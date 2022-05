Redes sociales en el mundo

En el reporte Digital 2022 April Global Statshot Report, realizado por las firmas we are social y Hootsuite, cuyos resultados fueron dados a conocer a mediados de abril, fueron estimados 4,650,000,000 usuarios de redes sociodigitales. La penetración mundial de las redes sociodigitales fue establecida en 58.7%.



Los usuarios de las redes sociodigitales representan 93.1% del total de usuarios de Internet.



Del total de usuarios de redes sociodigitales, los hombres representan el 54.2% y las mujeres el 45.8%.



Las regiones que observan la mayor penetración de las redes socioditales son el Norte de Europa (85%), Europa del Este (84%), América del Norte (81%), América del Sur (80%). En América Central, donde México es ubicado, la penetración de las redes sociales fue establecida en 74%.



Las regiones con el menor porcentaje de usuarios de redes sociodigitales son África Central 8% y África Occidental 10%



Del tiempo total dedicado a Internet, los internautas destinan a las redes sociodigitales el 36.2%.



Cada mes, en promedio los usuarios de redes sociodigitales se conectan a 7.4 plataformas y/o redes sociodigitales, y les dedican 2 horas y 29 minutos al día. El tiempo que los mexicanos dedican a las redes sociodigitales fue estimado en 3 horas con 26 minutos.



Por edad, el grupo de usuarios que se conecta al mayor número de plataformas y/o redes sociodigitales es el de personas de 16 a 24 años (mujeres 8.1 y hombres 7.9).



El grupo de edad que mayor cantidad de tiempo destina a las redes sociales corresponde a personas de 16 a 24 años (mujeres: 3 horas con 11 minutos, hombres: 2 horas con 40 minutos).



Las principales razones para usar las redes virtuales son: 1.- mantenerme en contacto con mis familiares y amigos (47.5%), 2.- ocupar el tiempo libre (36.6%), 3.- leer noticias (34.8%), 4.- encontrar contenido -artículos y videos- (31.5%), 5. mantenerme al día sobre los temas que trata la gente (29.2%).



Las cuentas o perfiles más seguidos por usuarios de las redes virtuales corresponden a: 1.- amigos, familiares y gente que conocen (46%), 2.- actores y comediantes (30.3%), 3.- memes, entretenimiento y parodia (28.7%), 4.- bandas, cantantes, músicos (28%), 5.- restaurantes, chefs o personalidades en la industria (25.3%).



Los influenciadores fueron ubicados en la séptima posición (22.5%). El porcentaje de usuarios de redes sociodigitales que siguen a determinados influenciadores fue establecido en 22.5%. Por edad, el grupo que más sigue a influenciadores es el de personas entre 16 y 24 años (mujeres 34.6% y hombres 25.5%).



Las plataformas o redes sociodigitales con el mayor número de usuarios son: 1.- Facebook (2,912,000,000), 2.- YouTube (2,562,000,000), 3.- WhatsApp (2,000,000,000), 4.- Instagram (1,452,000,000), 5.- WeChat (1,268,000,000), 6.- TikTok (1,000,000,000), 7.- FB Messenger (1,000,000,000). 8.- Douyin (613,000,000), 9.- Snapchat (589,000,000), 10.- Kuaishou (578,000,000).



Twitter, que en los meses recientes ha registrado gran notoriedad -fue comprada por el acaudalado multimillonario sudafricano Elon Musk- fue ubicada en la décima sexta posición, y se estiman 465,000,000 usuarios.



Las plataformas y redes sociodigitales predilectas de los usuarios son: 1.- WhatsApp (16.6%), 2.- Facebook (14.9%), 3.- Instagram (14.9%), 4.- WeChat (12.3%), 5.- Douyin (5.0%). En la sexta posición fue ubicado TikTok (4.6%), y en la séptima, Twitter (3.2%).



El grupo de edad que más utiliza a las redes sociodigitales para buscar información sobre marcas es el de personas entre 16 y 24 años (mujeres 52.1% y hombres 46.2%).



