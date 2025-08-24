México, sede de la acción climática regional rumbo a la COP30

El 25 y 26 de agosto la Ciudad de México se convertirá en el epicentro de la diplomacia climática en América Latina y el Caribe. En esos dos días, secretarias, secretarios, ministras, ministros y especialistas en medio ambiente de 23 países se reunirán para preparar una postura común de cara a la próxima Conferencia de las Partes (COP30), que tendrá lugar en noviembre en Belém, Brasil. El encuentro, convocado por el gobierno de México, en coordinación con la presidencia brasileña de la COP, busca algo más que discursos: es la oportunidad de forjar alianzas regionales y de mostrar liderazgo climático en un momento crítico.

La relevancia de esta cita está en la diversidad de actores: no sólo estarán presentes los responsables de diseñar políticas públicas, sino también representantes de la sociedad civil, así como líderes de bancos multilaterales de desarrollo que aportarán a la discusión sobre financiamiento climático. Entre ellos, destacan el CEO del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Carlos Manuel Rodríguez, y la directora regional del Fondo Verde para el Clima, quienes llegan con la tarea de trazar rutas claras para movilizar recursos en la región. También estarán voces clave como la embajadora Patricia Espinosa, enviada especial para América Latina y el Caribe por la COP30 y ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático.

En este espacio se debatirán los temas más apremiantes de la agenda global: la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs), los planes de resiliencia comunitaria y, sobre todo, la ruta del financiamiento climático, que la COP30 promete alcanzar 1.3 billones de dólares anuales hacia 2035.

Pero lo más interesante quizá no ocurra en las mesas oficiales, sino en los pasillos y en los llamados Mutirão, esos espacios de acción colectiva inspirados en las tradiciones indígenas de Brasil. El concepto, retomado por la presidencia de la COP30, busca impulsar una colaboración regional auténtica, una forma de tejer soluciones conjuntas frente a un problema que ningún país puede enfrentar solo. México, como anfitrión, tiene la oportunidad de mostrar que América Latina puede hablar con una sola voz en defensa del planeta.

La agenda ministerial no deja lugar a la improvisación: habrá un diálogo a diez años del Acuerdo de París, la presentación de la Agenda de Acción de la COP30 y mucho más. También se revisará la “Hoja de Ruta de Bakú a Belém”, un informe que da seguimiento a los compromisos asumidos en la cumbre pasada. Estos elementos no son meras formalidades; son piezas de un rompecabezas que definirá si la región llega a Brasil con propuestas sólidas o con simples buenas intenciones.

Los retos son enormes. América Latina es una de las regiones más vulnerables al cambio climático: huracanes más intensos, sequías prolongadas, incendios forestales y pérdida de biodiversidad golpean nuestras economías y comunidades desde la Patagonia hasta el desierto de Chihuahua. Sin embargo, también es una región con potencial inmenso: bosques amazónicos, energía renovable, conocimientos ancestrales y una población joven que exige acción. Este encuentro en México es un ensayo general para ver si la región está dispuesta a transformar su potencial en liderazgo.

México y Brasil han dejado claro que buscan consolidar una posición común. No es menor: si América Latina logra presentarse en la COP30 con una agenda compartida, podría convertirse en un bloque de influencia frente a las grandes potencias y a los principales emisores. De lo contrario, el riesgo es llegar fragmentados y perder la oportunidad de incidir en la discusión global.

La reunión ministerial de agosto será, en muchos sentidos, una prueba. No sólo de la capacidad de negociación de los gobiernos, sino también de la voluntad política para hacer del Mutirão Global algo más que una metáfora. De aquí saldrá la ruta que marcará los próximos meses y que podría definir el papel de la región en la lucha climática. El reloj corre, la crisis ambiental no espera y lo que se decida en México puede ser el parteaguas que todxs estamos esperando.