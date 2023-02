Panorama de las redes sociodigitales en 2023

Segunda parte



El 26 de enero, las firmas We Are Social y Meltwater publicaron en Internet el estudio Digital 2023: Global Overview Report.



Datos generales



El total de usuarios de redes sociodigitales fue estimado en 4,760,000,000, quienes representan 49% de la población mundial y, 92.3% del total de usuarios de Internet.



Los usuarios dedican un promedio de 2 horas con 31 minutos al día; además, emplean 7.2 redes sociodigitales. Los mexicanos, en promedio empleados 7.8 plataformas digitales, y diariamente les dedicamos un promedio de 3 horas con 21 minutos. Del tiempo diario en Internet, los mexicanos destinamos el 41.3% a las redes virtuales.



En cuanto a género, se estima que 46.3% de los usuarios son mujeres y los hombres representan 53.7%



Por lo que respecta a la edad, el mayor porcentaje se usuarios se ubica entre los 20 y los 29 años de edad (13.5% mujeres y 17.5% hombres). Sin embargo, el segmento que mayor tiempo diario destina a las redes virtuales es el que comprende a personas entre 16 y 24 años (mujeres, 3 horas con once minutos, hombres, 2 horas con 46 minutos).



La mayor penetración se presenta en el norte de Europa (83.6%), y la menor en África Central (7.4%). Por lo que respecta a Centroamérica, donde las firmas We Are Social y Meltwater instalan a México, la penetración de las redes sociodigitales fue establecida en 67.5%



Principales razones para usar redes virtuales



Las principales razones para usar redes virtuales son: 1.- Mantenerme en contacto con amigos y familiares, 2.- Llenar mi tiempo libre, 3.- Leer noticias, 4.- Enterarme de lo que habla, 5.- Encontrar inspiración para cosas por hacer y comprar.



Plataformas más utilizadas



Las redes virtuales más populares son: 1. Facebook (2,958,000,000), 2.- YouTube (2,514,000,000), 3.- WhatsApp (2,000,000,000), 4.- Instagram (2,000,000,000), 5.- WeChat (1,309,000,000).



TikTok fue instalada en la sexta posición con 1,051,000,000 usuarios. Twitter, en la décimo cuarta posición con 556,000,000 de usuarios.



Si bien TikTok ha sido considerada como la principal amenaza para Facebook como para Google, las cifras que ofrece el estudio no parecen dar cuenta de la efectiva relevancia de TikTok en el rumbo de la economía digital.



Plataformas predilectas



Interesante advertir que TikTok no es la red virtual predilecta. 1.- WhatsApp, 2.- Instagram, 3.- Facebook, 4.- WeChat, 5.- TikTok.



Apps a las que los usuarios dedican mayor tiempo



Los usuarios dedican más tiempo a YouTube que a Facebook. 1.- YouTube, 2.- Facebook, 3.- WhatsApp, 4.- Instagram, 5.- TikTok.



Tiempo dedicado a las Apps predilectas



1.- TikTok (23.5 horas por mes), 2.- YouTube (23.1), 3.- Facebook (19.7), 4.- Facebook Messenger (17.3), 5.- Instagram (12 horas).



Usos





Para diversión y contenido de entretenimiento, la red predilecta es TikTok (78.9%)

Para seguimiento e investigación de marcas y productos, Instagram (60.9%).

Para mantenerse informado, Twitter (61.2%).

Para mensajes de amigos y familiares, Facebook (71.1%).

Para publicar y compartir fotografías y/o videos, Instagram (67.9%).



Información sobre marcas



En cuanto al uso de redes virtuales y plataformas para obtener información de marcas, 74.7% de los usuarios emplea cualquier plataforma, 43.1% redes sociodigitales, 20.6% sitios especializados en preguntas y respuestas (Quora, por ejemplo), 15.7% foros y tableros de mensajes (boards), 16.2% servicios de mensajería y cjat en vivo, 15.4 en sistemas de microblogging (Twitter, por ejemplo), 13.6% en vblogs (blogs en formato de video), 10.5% en pizarras en línea (Pinterest, por ejemplo).



México fue ubicado en la sexta posición entre los países que más emplean las redes virtuales y plataformas para investigar marcas.



Por edad, el grupo que más emplea redes virtuales para investigar marcas es el que comprende a personas entre 16 y 24 años (mujeres, 50.1%, hombres, 46.1%).



Contenido-seguimiento



Los principales tipos de redes virtuales nos confirman la fragilidad de los “influenciadores”. Los usuarios principalmente siguen cuentas de: 1.- amigos, familiares, gente que conocen; 2.- actores, comediantes; 3.- entretenimiento, memes, parodias; 4.- espectáculos de televisión, canales; 5.- bandas, cantantes, músicos.



Influenciadores



Por lo que respecta al seguimiento de “influenciadores”, México fue instalado en la octava posición. 28.2% de los usuarios de redes y plataformas virtuales sigue a algún -algunos- influenciadores.



Por edad, el grupo que afirma seguir a más “influenciadores” es el que comprende a usuarios entre los 16 y 24 años (mujeres, 30.6%, hombres, 24.3%).



Uso de redes sociodigitales en el trabajo



El promedio mundial fue establecido en 39.6% México fue ubicado sobre el promedio mundial: 45%



Por edad, las mujeres, en el grupo de 25-34 años son las que más emplean redes virtuales para propósitos laborales. En cuanto a los hombres (45.5%), quienes se ubican entre los 35 y 44 años de edad.



Redes sociodigitales como fuente de información noticiosa



El promedio mundial fue determinado en 34.2% México fue ubicado sobre el promedio mundial: 45.5%



Por edad, las mujeres, en el grupo de 45-54 años, son las que más emplean redes virtuales para propósitos informativos. En cuanto a los hombres (38.5%), personas entre 55 y 64 años.



La actualización de la información contenida en el referido estudio suele ser publicada en el mes de junio. Habrá que estar pendientes.