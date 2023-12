“Ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego” – Mahatma Gandhi

Omar Vidal

Guerras, más guerras, siempre guerras, invasiones.

Las más recientes en Israel y Gaza, donde el infame ataque terrorista de Hamas y la brutal invasión israelí han dejado miles de civiles inocentes muertos y más de 1.8 millones de desplazados–muchos de ellos niños. Ante la mirada impávida del mundo. En la invasión rusa a Ucrania, al menos 10 mil civiles han muerto y 10 millones han sido forzados a abandonar sus casas (incluyendo a 6 millones que huyeron de su país), y centenares de miles de soldados rusos y ucranianos han muerto–todo por los desvaríos hegemónicos de un ex agente de la KGB.

Tristes guerras, tristes armas, tristes muertos de Miguel Hernández.

Guerras civiles fratricidas que han dejado 350 mil muertos y 6.6 millones de desplazados en Siria y más de 230 mil muertos en Yemen. La brutalidad regresó a Afganistán después de un breve respiro libertario y hoy 95% de la población aguanta hambre–las que más sufren son las niñas y las mujeres. La demencia asesina entre países hermanos ha matado millares en el Magreb de Argelia, Mauritania y Marruecos.

En Sudán, 3 millones de niños han tenido que huir y 14 millones más necesitan asistencia humanitaria a consecuencia de más de 200 días de guerra brutal, según la UNESCO.

Paquistán acosado por separatistas, extremistas y un conflicto eterno con India. China queriéndose devorar a Taiwán. Millones de personas encerradas a su suerte en Corea del Norte, una nación aislada y empobrecida durante 70 años, donde 100 mil prisioneros políticos languidecen y un millón de soldados armados hasta los dientes viven para la guerra por designio de un dictador hijo de otro dictador.

Disputas territoriales perpetuas que enfrentan a China, Brunéi, Indonesia, Malasia, las Filipinas, Taiwán y Vietnam en el conflicto del Mar de la China Meridional–súmele a Estados Unidos y sus intereses geopolíticos.

Violencia criminal que azota a México y asesina más de 30 mil personas cada año desde 2018. Pobreza extrema e inestabilidad en Haití y 80% del país en manos de bandas criminales. Hermana Venezuela, social y económicamente colapsada desde 1998 por las dictaduras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Amada Nicaragua engullida por la brutalidad del matrimonio Ortega, que expropia, persigue, encarcela, destierra. Y tú, querida Cuba, ¿cuándo serás libre? Todo ante el silencio cómplice y convenenciero de mis dos patrias –México y Colombia– y de la inmensa mayoría de los países latinoamericanos.

¿Qué nos queda? La música, la poesía, la pintura y la literatura para honrar y celebrar a la vida en medio del dolor, el sufrimiento y la muerte. Por más soñador que parezca y aunque suene a disco rayado.

Ooeeooo, ooeeooo, ooeeooo Viva la vida de Cold Play.

La vida en rosa, en donde los problemas y las penas se borran con Édith Piaf.

What a wonderful world de Louis Armstrong.

Gracias a la vida que me han dado tanto Violeta Parra y Mercedes Sosa.

Vivir la vida entre las sandías de Frida Kahlo mientras levanta vuelo la paloma de la paz de Pablo Picasso.

En paz, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida–Amado Nervo.

Los tiempos felices en la humanidad son las páginas vacías de la historia–Gabriela Mistral.

No te dejes vencer por el desaliento y no caigas en el peor de los errores: el silencio–Walt Whitman.

Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos en ecos, de mi pluma mis gemidos; y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda–Sor Juana Inés de la Cruz.

¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño: que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son–Pedro Calderón de la Barca.

Es importante hacer un sueño de la vida y de la realidad un sueño–Marie Curie.

Quien a sí encadenare una alegría malogrará la vida alada. Pero quien la alegría besare en su aleteo vive en el alba de la eternidad–William Blake.

Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche, déjate caer y doler, mi vida–Alejandra Pizarnik.

La vida nos espera a todos los que amamos el salvaje olor a mar y menta que tiene entre los senos–Pablo Neruda.

Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que sea la libertad nuestra propia sustancia–Simone de Beauvoir.

Imagina que no hay países, no es tan difícil. Nada por qué matar ni por qué morir, y ninguna religión tampoco. Imagina a toda la gente viviendo en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que un día te unas a nosotros y el mundo entonces será mejor

–John Lennon

Ay, mamá, un vallenato para Los caminos de la vida.

Les deseo una feliz Navidad y un año 2024 en paz.