Amada Nicaragua

De adolescente aprendí a amar a Nicaragua cuando Pedro Pablo, nuestro profesor de literatura, nos animaba a declamar versos de Rubén Darío –el poeta de Azul, del cisne, el ritmo, el de la métrica musical.

Poeta de poetas que en 1910 viajó a México al Centenario de la Independencia; a quien Porfirio Díaz, presionado por Estados Unidos, no recibió. Pero Veracruz lo acogió, lo aclamó, lo amó.

En mi juventud amé a Nicaragua leyendo a Ernesto Cardenal, sacerdote poeta que enfrentó las dictaduras de los Anastasio Somoza, padre e hijo. Dicen que murió de infarto a los 95 años, pero lo mató la tristeza de lo que hizo a su país Daniel Ortega, quien traicionó la Revolución Sandinista–llamada así por Augusto Sandino, líder de la resistencia que en 1926 combatió al ejército de ocupación estadounidense.

Cuando llegué de Colombia a México, en 1979, seguí amando a Nicaragua. Aunque ese año su gobierno y el colombiano, vecinos en disputa desde 1928, peleaban por tres islas caribeñas –San Andrés, Providencia, Santa Catalina– a 240 km de Nicaragua, 800 km de Colombia. Lo paradójico es que los isleños no parecen sentirse nicas ni colombianos, sino raizales —afrocaribeños británicos.

Pensamientos sacrílegos me asaltaron: si Colombia es tan grande y Nicaragua tan pequeña, ¿por qué no dejar que esas islas sean nicas? ¡Por mí que sean de Nicaragua ¡para que seamos vecinos por siempre! He visitado Nicaragua dos veces, en 2002 y 2003, y me impresionó la alegría y generosidad de su gente. Algún día regresaré.

Situada en el “cinturón del fuego” entre el Pacífico y el Caribe, Nicaragua es uno de los países en donde más tiembla la tierra. Tierra también azotada por ejércitos invasores y el flagelo colonialista de tres imperios: británico, español, Primer Imperio Mexicano.

Tierra maltratada por estadounidenses y soviéticos, que obsesionados por la dominación planetaria armaron a sátrapas y desangraron al país para robarle el alma. Las dictaduras de los Somoza apoyadas por Estados Unidos, y la conspiración de Ronald Reagan, la CIA y los “contras” para frenar la revolución. Los soviéticos y rusos que han auspiciado a Ortega política, militar, financieramente; tanto, que Nicaragua parece un satélite ruso.

Tal vez por eso Nicaragua es tierra fértil para poetas, curas revolucionarios, estudiantes rebeldes, periodistas valientes.

Nicaragua ha sufrido el autoritarismo por demasiado tiempo. Terminando su mandato, Ortega la habrá gobernado, intermitentemente, 26 años (como las dictaduras Somocistas); ahora con su esposa vicepresidenta Rosario Murillo. Después de derrocar a Somoza hijo, se convirtió en mueca de los Anastasios –en Daniel el tirano, que encarcela, silencia. Mientras que la mayoría de las democracias latinoamericanas callan y, con su silencio, se hacen cómplices.

Ortega “liberó” a 222 presos políticos que languidecían en mazmorras del régimen, les arrebató la nacionalidad, los desterró; el obispo de Matagalpa no quiso exiliarse y fue condenado a 26 años de cárcel. El exguerrillero lo anunció, flanqueado por militares y enmarcado por dos fotografías: a su derecha, una (retocada) de Sandino y su compañera, Blanca Aráuz. A su izquierda, también retocada, otra de Rubén Darío. No puedo imaginar una escenografía más disonante.

El régimen de Daniel Ortega podrá retocar fotografías, encarcelar, desterrar; pero no podrá ocultar sus graves violaciones a los derechos humanos. Tarde o temprano, él y sus cómplices rendirán cuentas ante tribunales nicaragüenses, y ante el juicio de la historia.

Nicaragua amada.

Científico y ambientalista