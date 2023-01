Predicciones tecnológicas 2023

En el periodo que comprende la agonía de 2022 y los primeros meses de 2023, seguramente se darán a conocer los resultados de interesantes estudios relativos a las tendencias que podrían perfilar el rumbo del año en curso en materia de tecnología.



En esta oportunidad comentaré el reporte Predicciones DPL News 2023, el cual particularmente centra su atención en América Latina.



1. Panorama económico



2022 fue un año difícil. Con base en pronósticos y proyecciones del Fondo Monetario Internacional, relativas al PIB global, es posible anticipar que 2023 también será un año complicado.



Además de la pronunciada devaluación de las criptomonedas, en la segunda mitad de 2022 empezaron a registrarse despidos masivos en algunas de las grandes tecnológicas y en el sector de telecomunicaciones.



Los ajustes no han terminado. El viernes 6 de enero, por ejemplo, The Wall Street Journal informó que Amazon despedirá 18,000 trabajadores. Los recortes representan alrededor de 5 % de la fuerza laboral del corporativo.



La carga de trabajo se ha incrementado de forma significativa entre los trabajadores que pudieron conservar sus empleos en empresas de la Gig Economy.



A lo largo del año, las firmas dedicadas a la innovación tecnológica observarán un comportamiento conservador.



2. Redes 5G, industria 4.0 y Open RAN



El despliegue de redes 5G podría favorecer la recuperación económica de la región; sin embargo, el crecimiento de esas redes podría concentrarse en los grandes centros urbanos, situación que profundizaría las brechas que existen frente a las zonas rurales.



Mientras que en los próximos seis meses se proyecta en Colombia la licitación de espectro 5G, en México el panorama no resulta tan alentador.



Además de los altos costos del espectro, no se advierte la intención de que el gobierno del presidente López Obrador contemple una próxima subasta del espectro.



En 2023 veremos la expansión de tecnologías aplicadas a la industria 4.0, destacando los gemelos digitales, la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet Industrial de las Cosas (IoT).

En materia de Open RAN, Brasil se perfila como el país que invertirá la mayor cantidad de dinero en esa arquitectura abierta.



3. Economía colaborativa



La inflación y el complicado panorama de la economía repercutirán negativamente en la economía colaborativa.



No pocos de los servicios que ofrecen algunas plataformas serán considerados como gastos prescindibles en la economía familiar. Tal situación ha sido advertida por los inversionistas. Además, algunos gobiernos podrían imponer marcos regulatorios más exigentes a las plataformas que operan bajo este modelo de negocios.



4. Computación Cuántica y Ciberseguridad



De acuerdo con analistas de la agencia DPL, en 2023 dará inicio la comercialización de la computación cuántica.



Entre los principales beneficiados destaca el sector dedicado al manejo de riesgos cibernéticos.



En materia de ciberseguridad, en México el sector gubernamental observa un retraso de por los menos dos décadas.



El hackeo a servidores de la Secretaría de la Defensa y las filtraciones de información clasificada, evidenciaron la necesidad de elaborar una estrategia nacional en la materia.



5. Metaverso



Además de referirse a Meta como el único metaverso, los expertos de DPL incurren en un sensible error al estimar el total de usuarios de Facebook.

“De acuerdo con cifras de la empresa Meta (Facebook), la plataforma tiene cerca de 300 millones de usuarios activos en el metaverso, frente a los 8 mil millones de personas en el mundo en la red social Facebook” (p.31).



De acuerdo con lo asentado en el reporte Digital 2022. July Global Statshot Report, elaborado por las firmas We Are Social y Hootsuite, el total de usuarios de medios sociales fue estimado en 4,700,000,000 en julio de 2022.



Esa autorizada fuente de información estimó entonces 2,936,000,000 usuarios de Facebook, 2,000,000,000 usuarios de WhatsApp, 1,440,000,000 en Instagram y 1,000,000,000 en Facebook Messenger.



Si consideramos como usuarios únicos al total de usuarios de las plataformas digitales del imperio Zuckerberg, el total asciende a 7,376,000,000. Si agregamos los 300,000,000 usuarios de Meta, el total tampoco suma 8 mil millones de personas.



En 2023 se espera un incremento en el número de usuarios de Meta. Sin embargo, los expertos en la revista Wired no son tan optimistas al evaluar el desarrollo del llamado “Zuckerverse”.



6. TikTok



El impacto cultural de TikTok resulta incuestionable, particularmente en los “nativos digitales”, la llamada “generación Z”, cohorte demográfica que suele designar a los nacidos a mediados de la década de 1990 y mediados de la década de 2000; así como a la generación “Alpha”, formada por nacidos a partir de 2010.



La referida Big Tech china ha superado a Google en popularidad, y también se ha proyectado como una de las plataformas más utilizadas para la búsqueda de información.



Los analistas de DPL consideran a TikTok como una serie amenaza para Google. Además, la Big Tech china también se ha convertido en un importante competidor de Facebook.



Por lo anterior y por las filtraciones realizadas por durante el segundo semestre de 2021 por Frances Haugen, la “garganta profunda en Facebook”, relativas al objetable comportamiento empresarial de sus plataformas, Mark Zuckerberg, además de haber adoptado un nuevo nombre corporativo (Meta), se vio en la necesidad de anticipar la introducción de su metaverso, en un desesperado intento por limpiar su deteriorada imagen y la imagen de sus plataformas.



7. Twitter



La emblemática plataforma de microblogging representa una indispensable referencia como fuente de información para millones de personas en el mundo.



La relevancia de Twitter no radica en su número de usuarios, sino en la influencia que observa en la formación y circulación de la opinión pública.



Para Elon Musk, su flamante dueño, Twitter representa un importante paso en la creación de X, “la aplicación de todo”.



El futuro de Twitter se antoja incierto en manos del acaudalado empresario e influencer Elon Musk, quien al tomar las riendas de la plataforma de microblogging despidió a 5,000 trabajadores.



En los meses recientes Twitter no solo ha registrado una significativa disminución en el número de usuarios. Además, importantes firmas han retirado sus inversiones publicitarias.



8. Teléfonos inteligentes



Ante el complicado panorama de la economía, los consumidores están retrasando la renovación de los dispositivos que usan, dando prioridad a gastos que consideran prioritarios.



En 2023 podrían crecer la renta de teléfonos móviles y la venta de teléfonos reacondicionados. Los analistas de DPL además destacan la posible expansión de los SIM electrónicos (eSIM).



9. México



En la segunda parte del reporte fue analizada la situación de cada país en la región, además, claro, de España.



Los analistas de DPL instalaron a México en un escenario de “ambivalencia digital”, y soportan tal afirmación en las siguientes consideraciones.

a).- Promesas incumplidas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

b).- Carencia de una institución gubernamental que efectivamente defina el rumbo de la visión del gobierno.

c).- Los problemas que ha enfrentado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), particularmente en materia de competencia y libertad de acción.

d).- El alto precio del espectro en México, el cual ha repercutido negativamente en la expansión de la conectividad móvil.



En cuanto a la agenda de 2023 en México, destaca el desarrollo de la red compartida, que fue rescatada por el gobierno en 2022, y el despliegue comercial de 5G por Telcel.