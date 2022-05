Reporte Digital 2022, abril

A finales del mes de enero, las firmas Hootsuite y we are social suelen dar a conocer los resultados de sus estudios anuales sobre redes sociodigitales. Además, a lo largo del año las referidas firmas presentan algunas actualizaciones de la información que presentan en su reporte anual.



El estudio ofrece valiosa información para comprender las dimensiones y el crecimiento del ecosistema digital.



Este año, Hootsuite y we are social decidieron dar a conocer la primera actualización del estudio correspondiente a 2022 en el mes de abril.



De acuerdo con lo asentado en el estudio April Digital 2022 Global Statshot Report, la población mundial fue estimada en 7,930,000,000 personas, de las cuales, 5,000,000,000 son usuarios de Internet, y 4,650,000,000 son usuarios de las redes sociodigitales.



En años recientes ha venido disminuyendo la brecha entre la penetración de Internet y la penetración de las redes sociodigitales. La penetración mundial de Internet fue establecida en 63%, y la penetración mundial de las redes sociodigitales fue determinada en 58.7%



Entre abril de 2021 y abril de 2022, la población mundial creció 1% (79 millones), los usuarios de Internet 4.1% (196 millones), y los usuarios activos de redes sociodigitales 7.5% (326 millones).



En promedio, los usuarios de Internet le dedican 6 horas con 53 minutos al día. México fue ubicado arriba del promedio mundial, con 8 horas y 56 minutos.



El grupo de edad que mayor tiempo dedica a Internet es el de las personas más jóvenes, quienes tienen entre 16 y 24 años. Las mujeres de ese grupo de edad dedican 8 horas diarias y los hombres 7 horas con 22 minutos.



Las principales razones para usar Internet son: 1.- Buscar información (60.2%), 2.- Mantenerse en contacto con amigos y familiares (54.7%), 3.- Mantenerse actualizado sobre noticias y eventos (53.2%), 4.- Ver videos, espectáculos de televisión y películas (50.3%), 5.- Investigar cosas qué hacer (50%).



La propagación de la COVID-19 y la forzada cuarentena han favorecido un sensible incremento en el porcentaje de personas (16 y 64 años) que cada semana revisan en línea su estado de salud. El promedio mundial fue ubicado en 25.9%. En México fue estimado en 38%.



El uso de servicios financieros en línea (servicios bancarios, inversiones, seguros) se ha incrementado. El sector de la población que más recurre a ellos es el de personas de edad más avanzada (55 a 64 años), las mujeres 33.3% y los hombres 38%.



En cuanto al empleo del video como recurso de aprendizaje, el promedio mundial fue establecido en 46.4%. México fue ubicado arriba del promedio mundial: 53%



Los principales tipos de Apps y sitios web visitados por los usuarios de Internet son: 1.- chat y mensajes (95.7%), 2.- redes sociodigitales (95.2%), 3.- motores de búsqueda y portales web (82.4%), 4.- compras, subastas y clasificados (57.1%), 5.- mapas, estacionamiento y servicios basados en ubicación (56%).



El grupo de mayor edad (55-64 años) utiliza más las computadoras para navegar en Internet: 70.1% las mujeres y 78.3% los hombres.



En cuanto al porcentaje de usuarios de Internet que ven contenidos de televisión vía servicios de streaming, el promedio mundial fue determinado en 92.2%. México fue ubicado en primer lugar mundial con 99.2%.



El promedio mundial de la velocidad de la banda ancha móvil fue establecido en 29.91 MBPS. El promedio de la velocidad de la banda ancha móvil en México fue determinado en 24.54 MBPS.



Los principales idiomas en materia de contenidos web son: 1.- Ingles (62.7%), 2.- Ruso (6%), 3.- Español (3.6%).



En cuanto al uso de herramientas en línea para realizar traducciones, el promedio mundial fue establecido en 30.6%. México es el segundo país en el mundo que más usa las referidas herramientas (52%).



Por lo que respecta al uso de asistentes de voz para buscar información, el promedio mundial fue determinado en 22%. En cuanto a México, el promedio fue ubicado en 21.4%.



En los próximos días me ocuparé de referir la información que el estudio April Digital 2022 Global Statshot Report ofrece sobre el panorama mundial de las redes sociodigitales.