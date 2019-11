Reviven lengua zoque con ska

Texto: Daniela Jurado

Fotos: Cortesía

Cuando Pedro Estrada y su grupo de ska se presentaron en su pueblo, las personas mayores pensaron que hacían música del diablo, alejándose de sus tradiciones. Esto a pesar de cantar en su lengua nativa: el zoque.

Pedro es vocalista de La Sexta Vocal, un proyecto musical de Ocotepec, Chiapas, que fusiona la música tradicional indígena y contemporánea. Durante siete años han participado en festivales de todo el país.

Luis Fernando Prado, Rolando Hernández, Marco Antonio García, Julio César Aguilar, y los hermanos Miguel Ángel y Damián Morales, también integran la banda. Están orgullosos de su cultura, y lo demuestran en sus discos: Ode Mabaxä (Sueño Zoque, 2015) e Ipstajk Witpa (Laberinto, 2018).

Sus canciones describen creencias, hablan de tradiciones, cultura y leyendas. Los integrantes del grupo se definen como contadores de historias que defienden sus raíces. “El grupo se llama así, porque nosotros hablamos la lengua, y tenemos una vocal más: ä. Es algo que nos representa”, explican.

Estrada cree que es una casualidad que la crítica los considere ‘portavoces de la cultura zoque’, señalan que cuando comenzaron con el proyecto no tenían esa intención: “No pensamos en salvar nuestra lengua, porque está en peligro de extinción, ni siquiera lo sabíamos, sino que la usamos porque es un recurso que está a nuestro alcance. Fue después que vimos la relevancia de lo que hacíamos”.

Miguel Ángel Morales, guitarrista del grupo, comenta que aún les preguntan por qué no hacen sus letras en español: “Decían que no estaba chido hacerlo en zoque, porque no se entendía y no íbamos a llegar a ninguna parte así”.

No obstante al poco futuro que la gente les pronosticaba lograron presentarse en el Festival Iberoamericano Vive Latino, Cumbre Tajín, en el Lunario del Auditorio Nacional, entre otros. También han mostrado su música en programas de televisión y espacios radiofónicos de alcance internacional.

En la Sexta Vocal hay siete músicos, todos hablantes de zoque. Recuerdan que a veces se han sentido discriminados por usar su lengua nativa: “Sabemos que hay jóvenes que no quieren hablarla por miedo a que los hagan sentir menos, por eso, nosotros ocupamos la música para mostrar nuestro orgullo. Es importante que preserven sus lenguas, porque olvidarla es olvidarte tu pasado, a tus ancestros, incluso a ti mismo”, dijo Pedro en entrevista con EL UNIVERSAL.





Derecho a hablar tu propia lengua

Chiapas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es una de las entidades con mayor índice de pobreza en el país, la migración es uno de los principales problemas que derivan en la falta de oportunidades de empleo.

Al respecto, Pedro, quien ha sido testigo de esto, dice que “las condiciones no son las mejores, hay muchas carencias, marginación y violencia”.

En Chiapas es donde hay mayor número de hablantes de zoque, aproximadamente 15 mil, de acuerdo con el Coneval, esta cifra disminuye rápidamente, por lo que esta lengua se considera en riesgo de extinción.

El doctor Miguel León-Portilla, quien fuera director del Instituto Indigenista Interamericano, en relación a esto menciona que: “la desaparición de cualquier lengua empobrece a la humanidad. Todas las lenguas en las que cualesquiera mujeres y hombres aprendieron a pensar, amar y rezar, merecen ser respetadas como parte de sus derechos humanos”.

En ese sentido, en 1996 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, firmaron un documento conocido como los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, con el que se atenderían los derechos indígenas.

Han pasado 23 años de aquella firma, que no fue respetada totalmente por Zedillo. La supervivencia de las lenguas indígenas depende del esfuerzo y determinación de los hablantes.

Mauro Mendoza, lingüista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, comentó que es necesario reforzar el respeto a los derechos de estas comunidades y sus dialectos:

“Hay intentos de integración de su lengua y cultura mediante políticas de mantenimiento lingüístico para revitalizarla y fortalecerla. La cultura zoque es de las más antiguas de Mesoamérica, es descendiente de los olmecas. Esta generación parece que ya no está tan cargada de prejuicios, se enfrentan a ellos. Los indígenas son un grupo que históricamente ha tenido todo en contra. Los jóvenes ahora están experimentando con formas nuevas para encontrar su identidad”.

La Sexta Vocal, por ejemplo, a través de la música ha puesto en el panorama de personas ajenas a Chiapas y a sus pueblos, el zoque. En sus conciertos la gente corea sus canciones, aunque sean letras que suenan distintas al español. Esto es algo importante para una lengua en riesgo de desaparecer.

