El panel de controversias es inevitable

Las renuncias de Tatiana Clouthier como secretaria de Economía y especialmente de Luz María de la Mora, como subsecretaria de Comercio Exterior, generaron desconcierto, porque apenas unos días antes, se había anunciado que, aunque el plazo para las pláticas conciliatorias entre los tres países de Norteamérica por la demanda energética presentada por Estados Unidos (EU) en julio había concluido, se manifestaba la voluntad de las partes para seguir conversando.

De la Mora tiene un amplio reconocimiento por ser una funcionaria de carrera profesional en la Secretaría de Economía, experta en comercio internacional, que le ha tocado estar en muchas negociaciones de libre comercio con el resto del mundo y en particular estuvo involucrada en las de este gobierno con las del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Cuando la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés) dio a conocer en julio su demanda en contra de México por violaciones al T-MEC en cuatro rubros vinculados con el sector energético y de manera especial con las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), había la confianza de que del lado mexicano se contaba con cuadros técnicos especializados para encontrar una salida.

Sin embargo, con el tiempo quedó claro que el gobierno mexicano no haría ninguna modificación que echara para atrás las reformas legales, por lo que las funcionarias mexicanas sabían que no tenía ninguna posibilidad real de avanzar en las negociaciones. Las declaraciones de la semana pasada del Secretario de Gobernación, que al contar con el apoyo del PRI estaba considerando volver a presentar la reforma energética cuya votación perdió el Ejecutivo en abril pasado, confirmó que el gobierno iba en una ruta de endurecimiento con Estados Unidos en materia energética.

El asunto se volvió más confuso, ante las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado, de que Estados Unidos había desistido de convocar a un panel de controversias, ante lo cual la USTR tuvo que aclarar que no era así y que seguían abiertas las pláticas conciliatorias. Como respuesta, el presidente declaró el lunes que no habrá marcha atrás en la política energética y volvió a reiterar que no se ha violado el T-MEC.

La línea de argumentación que se ha impuesto dentro del gobierno mexicano es que se pueden modificar las leyes en materia energética y que esto está permitido por el T-MEC, negándose a reconocer lo contrario, que sí trastoca los compromisos adquiridos y que los tratados internacionales son obligatorios para México según lo marca la Constitución en los artículos 1 y 133. Ante esa circunstancia, era evidente que ni Clouthier ni de la Mora no tenían nada que hacer en sus responsabilidades y que el presidente nombraría a funcionarios que compartieran esa visión.

Por ello es completamente lógico que haya designado a Raquel Buenrostro como nueva titular de Economía y a Alejandro Encinas Nájera como Subsecretario de Comercio Exterior, que son quienes van a encabezar la negociación por parte de México. Es evidente que la discusión se entiende más como política que técnica, puesto que el perfil del nuevo subsecretario no tiene nada que ver con el de su antecesora, por más que se haya justificado su intervención en las negociaciones laborales en el marco del T-MEC.

Sin embargo, para el gobierno de EU también quedó claro que el espacio de conciliación se acabó, no solo porque le quitaron a la contraparte con quien había interlocución y capacidad técnica como era el caso la subsecretaria anterior, sino porque se interpretó erróneamente que se había desistido del panel de controversias y que no hay la menor intención de modificar las disposiciones legales y administrativas que fueron motivos de las quejas de EU y a las que se sumó Canadá.

Por eso creo que la única duda es si el panel se anunciará antes o después de las nuevas elecciones intermedias en noviembre en EU. Ello dependerá del efecto electoral que tenga y que sigue pendiente la resolución del panel sobre las reglas de origen en la industria automotriz. Algunos han especulado que podría posponerse hasta el encuentro de la Cumbre entre los tres presidentes de la región en diciembre.

No está de más hacer hincapié que el resultado de la demanda energética está siendo monitoreado por la Unión Europea y por los países con los que se están negociando tratados de libre comercio, como son Reino Unido y Corea del Sur.

Es importante recordar que la disputa energética no sólo es relevante para las empresas americanas afectadas por el cambio de las reglas del juego decretadas por el gobierno mexicano, sino que es un punto estratégico para la competitividad regional. Las empresas que se quieran establecer en México, o las que ya están y quieran ampliar sus dimensiones buscarían energía eléctrica suficiente y a un costo bajo. Pero las modificaciones a la LIE que le dan condiciones casi monopólicas de operación a la CFE van en sentido contrario. Finalmente, Manuel Bartlett le ganó la partida a Tatiana Clouthier, quien a principios del sexenio no se aguantó las ganas de declarar que no le agradaba esa designación.



ADENDA

1. Gran parte de la discusión se ha centrado en el precio de la tortilla de maíz como motivo de la inflación, sobre todo luego de que se reportó que subió 2.09% en septiembre. Si bien los expertos nos han aclarado que para el consumo humano no se usa el maíz importado, es evidente que los mayores costos de producción se han traslado al consumidor final, así como el cobro de derecho de piso en lugares de Acapulco, que llega a ser de dos pesos por kilo. Obviamente, uno puede adquirirla en tiendas de autoservicios más barata, pero en localidades más pequeñas no hay esa posibilidad y no es la misma calidad que la de la harina de nixtamal.

2. El gobierno chino suspendió el anuncio de las cifras del PIB del tercer trimestre y comerciales del mes pasado. Pareciera ser que los problemas de la desaceleración económica causados por un agresivo confinamiento del Covid y por la economía mundial son mayores a lo previsto.

3. El gobierno de Truss retiró su propuesta de recorte de impuestos ante la turbulencia financiera que afectó fuertemente el valor de la libra. La confianza en su gobierno quedó dañada y no extrañaría que en un futuro no muy lejano se convocarán a elecciones extraordinarias.