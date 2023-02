A mediados del mes en curso, las firmas We are Social y Meltwarter dieron a conocer los resultados del estudio Digital 2023 México, el cual, en 127 pantallas ofrece abundante información sobre el estado y la penetración de Internet y las redes sociodigitales en México.



Esta semana, me ocuparé de los datos relativos a Internet. La semana entrante, de las redes sociodigitales.



Población



En México, la población fue estimada en 128,000,000 habitantes, de los cuales, 51.2% son mujeres y 48.8% hombres.



Se estima que 81.4% de nuestra población reside en zonas urbanas. La densidad de la población por kilómetro cuadrado fue establecida en 65.4. La población alfabetizada representa el 95.2%



Edad



El promedio de edad fue ubicado en 29.7 años, y la distribución de la población por edad es la siguiente: menores de 5 años (7.5%), de 5 a 12 (13.4%), de 13 a 17 (8.5%), de 18 a 24 (11.7%), 25-34 (15.7%), 35-44 (14%), 45-54 (12%), 55-64 (8.7%), mayores de 65 (8.5%).



En el periodo comprendido entre febrero de 2022 y febrero de 2023, la población aumentó (960,000,000). Posiblemente en 2023 empezaremos a crecer al ritmo de 1,000,000 por año.



Tecnología



Se estima que 123,500,000 personas disponen de un teléfono celular (96.5%), 100,600,000 son usuarios de Internet (78.6%), 94,000,000 son usuarios de redes sociodigitales (73.4%).



Otras fuentes de información estiman 96,760,000 usuarios de Internet en México (International Telecommunications Unit), 928,300,000 (CIA World Factbook), 110,400,000 (Internet World Stats).



Entre febrero de 2022 y febrero de 2023 se registraron 4,400,000 nuevos usuarios de teléfonos celulares (3.7%), y 4,600,000 nuevos usuarios de Internet (4.8%).



Distribución del tiempo dedicado a Internet



Los mexicanos dedicamos en promedio 8 horas con 7 minutos diarios a Internet, 3 horas con 54 minutos al día a la televisión (abierta, cable, streaming), 3 horas con 21 minutos a medios y plataformas sociodigitales, 1 hora y 38 minutos a prensa -en papel e Internet-, 2 horas 12 minutos a escuchar música a través de sistemas de streaming, 55 minutos a la radio convencional, 1 hora con 8 minutos a escuchar podcasts, y 1 hora con 28 minutos a jugar videojuegos en consolas.



El tiempo diario dedicado a Internet a través de dispositivos móviles fue establecido en 4 horas con 23 minutos.



Con respecto a los resultados que arrojó el reporte realizado por la firma We Are Social en 2022, el incremento más alto lo registró el tiempo destinado a la lectura de noticias en papel e Internet (10.1%) y, el decremento más alto se presentó en el tiempo dedicado a Internet (48 minutos menos).



Principales motivos para usar Internet



Las principales razones son: 1.- Buscar información (71.6%), 2.- Investigar cómo hacer determinadas cosas (67.7%), 3.- Estar en contacto con mis amigos y familiares (66.4%), 4.- Mantenerme informado de eventos o noticias (60.8%), 5.- Escuchar música en línea (59.3%).



Velocidad de Internet



El promedio de velocidad estimada para conectarse a Internet a través de teléfonos celulares fue establecido en 24,07 MBPS. El promedio de velocidad a través de conexiones fijas fue determinado en 49.91 MBPS.



Es importante señalar que, las estimaciones de las velocidades de la banda ancha fija y móvil en México resultan inferiores a los promedios mundiales de velocidades de la banda ancha, consignados en el reporte Digital 2023.



Porcentaje de tráfico web por navegador



Chrome (82.68%) es el único de los navegadores que observó un incremento (7.5%). En segundo lugar, fue ubicado Safari (8.97%), en tercer lugar, Microsoft Edge (3.49%), y en cuarto, Firefox (1.76%).



Motores de búsqueda



La hegemonía de Chrome se mantiene. 1.- Chrome (93.92%), 2.- Bing (4.24%), 3.- Yahoo! (1.14%) 4.- Yandex (0.05%). Sin embargo, Chrome registró un pequeño decremento (-1.3%). En cambio, Bing creció 28.5%, y Yandex 66.7%.



Términos más buscados en Google



Los términos más utilizados para dar inicio a una búsqueda a través de Google fueron: 1.- Tiempo, 2.- Traductor, 3.- WhatsApp, 4.- Clima, 5.- Google.



Facebook fue remitido a la sexta posición, YouTube a la séptima y, por extraño que parezca, TikTok no figura entre los veinte primeros términos de búsqueda.



Prácticas de acceso a la información en línea



22.5% de los mexicanos reportó usar asistentes de voz para encontrar información en Google; 62.3% buscó información sobre marcas y productos a través de redes sociodigitales; 48% empleó herramientas para el reconocimiento de imágenes (por ejemplo, Google Lens); 47.6% usó herramientas para traducir palabras a otros idiomas.



Video y contenido en línea



Los principales intereses son: 1.- Cualquier tipo de video (97.8%); 2.- Videos musicales (67.3%); 3.- Comedias, memes y videos virales (53.8%), 4.- Tutoriales (31.9%).



Los videos educacionales (27.7%) observaron un sensible decremento, estimado en 17.6%. El retorno a una “nueva normalidad” pasó factura a la educación en línea.



Algunos datos permiten advertir las dimensiones de la crisis que enfrentan los sistemas de televisión abierta, veamos: 97.7% de los usuarios de Internet ve contenidos de TV streaming; el tiempo dedicado a ver televisión por Internet fue estimado en 1 hora con 37 minutos; del total del tiempo dedicado a ver televisión, el verla por streaming en Internet representa 41.5%



Audio en línea



El estudio también ofrece interesante información para la industria de la radio: 49.5% de los usuarios de Internet escuchan música en la red, 21.2% escuchan estaciones de radio en Internet, 34.5% escucha podcasts, 18.1% afirmó escuchar audiolibros.



Hogares inteligentes



El estudio indica que 3,310,000 hogares cuentan con algún tipo de dispositivos inteligentes - Las cifras me resultan desproporcionadas-. Sin embargo, la penetración de dispositivos en hogares fue establecida en 9.2%



Banca en línea



En promedio, 26.2% de los usuarios de Internet en México usan por lo menos una vez al mes algún servicio de la banca en línea; 18.5% emplean algún sistema de pago (Apple Pay, por ejemplo), 10.2% afirmaron disponer de alguna inversión en criptomonedas.



Privacidad y seguridad en línea



20.5% declaró sentirse a gusto con los ambientes y plataformas que miden su actividad en tiempo real (pasos, sueño, etc.); 23.3% prefiere navegar de forma anónima en Internet, 42.4% expresaron preocupación por el empleo que algunas compañías podrían dar a los datos personales; 34.6% afirmaron haber rechazado cookies en algún sitio web; 53.6% expresaron preocuparse por distinguir qué es real y que no es real en Internet.