Positivo porque se impedirá forzar a las comunidades a recibir una indemnización en condiciones desfavorables forzándolas a vender.

d) Obligación de determinar impactos sociales. Positivo porque se busca no dañar a las comunidades asegurando compromisos de las empresas mineras.

e) Se establece la obligación de la consulta previa, libre e informada de las comunidades. Positivo por ser un requisito indispensable, además de que México debe cumplir con lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

f) Se reduce la duración y prórroga de concesiones mineras. Negativo, puesto que por tratarse de proyectos de largo plazo e inciertos en su resultado pasar de 50 a 15 años parece incorrecto. Una alternativa sería dar un plazo original de 35 años y prórroga de 20 más.

g) Se condiciona la concesión a la disponibilidad hídrica. Negativo puesto que la mayoría de los yacimientos mineros están en zonas desérticas o semidesérticas. Y le da una discrecionalidad excesiva al gobierno para negar proyectos. Recuerda los argumentos utilizados contra Constellations Brands y Tesla recientemente.

h) Asignación preferente hacia entidades estatales. Negativo porque discrimina al sector privado y sería motivo de violación de tratados comerciales. Adicionalmente, compromete recursos del gobierno en actividades no estratégicas. Parece que la intención es crear más empresas gubernamentales desplazando a la inversión privada.

i) Se regula más la trasmisión de los títulos de concesión. Negativo porque se interviene en una transacción entre particulares.

j) Se añaden causales de cancelación. Positivo para evitar que graves daños provocados por accidentes no queden impunes y solo se resuelvan con una multa.

k) Se incorporan instrumentos de carácter ambiental y social. Positivo ya que son indispensables para evitar afectaciones sociales.

l) Se suprimen los supuestos de afirmativa ficta. Negativo porque se propicia que la autoridad no resuelva resoluciones o que se genere corrupción para agilizar el trámite.

m) Las concesiones únicamente serán por mineral o sustancia. Negativo porque es frecuente que las vetas mineras contengan varios tipos.

n) Sancionar conductas delictivas en materia de minería. Positivo para evitar abusos y comercio ilegal de productos.

Si bien es necesario revertir el enfoque extractivista que predomina en la Ley Minera, la actividad podría entrar en crisis con un marco normativo tan restrictivo, que se agravaría en caso de que aprueben las 23 leyes referentes a cuestiones administrativas, que invalidarían de facto el carácter no retroactivo; así como por la fuerte presencia de la delincuencia organizada que cobra derecho de piso para que las minas funcionen.

ADENDA

1) La Corte invalidó la reforma aprobada en septiembre pasado por el Congreso que trasladaba el control operativo y administrativo a la Secretaría de la Defensa Nacional por ser anticonstitucional. El mensaje fue que no se puede cometer un fraude a la Constitución pasando leyes secundarias que la contravengan.

2) Cuando el presidente fue cuestionado por la declaración del secretario de Gobernación de que era mejor obstaculizar el funcionamiento del INAI, el mandatario fue más allá y se manifestó por desaparecerlo, porque no servía para nada y era muy costoso. Sería un grave retroceso porque se trata del órgano garante del derecho a la información y de la protección de datos personales. Ha contribuido a fomentar la transparencia y a combatir la corrupción.

3) Efectivamente, las agencias de noticias no deben ser instrumentos de propaganda gubernamental. La BBC y EFE son dos ejemplos de porqué es importante que los Estados no dependan solo de agencias de noticia internacionales. No se entiende la decisión del presidente de desaparecer Notimex.

4) Ante las evidencias de la prensa y de la DEA que infiltró a los Chapitos, el gobierno mexicano ha tenido que reconocer que sí se manufactura fentanilo en México. El embajador de China por su parte negó el tráfico ilegal.

5) La desaparición de Financiera Rural confirma la tendencia de reducir los apoyos al sector productivo y promover los programas sociales asistenciales; cuando había que estimular la producción agropecuaria para reducir la inflación.

