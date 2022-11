La Fed podría moderar el alza de tasas

El comunicado de prensa de la Reserva Federal (Fed) donde daba a conocer que la tasa objetivo de fondos federales subió 0.75% a un rango de 3.75% a 4% generó una ola inicial de optimismo en los mercados reflejándose en una fuerte alza en las bolsas de Nueva York y en una caída importante del rendimiento de los bonos del Tesoro, porque el banco central daba a entender que las alzas siguientes podrían ser más moderadas considerando el efecto rezagado de la política monetaria en la inflación y en la actividad económica.

La votación del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) fue unánime como se esperaba. Se reconoce que hay un efecto acumulado cuyo impacto es difícil de estimar, puesto que por cuarto ocasión consecutiva se incrementó la tasa de interés de referencia en 0.75%, o 75 puntos base (pb). Los mercados interpretaron esto como una señal de que se moderarán las alzas en las próximas reuniones, por lo que en la próxima a realizarse en diciembre el alza sería de 50 pb. Al parecer, la Fed seguiría la política que han aplicado los bancos centrales de Canadá y Australia que incrementaron sus tasas en menor medida recientemente.

Sin embargo, la Fed fue también determinante en señalar que no ha abandonado alcanzar su objetivo de inflación del 2% y que en sus decisiones futuras considerará las expectativas de inflación, las condiciones del mercado laboral y cómo se desenvuelven el sector financiero y los acontecimientos internacionales.

En este sentido, algunos especialistas consideran que la tasa de fondos federal, si bien seguirá subiendo con moderación el próximo año, de todos modos, alcanzará un techo del 6%, porque la inflación comenzará a descender lentamente. Otros siguen creyendo que la Fed será más tolerante con la inflación si la economía cayera en recesión.

En la conferencia de prensa, Jerome Powell el presidente de la Fed fue más enfático e hizo hincapié en que era prematura pensar que se iba a pausar las alzas de las tasas de interés, mandando un mensaje de que van a ser más cautelosos en sus decisiones basándose en la evidencia observada de la inflación. Los mercados se cayeron luego de la declaración y entendieron el mensaje: la Fed no va a abandonar el combate contra la inflación, aunque ello implique la caída de la actividad económica.

Hasta el momento, lo que la Fed observa es una economía creciendo más lentamente, una inflación que ha comenzado a descender, pero no lo suficiente y un dólar fuerte que, si bien ayuda a contener la inflación importada, afecta el crecimiento de las exportaciones y promueve un incremento de las importaciones. No quita la atención sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y sus efectos colaterales, como el alza del precio de los energéticos, alimentos y materias primas. El mensaje es claro y sin eufemismos, no se dice el conflicto entre dos países.

La próxima semana la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) se reunirá y seguramente decidirá incrementar en 75 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 10% por mayoría. Si bien es cierto que Banxico comenzó a subir la tasa de referencia mucho antes que la Fed, la inflación subyacente no ha roto su tendencia ascendente.

Aunque el subgobernador Gerardo Esquivel hizo un llamado a desacoplar la política monetaria de México respecto a la Fed, lo más probable es que el resto de la Junta vote por replicar el incremento de 75 pb basados en el nivel elevado de la inflación general, la tendencia ascendente de la subyacente, en continuar frenando el impacto de la inflación importada con un peso fuerte y en la aceleración sorpresiva de la economía mexicana, reflejada en que el PIB creció 1% el tercer trimestre respecto al anterior o 4.3% en variación anual de acuerdo a los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) anunciados el lunes pasado.

Aunque las cifras de la de la inflación al consumidor de la segunda quincena de octubre a divulgarse el 9 de noviembre, indicarán que la subyacente ya revirtió su tendencia de alza, dudo que el resto de los integrantes de la Junta de Gobierno no voten por un alza de 75 pb, porque la credibilidad y autonomía de Banxico está en entredicho con una inflación tan elevada y al haber fallado reiteradamente sus pronósticos de inflación en los últimos dos años.

En conclusión, en el corto plazo, Banxico seguirá replicando lo que decida la Fed, basado más en la evidencia observada del comportamiento de la inflación, la economía y del mercado laboral, entre otros factores. Por lo pronto, la fortaleza del tipo de cambio que llegó a cotizarse en 19.52 pesos por dólar ayer viene a refutar las profecías de que se depreciaría fuertemente.

Sin embargo, tampoco podemos descartar que hay riesgos latentes como la intención de capturar al INE, las controversias pendientes en el marco del TMEC y la reactivación de los conflictos geopolíticos en el mundo, por aquello de los que cantaban el fin de la globalización.

Adenda

1) Lula ganó por apretado margen. Su discurso de victoria fue reconocer que gobernaría para todos, incluyendo al 49% que no votó por él. Igual que Gustavo Petro cuando ganó o Gabriel Boric cuando perdió el referéndum para aprobar la Constitución, a buscar consensos. Eso es lo que hacen los políticos inteligentes.

2) El panorama de las elecciones intermedias en Estados Unidos es preocupante, luego del repunte de los demócratas en septiembre, vino la caída en las encuestas en octubre: el malestar por la economía pesa más que el tema del aborto por decirlo de manera muy esquemática. La verdad alternativa de los populistas de derecha es más fuerte de lo que se pensaba.

3) No sé usted, pero me siento como si viviera en 1939. A estudiar de nuevo a los existencialistas y a la teoría realista de las relaciones internacionales.

4) La normalización de la violencia: Denise Marker denuncia en su noticiero que se use objetos que simulan a descuartizados para festejar el Halloween y a la gente le parece chistoso o buen negocio.

5) Continuará la volatilidad en los mercados. La atención en el reporte de empleo de Estados Unidos de mañana.