Panorama de las redes sociodigitales en 2023

Primera parte.

1. Internet



El 26 de enero, las firmas We Are Social y Meltwater publicaron en Internet el estudio Digital 2023: Global Overview Report.



El mencionado reporte admite ser considerado como el estudio más completo sobre el panorama de las redes sociodigitales en el mundo.



Este año, el mencionado estudio comprendió 465 pantallas. El estudio correspondiente a 2022, realizado entonces por las firmas We Are Social y Hootsuite, incluyó 300 pantallas.



Población, usuarios de Internet y usuarios de redes sociodigitales



La población mundial fue estimada en poco más de 8 mil millones de personas (8,010,000,000).



China sigue siendo el país más poblado, con 1,425,849,000 personas; sin embargo, la población en India tiene 1,422,027,000 personas y, debido a las políticas observadas en China en materia de control de la natalidad, es muy probable que en 2024 India supere a China como el país más poblado.



El total de usuarios de Internet fue establecido en 5,160,000,000 (64.4% de la población mundial). Otras fuentes ofrecen los siguientes datos: la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 5,310,000,000; el Banco Mundial: 4,800,000,000; la Internet World Stats (IWS) 5,470,000,000.



El total de usuarios de redes sociodigitales fue determinado en 4,760,000,000 personas, quienes representan 59.4% de la población mundial. La penetración de Internet en México fue estimada en 78.6%.



En el periodo comprendido entre enero de 2022 y enero de 2023 fueron estimados 137 millones de nuevos usuarios de redes sociodigitales, mientras la población mundial creció 67 millones.



Dimensiones de algunas brechas digitales



El total de personas que todavía no tienen acceso a Internet fue determinado en 2,850 millones. En el sur de Asia fueron estimados 1,061,300,000 personas que aún no tienen acceso a Internet. En India, 730 millones de personas (51.3% de la población) no cuentan con acceso a Internet.



En América Central -donde las firmas We Are Social y Meltwater ubican a México-, el total de personas que aún no cuentan con acceso a Internet fue estimado en 45.2 millones.



En materia de acceso a Internet, la brecha digital sigue siendo significativa: 67.2% hombres y 61.6% mujeres. Sin embargo, las diferencias son muy considerables en la penetración de Internet en poblaciones urbanas (78.3%) y en poblaciones rurales (45.8%).



Tiempo diario dedicado a Internet



El tiempo diario dedicado a Internet fue estimado en 6 horas con 37 minutos. Las personas aún dedican mayor tiempo a la televisión que a las redes sociodigitales. A la televisión -broadcast y streaming- destinan 3 horas con 23 minutos; a las redes y plataformas digitales dedican 2 horas con 31 minutos. En México, el tiempo diario dedicado a Internet fue estimado en 8 horas con 7 minutos.



El teléfono celular es el principal dispositivo para acceder a Internet (92.3%). En México (95.9%) y, en promedio, a través del teléfono los usuarios de Internet en México dedican 4 horas con 32 minutos diarios.



Velocidad/ Banda Ancha

En cuanto a las velocidades de banda ancha móvil, México fue ubicado abajo del promedio mundial. El promedio mundial fue establecido en 33.97 MBPS. El reporte establece en México 24.07 MBPS.



En la banda ancha fija, el promedio mundial fue determinado en 74.54 MBPS. México, abajo del promedio mundial: 49.91 MBPS.



Razones para usar Internet



Las principales razones para usar Internet son: 1.- Encontrar información; 2.- Mantenerme en contacto con amigos y familiares; 3.- Mantenerme actualizado sobre noticias y eventos; 4.- Ver videos, espectáculos de televisión y películas; 5.- Investigar cómo hacer cosas.



Plataformas más populares



Las plataformas más utilizadas en Internet son: 1.- Chat y mensajería (94.8%), 2.- Redes sociodigitales (94.6%), 3.- Motores de búsqueda y portales web (81.8%), 4.- Anuncios y clasificados (76%). 5.- Mapas, estacionamientos y servicios de localización (55%).



Los navegadores más usados: 1.- Chrome (65.86%), 2.- Safari (18.67%), 3.- Microsoft Edge (4.45%), 4.- Firefox (3.94%), 5.- Samsung Internet (2.68%).



Tanto en el ranking de Semrush como el de Similarweb, los dos sitios más visitados son 1.- Google, 2.- YouTube. Además, en términos de búsqueda, también ocuparon las dos primeras posiciones, siendo “video” la tercera, Facebook la cuarta, y “clima” la quinta.



Por lo que respecta a motores de búsqueda, la hegemonía de Google continúa (92.21%). Sin embargo, Bing, el navegador de Microsoft observó un importante crecimiento anual (8.9%) para ubicarse en, términos de porcentaje de usuarios, en 3.42%



De acuerdo con Wikipedia, los temas más consultados en 2022 fueron: 1.- Jeffrey Dahmer, 2.- 2022 invasión rusa a Ucrania, 3.- muertes en 2022, 4.- Copa FIFA Qatar 2022, 5.- Elizabeth II.



Video



Las plataformas más empleadas para videos, tanto por número como por tiempo dedicado fueron 1.- Google, 2.- TikTok, 3.- Netflix.



En cuanto a los países que más ven contenidos de televisión (streaming) a través de Internet, México fue ubicado en el segundo lugar (97.7%), superado solo por Filipinas (97.9%).



En la historia de Netflix, las series con mayor audiencia durante los primeros 28 días son: 1. El juego del calamar (T.1) 1,650,450,000. 2.- Money Heist (T5) 792,230,000 3.- Money Heist (T.4) 619,010,000. 4.- All of us are dead (T.1) 560,780,000. 5.- Money Heist (T.3) 426,400,000.



Audio



Por lo que respecta a escuchar contenidos de audio por Internet (frecuencia semanal), 39.1% de los usuarios señala usar servicios streaming de música, 21.9% escucha estaciones de radio en línea, 21.2% podcasts, 19.8% audiolibros. México, fue ubicado en la tercera posición (49.5%).



Con respecto a 2022, disminuyó ligeramente el uso de asistentes de voz para buscar información; además, no se registra incrementó alguno en el porcentaje mensual de usuarios de Internet que utilizan herramientas de reconocimiento de imágenes en su móvil.



También se registró un sensible decremento en el porcentaje de usuarios de herramientas de traducción en línea.