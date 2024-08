El comienzo de una era: liderando con voz femenina

Sandra Romandía

Cuando fundamos Opinión 51, lo hicimos con la convicción de que las mujeres necesitábamos un espacio donde nuestras voces no solo fueran escuchadas, sino también respetadas y, sobre todo, influyentes. Ahora, tres años después, nos encontramos en un momento histórico: en poco más de un mes, México tendrá a su primera presidenta, y Opinión 51 se erige como un faro en tiempos de cambio.

El camino hasta aquí no ha sido fácil. Cuando iniciamos, éramos conscientes de que crear un medio exclusivamente de mujeres, en un país donde el 51% de la población es femenina pero apenas un 10% de las columnas de opinión están firmadas por mujeres, sería una misión titánica. Nos enfrentamos a dudas, no solo nuestras, sino de quienes nos observaban con escepticismo. Pero hoy, tres años después, no solo hemos demostrado que estábamos en lo correcto, sino que hemos sobrepasado nuestras propias expectativas.

Opinión 51 no es un medio de mujeres para mujeres. Es un medio que, con sus plumas femeninas, ofrece una perspectiva esencial en un país que ha estado dominado por voces masculinas durante demasiado tiempo. Como lo expresó Audre Lorde, “No seremos libres mientras otras mujeres no sean libres, aunque nuestras cadenas parezcan diferentes a las suyas.” Nosotras hemos roto cadenas y ahora ayudamos a otras a romper las suyas, a través de nuestras columnas, investigaciones y críticas.

En estos tres años, hemos aprendido el valor de la comunidad. Opinión 51 es más que un medio; es un espacio donde las diferencias se respetan y se debaten, donde el disenso enriquece y fortalece. Hemos comprendido que la opinión argumentada y bien estructurada es una poderosa herramienta de cambio, y hemos ganado premios y reconocimientos, pero el mayor regalo ha sido la convivencia entre nosotras, la posibilidad de conocernos a fondo y de exponer lo que hacemos para influir en la opinión pública.

El próximo 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum rinda protesta como la primera presidenta de México, el escenario político del país cambiará drásticamente. Pero más allá de esa primera vez en la silla presidencial, seremos testigos de un aumento sin precedentes en la cantidad de mujeres en mandos de poder: gobernadoras, legisladoras, y hasta en las fuerzas de seguridad. En Opinión 51, asumimos esta nueva era con una responsabilidad que nos llena de orgullo y rigor. Somos el único medio exclusivamente femenino en un país que está a punto de experimentar un liderazgo predominantemente femenino, y es nuestro deber fiscalizar y criticar y reconocer desde esta perspectiva única.

Nuestra plataforma ha crecido en estos tres años, y nuestro equipo, he tenido la satisfacción de ver cómo la calidad de las plumas que participan con nosotras ha florecido. Estamos en un debate constante, no solo para enriquecernos mutuamente, sino para aportar mejoras intelectuales entre todas. Este intercambio es lo que nos ha hecho más fuertes, y es lo que nos permitirá seguir siendo un bastión de libertad de expresión y crítica constructiva en un momento donde las mujeres están redefiniendo la historia de México.

Como dijo Simone de Beauvoir, “El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no para escapar de sí misma sino para encontrarse, no para humillarse sino para reafirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.” En Opinión 51, hemos aprendido a amarnos con nuestra fuerza, a encontrarnos y reafirmarnos a través de la palabra escrita. Y en este momento histórico, en el que la primera presidenta de México está a punto de asumir el poder, nosotras estamos más preparadas que nunca para seguir siendo la voz crítica que este país necesita.

Opinión 51 no solo es un medio; es un movimiento, una declaración de principios, un espacio donde hombres y mujeres mexicanas pueden leer y escuchar opiniones que reflejan su realidad y sus aspiraciones. Seguiremos siendo ese faro en tiempos de cambio, ofreciendo críticas y análisis profundos sobre el poder en México, y ahora que será femenino, aún más. Porque como dijo Mary Wollstonecraft, “No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas.”

Este es solo el comienzo de una nueva era, y Opinión 51 está lista para continuar liderando la conversación.

