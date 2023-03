La Fed enfrenta dos problemas a la vez

Antes de que surgiera el colapso de Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Capital Corp y Signature Bank (SB), expertos de CME Grup citados por analistas en The Wall Street Journal apostaban por un incremento de la tasa de fondos federales de 0.5% en la próxima reunión del día 22 del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal (Fed). La fortaleza del consumo y del mercado laboral, que se confirmaría con los datos del viernes pasado, respaldaban esa postura.

Incluso los datos de inflación al consumidor divulgados el martes también mantienen latente el temor de que sigue siendo elevada, aunque algunos consideran que se le dio un respiro a la Fed, porque si bien en tasa anual continuó la baja del índice general de 6.4% a 6% de enero a febrero, la inflación básica, (core) que elimina los componentes volátiles de energéticos y alimentos solo se redujo de 5.6% a 5.5%, respectivamente, y en términos mensuales fue de 0.5% el mes pasado frente a 0.4% en enero, en gran medida porque el alquiler de vivienda subió, así como otros servicios.

Sin embargo, la Fed está enfrentando una potencial crisis financiera provocada por el colapso de bancos que no pudieron hacer frente a la corrida de retiros ante el temor de que registraron enormes pérdidas afectados por el alza agresiva de las tasas de interés para frenar la creciente inflación, al ponerse en riesgo la liquidez del sistema financiero ante un efecto de contagio. Este peligro estaba latente, por lo que no debiéramos clasificarlo como un cisne negro, más asociado a un suceso imprevisto, como han dicho algunos analistas. Lo que no sabíamos era el momento preciso en que esto comenzaría a suceder.

SVB contaba con activos por 209 mil millones de dólares, ubicándose como el décimo sexto más grande de Estados Unidos (EU) y SB con 110 mil. El primero concentraba su clientela en empresas de alta tecnología y elevado riesgo como las startups, algunas de ellas unicornios muy exitosos que surgieron con la pandemia y que con las tasas de interés muy bajas hicieron fuertes inversiones. En 2020, el monto de los depósitos en SVB era por 60 mil millones.

SVB invirtió en bonos de largo plazo en momentos en que la inflación era baja. La ola de alzas que decidió la Fed desde el año pasado, llevó a generar fuertes pérdidas y comenzó a correr el rumor de que el banco tenía graves problemas, que se acentuaban por el hecho de que gran parte de su clientela también pasaba por complicaciones, porque los créditos se habían encarecido fuertemente. Esto provocó una corrida contra sus depósitos y en pocos días, ya se habían retirado 42 mil millones, por lo que el banco sencillamente dejó de operar el viernes pasado.

SB antes de cerrar operaciones contaba con depósitos por 110 mil millones y entre su clientela se contemplaba a empresas especializadas en criptomonedas que registraron fuertes pérdidas desde el año pasado.

Ante la amenaza de que se genere un pánico entre el público y se provoque un riesgo sistémico en el sector bancario, la Fed emitió un comunicado el domingo que fue respaldado por un discurso del presidente Joe Biden el lunes destacando que el Tesoro, la Corporación Federal Aseguradora de Depósitos (FDIC) y la Fed garantizarían los depósitos, estuviesen o no asegurados. También se anunció la creación del Programa Bancario de Fondeo a Plazos (BTFP), para mantener la liquidez otorgando préstamos preferenciales a las diversas instituciones financieras a un año.

Sin embargo, el lunes el precio de las acciones de los bancos regionales se desplomaron destacando First Republic Bank, Pac West Bancorp y Zions Bancorp porque se sospechaba que enfrentaba problemas similares a los bancos que quebraron la semana pasada. Otros bancos como Credit Suisse, fueron objeto de fuertes ataques al punto que comienza a temerse que la tormenta financiera se expanda a Europa y no sea un problema acotado al distrito de San Francisco.

Cabe comentar que Standard & Poor´s bajó la calificación de First Republilc de BB+ a A- ayer, esto es, cuatro niveles perdiendo el grado de inversión. El precio de su acción bajó 61% el lunes, se recuperó 27% el martes y con este anuncio volvió a retroceder cayendo en la mañana del miércoles 23%.

La aversión al riesgo se reflejó en una ola de ventas desde el viernes en los mercados accionarios de todo el mundo. La nota de 2 años de EU cuyo rendimiento estaba por arriba de 5% la semana pasada, se situó en 4% al cierre del lunes cayendo medio punto en tan solo unas horas, siendo su peor baja desde el crack de las bolas en 1987. Se recuperó momentáneamente a 4.25% para caer a 3.75% el miércoles a medio día.

En México, el tipo de cambio que cerró en 17.98 el miércoles 8 de marzo, ya se ubicaba en 18.51 el viernes y saltaba arriba de 19 a principio de la semana. Regresó a 18.60, pero vuelve a caer y ayer el Fix fue de 18.9971. El superpeso no resistió los embates de la volatilidad financiera mundial.

La pregunta que se hacen los analistas e inversionistas es si no hay más esqueletos en el closet. Por ende, se han disparado las operaciones de cobertura y con derivados, así como las operaciones buscando activos más líquidos y seguros en todo el mundo.

Por lo pronto, la disyuntiva de qué hará la Fed el próximo miércoles se da entre subir 0.25% la tasa de fondos federales o dejarla sin cambios, haciendo una pausa ante la emergencia que está enfrentando la salud de los bancos globales.

Surgen reflexiones sobre el riesgo moral (moral hazard) que causan algunos banqueros, al hacer inversiones arriesgadas sabiendo que si fracasan serán rescatados por las autoridades monetarias, repartiendo el costo del salvamento entre sus clientes y el resto de la sociedad. Recordemos que esa fue la molestia que quedó en 2009 por el daño ocasionado en EU, donde hubo impunidad hacia los ejecutivos que provocaron graves pérdidas. De nueva cuenta surgen cuestionamientos a la labor de vigilancia y supervisión de las autoridades, así como a la falla de los mecanismos de regulación.