El promedio mundial de usuarios de redes virtuales que busca en ellas información sobre marcas fue determinado en 43.7%. En México, el promedio fue estimado en 63.4%



Por lo que respecta al uso de las redes sociodigitales para propósitos laborales, el promedio mundial fue determinado en 22.5% En cuanto al empleo de las redes sociodigitales para enterarse de noticias, el promedio mundial fue ubicado en 34.9%



Estos son los datos que reporta el estudio de We Are Social y Hootsuite sobre las principales redes sociodigitales.



Facebook



Los usuarios activos de Facebook fueron estimados en 2,910,000,000 y representan el 37% de la población mundial, y el 58.2% del total de usuarios de Internet.



En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria, 43.2% de los usuarios son mujeres, y 56.8% hombres. Los principales segmentos publicitarios comprenden a los hombres de 25 a 34 años (17.8%), y los hombres de 18 a 24 (13.2%).



Como plataforma publicitaria o propagandística, la audiencia potencial que puede ser alcanzada a través de Facebook Stories fue estimada en 1,160,000,000 personas. A través de Search Results es posible alcanzar 663,100,00. Por medio de MarketPlace es posible alcanzar una audiencia estimada en 564,600,000. Mediante anuncios en Instant Articles es posible llegar a 439,900,000 personas, y mediante Reels a 125,000,000.



Los principales mercados de Facebook son: 1.- India (339,750,000), con una penetración estimada en 31% en mayores de 13 años; 2.- Estados Unidos (180,100,000), con una penetración estimada en 63.8% en mayores de 13 años; 3.- Indonesia (130,900,000), con una penetración estimada en 60.4% en mayores de 13 años; 4.- Brasil (116,550,000) con una penetración estimada en 65.7% en mayores de 13 años; 5.- México (91,400,000) con una penetración estimada en 89% en mayores de 13 años.



YouTube



Los usuarios activos de YouTube fueron estimados en 2,560,000,000 y representan el 32.3% de la población mundial, y 51.2% del total de usuarios de Internet.



En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 46.1% de los usuarios son mujeres, y 53.9% hombres. Los principales segmentos publicitarios por edad comprenden hombres de 25 a 34 años (11.6%), y los hombres de 35 a 44 (9%).



Los principales mercados de YouTube son: 1.- India (339,750,000), con una penetración estimada en 31% en mayores de 13 años; 2.- Estados Unidos (180,100,000), con una penetración estimada en 63.8% en mayores de 13 años; 3.- Indonesia (130,900,000), con una penetración estimada en 63.8% en mayores de 13 años; 4.- Brasil (116,550,000) con una penetración estimada en 65.7% en mayores de 13 años; 5.- México (91,400,000) con una penetración estimada en 89% en mayores de 13 años.



Los principales términos de búsqueda son: 1.- canción (100), 2.- película (53), 3.- video (35), 4.- canciones (35), 5.- DJ (21).



Instagram



Los usuarios activos de Instagram fueron estimados en 1,450,000,000 y representan 18.3% de la población mundial, y 29% del total de usuarios de Internet.



En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 48.1% de los usuarios son mujeres, y 51.9% hombres. Los principales segmentos publicitarios por edad comprenden hombres de 25 a 34 años (17.1%), y los hombres de 18 a 24 (16.8%).



Los principales mercados de Instagram son: 1.- India (253,450,000), con una penetración estimada en 23.1% en mayores de 13 años; 2.- Estados Unidos (155,700,000), con una penetración estimada en 55.1% en mayores de 13 años; 3.- Brasil (122,450,000), con una penetración estimada en 69% en mayores de 13 años; 4.- Indonesia (99,900,000) con una penetración estimada en 46.1% en mayores de 13 años; 5.- Turquía (54,400,000) con una penetración estimada en 38.2% en mayores de 13 años.



México fue ubicado en la séptima posición (39,250,000), con una penetración estimada en 38.2% entre mayores de 13 años.



