A la Erin Brockovich, ¿qué está pasando con el agua?

Por: Marilú Acosta

Erin Brockovich (Estados Unidos, 1960), además de ser el título de una película (2000) protagonizada por Julia Roberts (Estados Unidos, 1967); es una mujer que ha desentrañado el vínculo entre enfermedades -principalmente cáncer- y distintas contaminaciones del agua. Actualmente dirige su propia empresa: Brockovich Investigation & Consulting, a quien nos urge contratar. Erin es hija de una periodista y un ingeniero industrial; además de su propia inteligencia y características personales, seguramente en su casa el pensamiento lógico, la curiosidad, el análisis y la investigación eran cosa de todos los días.

La agencia de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) explica que el derecho al agua no está reconocido como un derecho humano por sí solo; más bien dentro de los tratados internacionales existen normas con obligaciones específicas en cuanto al acceso al agua potable. Los Estados miembros de la ONU tienen la obligación de garantizar a todas las personas dentro de su territorio, el acceso a agua potable. De la misma manera tienen la obligación de proteger la calidad de los suministros y recursos del agua potable. Un agua potable suficiente para uso personal y del hogar, como es el consumo, la higiene personal y del hogar, la preparación de alimentos, el lavado de ropa, trastes; y saneamiento. El acceso al agua potable se considera elemento fundamental de la dignidad humana. Dentro de la dignidad humana está un estado de salud, entendiendo a la salud no sólo como la ausencia de enfermedad, sino como un equilibrio bio-psico-social (definición de 1948 de la Organización Mundial de la Salud).

¿Qué está pasando con el agua en la Ciudad de México? La Ciudad se nutre de agua por el Sistema Hídrico de Cutzamala, que almacena, conduce, potabiliza y distribuye el agua; y por distintos pozos de agua dentro de la Ciudad. El Sistema Cutzamala está con sus almacenes casi vacíos. Los pozos están contaminados y no sabemos por qué. El agua se define como un elemento químico de dos electrones de hidrógeno y uno de oxígeno: H2O. Los tres estados del agua son líquido, sólido y gaseoso. Sus características son ser inodora, incolora e insabora (sin olor, sin color y sin sabor). Ahora, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) nos suministra agua de varios colores desde la transparente hasta un chocolate obscuro; con distintos olores: petróleo, llanta, gas, podrido, raro; y con sabores variados. La actual administración de la CDMX (2018-2024) ha decidido que la ciudadanía es su enemiga y que la culpa la tienen todos, menos ellos. En cierto sentido e indirectamente tienen razón, la responsabilidad de permitir que gane el mismo grupo político desde el año 2000 (o si quieren desde el 1997) nos tiene en una Ciudad completamente descuidada. La responsabilidad directa y jurídica de este problema han sido de los Jefes de Gobierno del Distrito Federal / Ciudad de México, de los directores y la directora de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) y de los encargados de SACMEX.

¿Cuáles son las características de las autoridades? La irresponsabilidad, la ignorancia y el abuso de confianza por haber aceptado un puesto para el cual no están preparados. En lugar de administrar los bienes comunes y los derechos humanos de la ciudadanía, se han dedicado a administrar el poder y a desviar el dinero de la población. La razón por la cual señalan a todos menos a ellos como responsables es porque desconocen la manera de resolver el problema actual. El miedo a que se descubra su ignorancia e incapacidad es más grande que la consciencia sobre la responsabilidad de su puesto. No hay pruebas sistemáticas al agua de la ciudad, si las hubiera podrían decir hace tanto tiempo, el agua era potable. No tienen un protocolo de emergencia para saber cómo y en dónde tomar muestras y enviarlas a examinar, para determinar el origen del problema. No saben qué análisis pedir sobre el agua. No tienen idea qué tipo de hidrocarburo es el contaminante. No saben si el contaminado es un pozo con conexiones al manto freático y el problema es gigantesco o un pozo aislado del sistema general y natural de agua de la Ciudad. No saben cómo escuchar a la comunidad. No saben el tiempo que se requiere para obtener resultados sobre el análisis de las muestras de agua. No saben de procesos, porque ni siquiera existen esos procesos. Han tenido la Ciudad en sus manos por casi 30 años y no han hecho absolutamente nada para tener un sistema digno de agua.

Lo que sí saben hacer a la perfección es asfixiar a la Ciudad con cortes en la circulación exagerados, para conseguir la animadversión de los chilangos. El campamento entre Xola e Insurgentes no está hecho para molestar, sino para concientizar; pero eso es lo que menos les conviene a los gobernantes. Las grandes y repetidas catástrofes de salud en la historia de la humanidad han sido por agua contaminada y no necesariamente evidentemente contaminada. ¿Estás segura, seguro, segure que el agua con la que te bañas, es potable?

https://www.opinion51.com/marilu-acosta-pasando-con-agua