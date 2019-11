Twitter quiere ser transparente

#LaVozDeLosExpertos

De acuerdo con lo asentado en el reporte “Digital in 2019”, llevado a cabo por We are social, en enero de este año Twitter tenía 326 millones de cuentas activas de usuarios. En la relación de redes y plataformas sociales más populares del mundo, fue ubicada en la posición 12, muy lejos de Facebook, la más popular con 2 mil 271 mil millones.

Aunque Twitter no figura entre las redes sociales más populares, su importancia radica en el influyente rol que cumple en la formación de la opinión pública.

Las redes sociales son muy importantes para los mexicanos. Les dedican unas tres horas y 12 minutos diarios; y el promedio de redes sociales por usuario es de 10.3.

La importancia de Twitter en el imaginario de lo público en México es incuestionable. Es uno de los ambientes digitales predilectos del círculo rojo.

El 6 de noviembre, Twitter dio a conocer su 15° reporte de transparencia. Con base en lo asentado, y en las declaraciones de Jack Dorsey, CEO de Twitter, realizadas el 30 de octubre, se advierte la preocupación por el cuidado y la calidad de las conversaciones públicas en el sitio.

Dorsey dio a conocer que a partir del 22 de noviembre será prohibida la publicación de anuncios políticos pagados en Twitter. Además, la plataforma decidió extender la prohibición a mensajes pagados sobre temas políticamente controvertidos. El 15 de noviembre, los directivos ofrecerán mayores detalles de tales medidas.

En cambio, Facebook decidió aceptar sin muchas restricciones el contenido propagandístico, lo que propició protestas del personal contra Mark Zuckerberg.

Según The New York Times, en una carta que fue publicada en Facebook Workplace, espacio que permite la comunicación interna entre el personal que labora en esa red social, hacia finales del mes de octubre, más de 250 empleados habían firmado un mensaje en el que cuestionaban la política de Facebook en materia de propaganda pagada, que calificaban como “una amenaza para lo que representa la compañía”.

Pese a que el número de cuentas activas de usuarios de Twitter no observa un crecimiento significativo en años recientes, y que el número de personas que pueden ser alcanzadas con anuncias (250.8 millones) es mucho menor al de otras redes sociales, Twitter decidió prescindir del financiamiento por contenido propagandístico. Su apuesta es por la credibilidad.

En su reporte de transparencia, Twitter también destaca como la eliminación de tweets por abuso ha aumentado. Con su avanzada tecnología pueden reaccionar de manera inmediata, sin mediar notificaciones de los usuarios. El incremento en el porcentaje de cuentas bloqueadas o suspendidas por violar reglas fue de 105%.

El reporte también destaca las acciones emprendidas en materia de información privada, conductas de incitación al odio, contenido multimedia considerado “de carácter delicado”, abusos, suplantación de identidad, eliminación de “contenido terrorista”, eliminación del contenido de explotación sexual infantil, violaciones de derechos de autor, creación de cuentas con comportamiento automatizado, etc.

Twitter también explica el tratamiento de las solicitudes en materia de seguridad nacional (Cartas de Seguridad Nacional) presentadas en Estados Unidos, algunas con órdenes de reserva de información o de no divulgación.

Sería deseable que Twitter-México presentara un reporte de transparencia abordando, entre otros temas, las solicitudes del gobierno federal en materia de seguridad nacional. Ello representaría una

extraordinaria aportación al imaginario de nuestra incipiente democracia digital.