Como plataforma publicitaria o propagandística, la audiencia potencial que puede ser alcanzada a través de anuncios en el feed de Instagram fue estimada en 1,400,000,000 personas. A través de Instagram Stories es posible alcanzar 1,040,000,00. Por medio de Explore Tab- es posible alcanzar una audiencia estimada en 762,100,00. Mediante anuncios en Reels es posible llegar a 686,900,000 personas, y mediante Instagram Shop a 197,400,000.



TikTok



Los usuarios activos de TikTok fueron estimados en 970,000,000 y representan el 12% de la población mundial y 19.4% del total de usuarios de Internet.



En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria, por género, 56.4% de los usuarios son mujeres, y 44% hombres. Los principales segmentos publicitarios por edad comprenden mujeres de 18 a 24 años (23.8%), y mujeres de 18 a 24 años (17.9%).



Los principales mercados de TikTok son: 1.- Estados Unidos (136,418), con una penetración estimada en 52.3% en mayores de 13 años; 2.- Indonesia (99,072,000), con una penetración estimada en 51.1% en mayores de 13 años; 3.- Brasil (73,580,500), con una penetración estimada en 45.3% en mayores de 13 años; 4.- Rusia (51,304,000) con una penetración estimada en 46.1% en mayores de 13 años; 5.- México (50,515,000) con una penetración estimada en 55.2% en mayores de 13 años.



Facebook Messenger



Los usuarios activos de Facebook Messenger fueron estimados en 970,000,000 y representan el 12.6% de la población mundial y 20% del total de usuarios de Internet.



En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 44.5% de los usuarios son mujeres, y 55.5% hombres. Los principales segmentos publicitarios por edad comprenden hombres de 25 a 34 años (18.8%), y hombres de 18 a 24 años (13.6%).



Los principales mercados de Facebook Messenger son: 1.- India (124,100,000), con una penetración estimada en 11.3% en mayores de 13 años; 2.- Brasil (65,750,00), con una penetración estimada en 37% en mayores de 13 años; 3.- México (62,350,000), con una penetración estimada en 60.7% en mayores de 13 años; 4.- Vietnam (55,700,000) con una penetración estimada en 70.6% en mayores de 13 años; 5.- Filipinas (54,850,000) con una penetración estimada en 65.4% en mayores de 13 años.



LinkedIn



Los usuarios activos de LinkedIn fueron estimados en 828,100,000 y representan el 10.4% de la población mundial y 16.6% del total de usuarios de Internet.



En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 43.2% de los usuarios son mujeres, y 56.8% hombres. Los principales segmentos publicitarios por edad comprenden hombres de 25 a 34 años (33.3%), y mujeres de 25 a 34 años (25.8%).



Los principales mercados de LinkedIn son: 1.- Estados Unidos (190,000,000), con una penetración estimada en 72.8% en mayores de 13 años; 2.- India (87,000,000), con una penetración estimada en 9% en mayores de 13 años; 3.- Brasil (54,00,000), con una penetración estimada en 33.3% en mayores de 13 años; 4.- China (55,700,000) con una penetración estimada en 70.6% en mayores de 13 años; 5.- Filipinas (50,000,000) con una penetración estimada en 4.4% en mayores de 13 años.



México fue ubicado en la novena posición con 18,000,000 de usuarios y una penetración estimada en 19.7% en mayores de 13 años.



Snapchat



Los usuarios activos de Snapchat fueron estimados en 589,400,000 y representan el 7.4% de la población mundial y 11.8% del total de usuarios de Internet.



En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 52.9% de los usuarios son mujeres, y 46.3% hombres. Los principales segmentos publicitarios por edad comprenden hombres de 19 a 24 años (20.3%), y mujeres de 19 a 24 años (19.3%).



Los principales mercados de Snapchat son: 1.- India (144,350,000), con una penetración estimada en 13.1% en mayores de 13 años; 2.- Estados Unidos (107,950,000), con una penetración estimada en 38.2% en mayores de 13 años; 3.- Francia (24,700,000), con una penetración estimada en 44.3% en mayores de 13 años; 4.- Pakistán (22,250,000) con una penetración estimada en 14% en mayores de 13 años; 5.- Reino Unido (20,450,000) con una penetración estimada en 72.8% en mayores de 13 años.



