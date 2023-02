Resultados del estudio Digital 2023 México

En el estudio Digital 2023 México, las firmas We are Social y Meltwarter ofrecen amplia información sobre el estado y la penetración de las redes sociales en México.



Usuarios



En México el número de usuarios de plataformas y redes sociodigitales fue establecido en 94,000,000 (93.4% del total de usuarios de Internet). Los usuarios de plataformas y redes sociodigitales representan 73.4% de la población total y, 97.1% de los mayores de 18 años.



Edad



En todos los grupos, el porcentaje de mujeres supera al porcentaje de hombres. Ello se debe a que, 52.7% de los usuarios de plataformas y redes sociodigitales son mujeres y 47.3% hombres



La distribución de los usuarios de plataformas y redes sociodigitales es la siguiente: menores de 18 años (3.3% mujeres y 2.8% hombres), 18-24 años (12.9% mujeres, 14.3% hombres), 25-34 años (14.7% mujeres, 14.3% hombres), 25-44 años (9.7% mujeres, 8.7% hombres), 45-54 años (6.4% mujeres, 5.4% hombres), 55-64 años (3.4% mujeres, 2.8% hombres), mayores de 65 (2% mujeres, 1.7% hombres).



Tiempo dedicado a plataformas y redes sociodigitales



Los mexicanos dedicamos 3 horas con 21 minutos al día a las plataformas y redes sociodigitales. Si consideramos el promedio mensual, 27 horas con 36 minutos destinamos a TikTok, 24 horas y 30 minutos a Facebook, 21 horas a YouTube, 19 horas con 30 minutos a WhatsApp, 6 horas con 54 minutos a Instagram.



Principales motivos para usar plataformas y redes sociodigitales



Los principales motivos son: 1.- Estar en contacto con mis amigos y familiares (60%), 2.- Lectura de noticias (45.2%), 3.- Llenar el tiempo libre (42.5%), 4.- Buscar contenidos (41.5%), 5.- Buscar productos-mercancías para comprar (32.7%).



Plataformas y redes sociodigitales más utilizadas



México es territorio Zuckerberg. Las plataformas y redes más utilizadas son: 1.- Facebook (92.9%), 2.- WhatsApp (92.2%), 3.- FB Messenger (82.3%), 4.- Instagram (79.4%), 5.- TokTok (73.6%).



Plataformas y redes sociodigitales predilectas



Los usuarios se inclinan por las siguientes redes virtuales y plataformas: 1.- Facebook (35.5%), 2.- WhatsApp (25.8%), 3.- TikTok (14.1%), 4.- Instagram (12.6%), 5.- Twitter (3.5%).



Empleo de plataformas y redes sociodigitales para la investigación de marcas



1.- Cualquier plataforma (81.9%), 2.- Redes sociodigitales (62.3); 3.- Sitios de preguntas y respuestas, como Quora (20%); 4.- Videoblogs (12%); 5.- Foros y mensajes en tableros (11.9%).



Tipo de plataformas y redes sociodigitales que siguen los usuarios



No son influenciadores ni celebridades las primeras opciones. 1.- Amigos, familiares y gente que conozco (61.4%); 2.- Bandas, cantantes, músicos (41.9%); 3.- Entretenimiento, memes y parodias (41.6%), 4.- Actores, comediantes (41.3%), 5.- Restaurantes, chefs, comida (32.3%).



Referencias de tráfico web a través de plataformas y redes sociodigitales



La hegemonía de Facebook es abrumadora: 1.- Facebook (71.09%), 2.- YouTube (11.91%), 3.- Twitter (8.09%), 4.- Pinterest (4.79%). 5.- Instagram (3.17%).

Potencial publicitario de las principales plataformas y redes sociodigitales



Facebook



Como medio publicitario, la audiencia potencial de anuncios en Facebook fue establecida en 83,750,000 usuarios. La penetración de Facebook en el total de la población: 65%



YouTube



La audiencia potencial de anuncios en YouTube fue estimada en 81,800,000 usuarios. La penetración de Facebook en el total de la población: 63.9%. Los términos más utilizados en búsquedas en YouTube son: 1.- videos, 2.- canciones, 3.- música, 4.- videos de, 5.- banda. En la sexta posición figuró Bad Bunny y, en la décimo tercera La Rosa de Guadalupe.



Facebook Messenger



La audiencia potencial de anuncios fue determinada en 57,750,000 usuarios. La penetración en el total de la población fue estimada en: 45.1%



TokTok



La audiencia potencial de anuncios en TikTok fue determinada en 57,5200,000 usuarios. La penetración de TikTok en el total de la población fue estimada en: 44.9%



Instagram



La audiencia potencial de anuncios en Instagram fue establecida en 36,700,000 usuarios. La penetración de Facebook en el total de la población: 28.7%



Pinterest



La audiencia potencial de anuncios fue establecida en 19,450,000 usuarios. La penetración en el total de la población: 15.2%





LinkedIn



La audiencia potencial de anuncios fue establecida en 19,000,000 usuarios. La penetración en el total de la población: 14.8%



Twitter



La audiencia potencial de anuncios fue establecida en 17,200,000 usuarios. La penetración en el total de la población: 13.4%



Snapchat



La audiencia potencial de anuncios fue establecida en 16,550,000 usuarios. La penetración en el total de la población: 12.9%



En la tercera entrega centraremos nuestra atención en la información que el reporte Digital 2023 México ofrece sobre dispositivos móviles, comercio electrónico, marketing digital.