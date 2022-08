TikTok y Mark Zuckerberg

TikTok, conocida en China como Douyin, es una popular red sociodigital de origen chino que permite compartir videos cortos en formato vertical, los cuales pueden tener una duración de un segundo, hasta diez minutos.



Los videos no tienen un plazo determinado de reproducción. Cuando acaban, vuelven a empezar en un bucle infinito.



En principio, no pocos especialistas y la mayoría de la prensa dedicada a celebrar la introducción de nuevos gadgets, suponían a TikTok como moda efímera entre niños y adolescentes.



Sin embargo, TikTok ha establecido un auténtico parteaguas en la historia de las redes sociodigitales. Por elemental principio de supervivencia, algunas plataformas, Facebook, por ejemplo, han optado por imitar a TokTok.



TikTok es la versión internacional de Douyin, red sociodigital que fue introducida en el mercado chino en septiembre de 2016. TikTok fue lanzada dos años después. Sin embargo, TikTok y Douyin no son idénticas, entre ambas es posible advertir algunas diferencias.



TikTok y Douyin son propiedad de la empresa ByteDance, una compañía de tecnología e internet que tiene su sede en Pekín, pero que se encuentra domiciliada en las Islas Caimán. ByteDance fue fundada en marzo de 2012 por Zhang Yiming y Liang Rubo.



En febrero de 2017, ByteDance adquirió la firma Flipagram. En julio de ese año, ByteDance lanzó la plataforma de videos cortos UGC Hypstar (Vigo Video), y en noviembre adquirió Musical.ly., incorporando las referidas firmas a TikTok.



TikTok fue lanzado en 2017 para iOS y Android en la mayoría de los mercados fuera de China. Sin embargo, el lanzamiento mundial de TikTok, oficialmente fue realizado el 2 de agosto de 2018.



La popularidad de TikTok fue instantánea. De acuerdo con lo asentado en el estudio Digital 2022 April Global Statshot Report, realizado por las firmas We Are Social y Hootsuite, TikTok fue ubicada en la sexta posición entre las redes sociodigitales y plataformas con el mayor número de usuarios.



Según el mencionado reporte, las redes sociodigitales y plataformas con el mayor número de usuarios (julio de 2022) son: 1.- Facebook (2,912,000,000 usuarios), 2.- YouTube (2,562,000,000 usuarios), 3.- WhatsApp (2,000,000,000 usuarios) 4.- Instagram (1,462,000,000 usuarios), 5.- WeChat (1,268,000,000 usuarios), 6.- TikTok (1,000,000,000 usuarios).



Es importante señalar que en la sexta posición también fue ubicada Facebook Messenger, con similar número de usuarios a TikTok (1,000,000,000).



El total de usuarios de TikTok en Estados Unidos fue estimado en 136,418,000. Por el número de usuarios, la Unión Americana representa es el principal mercado de TikTok. En México fueron estimados 50,515,000 usuarios. México representa el quinto mercado de TikTok.



A pesar de la significativa diferencia que existe entre el número de usuarios de Facebook (2,912,000,000) y de TikTok (1,000,000), Zuckerberg advierte que TikTok representa una seria amenaza a sus intereses.



Mientras que en años recientes se ha ralentizado el crecimiento en el número de usuarios de Facebook, el incremento observado en el número de usuarios de TikTok ha sido considerable.



El mayor porcentaje de usuarios de TikTok se ubica entre los 18 y los 24 años (23.8% mujeres, 17.9% hombres). Precisamente ese segmento poblacional y, los menores de 18 años, han venido abandonado Facebook en años recientes.



El ciclo de vida de Facebook parece agotarse. La plattaforma enfrenta una importante crisis generacional, pues no pocos niños, adolescentes y jóvenes la perciben como una red sociodigital propia de personas mayores.



El 28 de octubre de 2021, en el marco de Connect 2021, Mark Zuckerberg no solo dio a conocer el nuevo nombre del corporativo Facebook -Meta-, además, anunció el fin de la edad de las redes sociodigitales y el inminente tránsito a una nueva época en Internet, la era del metaverso.



Mark Zuckerberg concibe a su metaverso como “una Internet incorporada, donde en lugar de solo ver contenido, estás en él”.



Zuckerberg no propone su metaverso como una necesaria contribución para hacer mejor Internet; ha concebido su metaverso “como el principio de una mejor realidad”.



Zuckerberg estima que en la próxima década, su metaverso tendrá 1,000 millones de usuarios -el número de usuarios que hoy tiene TikTok-.



Sin embargo, la presentación de su metaverso, que está en proceso de construcción, fue abrupta.



En el ánimo de Zuckerberg posiblemente pesaron dos factores.

1.- La devastadora filtración de los Facebook Papers, en septiembre de 2021, por Frances Haugen, quien dio a conocer miles de documentos internos de Facebook a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el Senado y el Wall Street Journal.

2- El formidable crecimiento que en años recientes ha observado TikTok.



Según lo asentado en el estudio Kantar Brandz Global Report 2022 sobre las marcas más valiosas en el mundo, TikTok fue ubicado en la posición 53 y su valor fue estimado en 43,483 US$Mil. Facebook fue instalado en el octavo lugar, y su valor fue ubicado en 186,421 US$Mil.



En el referido estudio, Kantar calculó la depreciación del valor de Facebook en 18%, considerando el valor que la plataforma había registrado en 2021.



A través de su historia, Facebook -hoy Meta- ha procedido como auténtico depredador frente a posibles competidores. La lógica de Zuckerberg es comprar, anular o destruir toda posible competencia.



En 2012, Facebook adquirió Instagram. La operación fue estimada en 1,000 millones de dólares. Dos años después, en 2014, Facebook compró WhatsApp por la suma de 19,000 millones de dólares.



Sin embargo, una operación destinada a adquirir TikTok se antoja imposible. Zuckerberg tendrá que acelerar el desarrollo de su metaverso y, de manera simultánea, prolongar la inevitable agonía de Facebook.