En México hay 68 lenguas indígenas que a su vez tienen 364 variantes, de acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales publicado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). De estas, el 60% está en peligro de extinguirse.

Actualmente, hay iniciativas para el fomento y la inclusión de los pueblos originarios, como el Día de la Lengua Materna, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y, este 2019 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Año de las Lenguas Indígenas.

Al respecto Luis Arturo Fuentes, subdirector de Capacitación en Lenguas Indígenas del INALI comentó que: “La importancia de este año es llamar la atención de comunidades, pueblos y países del mundo sobre la existencia de diferentes modos de ver, interpretar, organizar y nombrar todo lo que hay, a través de cada uno de los idiomas”.

El especialista enfatiza que las personas con origen étnico han sido consideradas, históricamente, inferiores por quienes determinan qué lenguas tienen mayor prestigio, destacan las reconocidas por la ONU: inglés, francés, ruso, chino mandarín, árabe, español, alemán y japonés.

A propósito del Año de las Lenguas Indígenas, Pedro dio un discurso en la Cámara de Diputados sobre el sentir de la gente no sólo de Chiapas y Ocotepec, sino de todos los pueblos originarios.

En la tribuna expresó frente a los legisladores que: “Hoy es un día histórico para los pueblos zoques de Chiapas, porque es la primera vez que la palabra zoque resuena en estas paredes y en el corazón de millones de mexicanos. Los jóvenes estamos aquí gracias a la lucha de un pueblo que ha resistido durante más de 500 años para mantenernos de pie, pese a 200 años de agravios, injusticias, discriminación, racismo, exclusión y empobrecimiento. Aquí estamos, como siempre y vamos a seguir por un largo tiempo”.

El INALI considera que todos los seres humanos tienen derecho de hablar la lengua materna en el ámbito público y privado y de recibir educación y atención pública en la lengua originaria.

Tanto en Ocotepec, como en otras comunidades de México algunas escuelas son bilingües del nivel preescolar hasta la primaria, pero de manera superficial, porque no se le da importancia a la lengua materna.

“Dan clases en español, de lengua y cultura zoque, te dan de una hora o dos por semana; que incluye historia y gramática. En realidad [el zoque] lo aprendes con tu familia, no en la escuela que es donde deberían darle prioridad”, recuerda Pedro.

La gente les ha preguntado si son extranjeros o en qué idioma cantan. Cuando les responden que es zoque, una lengua originaria de México, que pertenece a la familia lingüística mixe-zoque que se habla en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, las personas se sorprenden, porque no sabían de su existencia.





Foro el Laberinto

La Sexta Vocal, creó un foro llamado el Laberinto, para apoyar el talento de Ocotepec. “A nosotros nos costó mucho salir de nuestro pueblo. Por eso ideamos este lugar, porque no había nada parecido por falta de recursos”.

Para su creación se inspiraron en espacios de la Ciudad de México como El Alicia, El Gato Calavera y el Foro del Dinosaurio Juan José Gurrola, donde exponen manifestaciones de las denominadas “contraculturas”.

Antes del Laberinto, los jóvenes de Ocotepec no tenían espacios donde desarrollar proyectos de música y arte: “se sumaron colectivos, con los que llevamos un grupo de metal al Museo Universitario del Chopo, también dimos una charla sobre el foro, el cual no es solo nuestro sino de todos los que quieran sumarse”, aseguró Pedro.

Debido a la agenda de la banda el foro se tomó un descanso, pero confían darle continuidad una vez que el tiempo se los permita. La Sexta Vocal es un ejemplo de perseverancia, Miguel Ángel Morales, guitarrista, menciona que otras bandas, también en zoque, se han quedado en el camino por falta de apoyo de las audiencias, comenta:

“Varias bandas han desaparecido, hace dos años había una de metal que se llamaba Kojama, otra de happy punk, Cultura Ancestral. Nosotros siempre hemos dicho que nuestra segunda casa es la Ciudad de México, porque es donde más se valora la música que hacemos. En Chiapas no tanto, a la gente no le importa, quiere que cantes en español y esto mismo pasa con los tzotziles, tojolabales. A nosotros nos gusta compartir nuestra lengua”.

Los integrantes de La Sexta Vocal quisieran, en un futuro, vivir de la música, no obstante reconocen que ser un banda independiente en la escena del rock es complicado: “Es difícil sobresalir. En el pueblo no hay trabajo, no hay oportunidades. Por ahora, estudiamos, tocamos y trabajamos. Nuestro sueño es tocar en todos lados”.

Pedro cree que es momento de voltear a ver a los pueblos indígenas. “Nosotros los zoques defendemos nuestro territorio, creo que la lucha más allá de protestar, es la manera de compartir a través del arte, llevar mensajes de paz, para solucionar los problemas de un país en crisis”, concluyó.