México fue ubicado en la séptima posición (17,250,000) con una penetración estimada en 16.8% en mayores de 13 años.



Twitter



Los usuarios activos de Twitter fueron estimados en 465,100,000 y representan el 5.9% de la población mundial y 9.3% del total de usuarios de Internet.



En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 28.8% de los usuarios son mujeres, y 71.2% hombres.



Los principales mercados de Twitter son: 1.- Estados Unidos (80,850,000), con una penetración estimada en 28.6% en mayores de 13 años; 2.- Japón (59,800,000), con una penetración estimada en 53.1% en mayores de 13 años; 3.- India (24,450,000), con una penetración estimada en 2.2% en mayores de 13 años; 4.- Brasil (20,000,000) con una penetración estimada en 11.3% en mayores de 13 años; 5.- Indonesia (19,900,000) con una penetración estimada en 9.2% en mayores de 13 años.



México fue ubicado en la octava posición (15,250,000) con una penetración estimada en 14.9% en mayores de 13 años.



Pinterest



Los usuarios activos de Pinterest fueron estimados en 235,000,000 y representan el 3.0% de la población mundial y 4.7% del total de usuarios de Internet.



En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 76.9% de los usuarios son mujeres, y 15.2% hombres. Los principales segmentos publicitarios por edad comprenden mujeres de 25 a 34 años (30%), y mujeres de 19 a 24 años (15.8%).



Los principales mercados de Pinterest son: 1.- Estados Unidos (88,550,000), con una penetración estimada en 31.4% en mayores de 13 años; 2.- Brasil (30,020,000), con una penetración estimada en 16.9% en mayores de 13 años; 3.- México (16.150,000), con una penetración estimada en 15.7% en mayores de 13 años; 4.- Alemania (15,825,000) con una penetración estimada en 21.5% en mayores de 13 años; 5.- Francia (10,650,000) con una penetración estimada en 19.1% en mayores de 13 años.



WhatsApp



Los usuarios activos de WhatsApp fueron estimados en 2,000,000,000 y representan el 25.2% de la población mundial. En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 46.1% de los usuarios son mujeres, y 53.9% hombres.



WeChat



Los usuarios activos de WeChat fueron estimados en 1,270,000,000 y representan el 16% de la población mundial. En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 47% de los usuarios son mujeres, y 53% hombres.



Douyin



Los usuarios activos de Douyin fueron estimados en 613,000,000 y representan el 7.7% de la población mundial. En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 47.8% de los usuarios son mujeres, y 52.2% hombres.



Kuaishou



Los usuarios activos de Kuaishou fueron estimados en 578,000,000 y representan el 7.3% de la población mundial. En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 48.6% de los usuarios son mujeres, y 51.4% hombres.



Sina Weibo



Los usuarios activos de Sina Weibo fueron estimados en 573,000,000 y representan el 7.2% de la población mundial. En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 50.5% de los usuarios son mujeres, y 49.5% hombres.



QQ



Los usuarios activos de QQ fueron estimados en 552,100,000 y representan el 7% de la población mundial. En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 47% de los usuarios son mujeres, y 53% hombres.



Telegram



Los usuarios activos de Telegram fueron estimados en 550,000,000 y representan el 6.9% de la población mundial. En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 42.7% de los usuarios son mujeres, y 57.3% hombres.



Reddit



Los usuarios activos de Reddit fueron estimados en 50,000,000 y representan el 0.6% de la población mundial. En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 37.3% de los usuarios son mujeres, y 62.7% hombres.



Quora



Los usuarios activos de Quora fueron estimados en 300,000,000 y representan el 3.8% de la población mundial. En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 43.1% de los usuarios son mujeres, y 56.9% hombres.



Discord



Los usuarios activos de Discord fueron estimados en 150,000,000 y representan el 1.9% de la población mundial. En cuanto al perfil de la audiencia publicitaria por género, 36% de los usuarios son mujeres, y 64% hombres.



La audiencia potencial fue estimada en 430,000,000 usuarios. Por género, 36.8% de los usuarios son mujeres, y 63.2% hombres.