La niña de oro del box

Cinthia I. García



Stephanie Martínez, de 13 años, una boxeadora amateur conocida como "la niña de oro", bautizada de esta manera por su papá, pues para él ella es su niña de oro, es una joven que ha demostrado su disciplina y dedicación, reflejada en sus logros. Ha ganado ocho campeonatos, cerca de 40 medallas y 101 peleas, de las cuales, ha triunfado en 95 y perdido en sólo seis; además ha participado en la actuación y modelaje.

Fany, como le dicen de cariño, comenzó a los 7 años por influencia de su abuelo, que era boxeador. Cuenta que desde pequeña le nació el gusto por este deporte, que veía cada sábado, sin excepción, acompañada de su familia.

"Yo admiraba mucho a Jackie Nava porque era muy fuerte, entonces la veíamos y yo decía quiero ser como ella, quiero estar arriba de un ring, con mis trencitas y un short con lucecitas, es por eso que yo siento que desde chiquita ya lo traía en la sangre".

El inicio de su más grande sueño, comenzó con una petición a los Reyes Magos. Fany les pidió ir a un gimnasio de box para comenzar a prepararse. "Teníamos un costal en la casa. Cuando era chiquita siempre pasaba y le pegaba. Entonces, hubo un momento en el que le dije a mi papá que quería ir a un gimnasio de box, quería subirme al ring y pegarle a un costal. Él me dijo que después me llevaría, pero yo ya no aguantaba, ya quería ir a un gimnasio, por eso se lo pedí a los Reyes Magos. Recuerdo bien esa fecha, fue un 7 de enero, una fecha que jamás se me va a olvidar. "

Como cualquier niña, Stephanie disfrutaba de jugar con las muñecas, ayudar en casa y convivir con su familia, que ha sido un gran apoyo para ella, pues desde que empezó y hasta la fecha, su abuelo y su padre la han respaldado, dándole varios consejos, acompañándola a sus entrenamientos y peleas, pero sobre todo inculcándole disciplina.

"Mi abuelo siempre me ha dicho que si me gusta el boxeo, la disciplina es lo más importante, que tengo que ser disciplinada en los entrenamientos a pesar de que sean pesados, pues estos sacrificios me va a dar grandes recompensas, es lo que siempre me ha dicho y de lo que me estoy dando cuenta".

A lo largo de su preparación deportiva ha contado solamente con dos entrenadores, ambos hombres; Fany comenta que nunca la ha preparado una mujer pues no ha visto mujeres haciendo esa labor; sin embargo, es algo que sin dudarlo le gustaría.

La primer persona que la guió en este deporte fue Víctor Vaquero Díaz, en el gimnasio Vaquero Díaz en Chimalhuacan, Estado de México. El segundo y actual entrenador es Antonio Navarro con quien todos los días al dar las 18:00 horas practica en el Club Condesa Box, por aproximadamente de dos a dos horas y media.

Siempre tiene diferentes rutinas. Algunos días suele correr 10 km en 52 minutos, no cuenta con una dieta especial, pero siempre trata de comer saludable, sin embargo, todo esto no ha sido nada sencillo para ella, pues hay días en que el cansancio la quiere vencer por lo pesado de sus entrenamientos, pero a pesar de ello, siempre se mantiene positiva. "Cuando algo lo haces con el corazón y porque te gusta, nada es imposible".

Para la “niña de oro” no todo es el box, su gusto por el estudio siempre ha sido alentado por su familia. Ahora está en tercero de secundaria y lo cursa en la escuela Telpuchcalli, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, de donde es originaria.

Sus calificaciones son excelentes y lo atribuye a que su padre le exige mantener un buen promedio y otra de sus metas es estudiar para médico veterinario.

"Algo que siempre me ha inculcado mi papá es el estudio porque si llego a tener una lesión en el boxeo y ya no quedo bien, sé que tengo algo de base".

Durante su carrera deportiva, la joven ha sido reconocida por diferentes medios de comunicación; actualmente es respaldada por el Consejo Mundial de Boxeo; esto le ha dado la oportunidad de incursionar también en la actuación y el modelaje.

Se dice agradecida y motivada por el apoyo que muchas personas le han dado; sin embargo, no todo ha sido bueno, también existen los comentarios negativos que le han hecho respecto al deporte que la ha acompañado durante todos estos años.

“En la escuela me han dicho que puedo ser violenta por el hecho de practicar box y pues creo que no, que este deporte no te hace violento, al contrario, creo que eres un arma blanca, no puedes pegarles o defenderte; creo que lo más recomendable es decirle a los maestros cuando pase algo. También, me he topado con comentarios de gente que me dice que por ser mujer no voy a llegar a ser campeona, que una mujer tiene que hacer cosas del hogar, pero yo siempre les contesto que ese es mi sueño, que a pesar de que haya trabas en mi camino, siempre voy a luchar por este sueño y ser médico veterinario”.



Fany también cree fielmente que no hacerle caso a estas críticas es demostrar que como mujeres “podemos en cualquier deporte, sólo se tiene que estar enfocado en lo que hacemos”, en su caso en sus entrenamientos y estudios.

En el pasado, el box se veía como un deporte exclusivo del género masculino, pues las mujeres que deseaban practicarlo eran vistas como “marimachas”.

En los Juegos Olímpicos de 1904, celebrados en San Luis, Estados Unidos, se incluyó por primera vez la lucha estilo libre y el boxeo como deportes olímpicos. Ese año participaron 651 atletas, (645 hombres y solo 6 mujeres) de 12 países, compitiendo en 91 eventos de 16 deportes olímpicos.

Pero pese a la inclusión del boxeo como deporte olímpico, fue hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que se incluyó el boxeo femenino por primera vez, por lo que en estos Juegos las mujeres participaron en todos los deportes olímpicos al que asistieron un total de 10 568 atletas (5892 hombres y 4676 mujeres) de 204 países.

Un ejemplo de la lucha por la igualdad en este deporte es Laura Serrano, boxeadora mexicana, considerada como la pionera del boxeo femenil, quién combatió la ley y ganó, cuando se amparó contra una prohibición que impedía desde 1947 pelear a las mujeres en el entonces Distrito Federal. México ha tenido 249 boxeadoras profesionales en su historia.



La trayectoria de “la niña de oro” no se limita al deporte, los contactos que ha hecho le han abierto muchas puertas, invitando a la joven en algunas ocasiones a participar en campañas publicitarias, actuar en series y modelar.

"Participé en la serie de “El César”, fue una experiencia muy padre que nunca había vivido, después de ese proyecto salió la serie “Diableros” que es otra experiencia que me encantó y todo esto gracias al boxeo. La actuación y el modelaje es algo que me gusta, pero no es a lo que me quiera dedicar".

Sin lugar a dudas Stephanie Martínez es un ejemplo de que los sueños se hacen realidad y aunque aún tiene un camino largo por recorrer, la joven está enfocada en sus sueños.

Una de sus ilusiones es competir en unos Juegos Olímpicos representando a México, pues quiere que la gente y su familia se sientan orgullosos de ella.

"Todo lo he conseguido gracias al apoyo de las personas, de mi papá y de Dios. Estoy agradecida con el boxeo porque me doy cuenta que todo el esfuerzo y sacrificio que hago día a día me ha dado muchas cosas, me ha abierto muchas puertas en todos lados. Me siento muy orgullosa de mí misma por mi trabajo."