Mitos y realidades del resultado electoral

Una de las lecciones fundamentales de la elección de seis gobernadores a realizarse el próximo domingo, será que cada uno de los partidos conocerá su importancia y su fuerza y dimensionará sus expectativas reales de triunfo en la sucesión presidencial del 2024. Todos, sin excepción, tendrán que admitir que, para entonces, nada tienen asegurado y que deberán construir su oportunidad.

Morena, que ahora tiene 16 gubernaturas y podría totalizar 20 o 21 el 5 de junio, tiene una presencia territorial superior a la de todos sus contrincantes juntos. Eso le da una ventaja que se acrecienta por el hecho de detentar la Presidencia, con todo el poder económico, político y de movilización que implica, y al cual apelará para tener continuidad en esa magistratura.

Además, seguro contará, como hasta ahora, con el respaldo del PVEM, el PT y de decenas de partidos y/u organizaciones locales que querrán subirse al tren de la 4-T.

El PRI, que hoy tiene 4 gubernaturas, perderá dos, según las encuestas. Con eso, quedará en una situación lastimosa pero, además, en 2023 estarán en juego los gobiernos del Estado de México y Coahuila, que todavía mantiene, pero que Morena tratará de arrebatarle a cualquier costo.

El PAN no está en una situación mejor, pues se da por hecho que sólo obtendrá Aguascalientes, junto con PRI-PRD y que seguro perderá Quintana Roo. Y si logra retener Durango y Tamaulipas, lo hará en alianza con esos partidos. Su poder menguará considerablemente. No será nada para enfrentar solo a Morena en la contienda presidencial.

Este es un drama que envuelve a toda la oposición. Panistas, priístas y perredistas, son insignificantes solos. En esa condición, no son rival para Morena. Eso explica que se hayan unido. En la alianza Va por México, están no sólo sus esperanzas de salvación, sino, incluso, la posibilidad de disputar importantes tajadas de poder al partido dominante. Ya lo demostraron en las elecciones del año pasado.

En busca de la supervivencia y de no perder los privilegios económicos que tienen, no sólo se mantienen unidos hasta ahora, sino que buscan fortalecerse más con Movimiento Ciudadano, que gobierna Jalisco, Nuevo León y la alcaldía de Monterrey, lo cual no es poco.

Los esfuerzos de Sí por México para que a la alianza Va por México se sume MC, no han fructificado hasta ahora porque éste tiene el propósito de postular un candidato propio a la Presidencia. Empero, los números que tienen ahora sus candidatos a gobernadores no empatan con ese objetivo. El resultado del próximo domingo reflejará una realidad que le servirá para dar continuidad a su estrategia o rectificar el rumbo.

Conociéndola y aceptándola, no es improbable que decida sumarse al PRI-PAN-PRD. De darse esa condición y si todos actúan sin mezquindades, resolverán la selección de un candidato que les permita ganar a todos. Si cada cual quiere imponer al suyo, estarán irremediablemente perdidos.

Y si esa alianza se concreta ¡ya!, como debiera ser, no es imposible que ganen Coahuila y el Estado de México en 2023.

En medio de la descomposición política que impera en casi todos los partidos, pero especialmente en el PRI, deberán revisar la historia de este país a fin de que la eventual sacudida derive en una propuesta creíble y diferente que enriquezca la democracia y no en una burla más, como siempre.

SOTTO VOCE.- Significativo, que Joe Biden esté insistiendo y operando para convencer al presidente López Obrador para que asista a la Cumbre de las Américas. Eso da idea de que lo necesita… Loable, la insistencia del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, para convencer a los transportistas de no realizar bloqueos totales, dadas las molestias y consecuencias —muchas hasta fatales— que provocan con su intransigencia. Que se manifiesten, pero sin causar tantos costos y sufrimiento a la ciudadanía… Merecido, el reconocimiento que se hizo al empresario michoacano Eloy Vargas, en el Foro Económico de Davos, Suiza, con el Premio WEF por encabezar el mejor Fondo de Inversión de Impacto en Agricultura 2022.

