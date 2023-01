Principales riesgos en la industria de telecomunicaciones

A finales del mes de noviembre de 2022, la firma Ernst & Young (EY), una de las principales firmas de consultoría en el mundo, publicó el estudio Top 10 risks in Telecommunications. Envolving sector considerations in 2023, en castellano: Los 10 principales riesgos en telecomunicaciones. Consideraciones sectoriales envolventes en 2023.



Para las empresas de telecomunicaciones, el panorama económico de 2023 parece complicado. Incrementos en los costos de la energía y la crisis en el costo de la vida afectan sus escenarios financieros.



Segú los expertos de EY, en América la oportunidad de crecimiento del sector fundamentalmente dependerá de la migración a 5G y, habrá subastas de espectro nacional en Brasil, Chile y República Dominicana.



Los principales riesgos que en la industria de telecomunicaciones reconoce EY son:



1. Respuesta insuficiente a los clientes durante la crisis del costo de vida

2. Subestimar los imperativos cambiantes en seguridad y confianza

3. Incapacidad para mejorar la cultura de la fuerza laboral y las formas de trabajar

4. Mala gestión de la agenda de sostenibilidad

5. Incapacidad para acelerar la eficiencia a través de la digitalización

6. Falta de garantía de resiliencia y alcance de la infraestructura

7. No aprovechar los nuevos modelos de negocio

8. Falta de maximizar el valor de los activos de infraestructura

9. Compromiso ineficaz con los ecosistemas externos

10. Incapacidad para adaptarse al panorama regulatorio cambiante



1. Respuesta insuficiente a los clientes durante la crisis del costo de vida



Los autores de este reporte refieren los resultados del estudio Global EY Decodificando el Hogar Digital. Según el mencionado estudio, 45 por ciento de los hogares considera que paga de más por los servicios de contenido; además, 44 por ciento señalan que su proveedor de banda ancha no hace lo suficiente para introducir las mejores ofertas.



Debemos tener presente que, en México, algunos proveedores de Internet, durante el confinamiento incrementaron tarifas.



De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, los reclamos de los usuarios registraron un significativo incremento durante el confinamiento. En el comparativo del primer cuatrimestre de 2019 y 2020 pasaron de 164 a 614. Además, la velocidad de internet registró una sensible disminución.



En México, no pocos usuarios señalan que las tarifas que pagan no corresponden a los servicios que reciben de los proveedores de Internet.



2. Subestimar los imperativos cambiantes en seguridad y confianza



Entre directivos de Seguridad de la Información (CISO) se presenta una sensible brecha en la percepción sobre la importancia de la ciberseguridad y las acciones específicas que las organizaciones realizan en la materia. 39 por ciento de los directores de seguridad informática consideran que la seguridad no se toma en consideración en las inversiones estratégicas de las empresas.



3. Incapacidad para mejorar la cultura de la fuerza laboral y las formas de trabajar



La pandemia ha impactado en la cultura de las empresas. La rotación de personal produce que los empleadores experimenten pesimismo. Por el contrario, los empleados se sienten empoderados. 91% quieren trabajar de forma remota dos o más días a la semana.



Los expertos de EY omiten señalar que, entre los empleados en las Big Tech y, en general, en la fuerza laboral en no pocas empresas de telecomunicaciones, es posible advertir una profunda incertidumbre debido a los despidos. Amazon, por ejemplo, se propone despedir a 15,000 trabajadores. A los empleados que han conseguido conservar sus empleos les han incrementado la carga de trabajo, situación que genera malestar e inconformidad.



4. Mala gestión de la agenda de sostenibilidad



Las demandas de sostenibilidad son mayores entre las grandes empresas. 39 % de los consumidores no cree que los proveedores de conectividad estén haciendo lo suficiente para abordar el cambio climático y la sostenibilidad.



5. Incapacidad para acelerar la eficiencia a través de la digitalización



Las presiones inflacionarias actuales hacen que sea aún más vital que las empresas de telecomunicaciones aumenten la eficiencia y la agilidad. El Estudio EY Tech Horizon encontró que su capacidad para transformarse a través de nuevas tecnologías se ve obstaculizada por la complejidad en varias formas. Los factores humanos también están limitando el progreso, y los operadores citan el impacto negativo del trabajo remoto en la colaboración como el principal desafío cultural que enfrentan sus agendas de transformación.



6. Falta de garantía de resiliencia y alcance de la infraestructura



La capacidad de las empresas de telecomunicaciones para transformarse a través de nuevas tecnologías se ha visto obstaculizada por la complejidad. Si bien muchas empresas observaron durante la pandemia, ahora reparan en sus posibles inconvenientes, por ejemplo, en materia de trabajo remoto.



7. Incapacidad para aprovechar los nuevos modelos de negocio



Los operadores están priorizando oportunidades de crecimiento en el segmento empresarial. Internet de las cosas (IoT), la nube y la seguridad aún representan una parte relativamente baja de los ingresos generales de B2B.



8. Falla al maximizar el valor de los activos de infraestructura



El impulso de las empresas de telecomunicaciones para liberar el valor de la infraestructura se está acelerando. 63 % de las empresas de telecomunicaciones reconocen que la presión ejercida por los activistas las ha llevado a revisar sus opciones estratégicas.



9. Compromiso ineficaz con los ecosistemas externos



Desarrollos tecnológicos, como Open Radio Access Networks (O-RAN), han estimulado la llegada de nuevos proveedores de redes centrados en software. Las empresas de telecomunicaciones deben adaptarse para trabajar con más amplia de proveedores, de formas más variadas. Los expertos de EY destacan que las empresas de telecomunicaciones necesitan mejorar su juego en el compromiso del ecosistema.



10. Incapacidad para adaptarse al panorama regulatorio cambiante



Con el retorno a una nueva normalidad, las prioridades regulatorias están cambiando. La crisis en el costo de vida y las preocupaciones sobre la seguridad en línea también han generado mayor atención en el soporte. El debate sobre la neutralidad de la red es cada vez más fuerte en Europa y EE. UU.