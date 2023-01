Los estragos del tsunami en las big tech

Los despidos masivos de personal en las big tech dieron inicio en el segundo trimestre de 2022, y representan una señal de alerta sobre el adverso panorama que proyecta la economía mundial en 2023.



En 2022, las firmas tecnológicas despidieron a 153,937 empleados.



La semana pasada fueron anunciados nuevos ajustes en las firmas más valiosas en el mundo, los cuales afectarán a un mayor número de trabajadores que en 2022 y, por supuesto, a sus familias.



1. El valor de marca de las principales big tech en 2022



El año de 2022 no reportó cifras negativas en el valor de marca de las big tech, con excepción de Facebook, marca de Meta Platforms Inc.



De acuerdo con lo asentado en el reporte 2022 Most Global Brands, realizado por la firma Kantar Brandz, en 2022 las cuatro marcas más valiosas del mundo fueron cuatro big tech: 1.- Apple, 2.- Google, 3.- Amazon, 4.- Microsoft.



Pese a la incertidumbre económica, las mencionadas firmas incrementaron su valor de marca en 2022. Apple (55%), Google (79%), Amazon (3%), Microsoft (49%).



El valor estimado (en millones de dólares) de las referidas big tech es el siguiente: 1.- Apple ($M 947,062), 2.- Google ($M 819,573), 3.- Amazon ($M 705,646), 4.- Microsoft ($M 611, 460).



Otra big tech, Facebook, fue instalada en la octava posición, y su valor fue establecido en $M 168,421. Esa cifra representó un sensible decremento (-18%) respecto del valor estimado en 2021.



En el estudio realizado por la firma Interbrand -Best Global Brands 2022-, las mismas big tech fueron consideradas las marcas más valiosas del mundo, aunque no en el mismo orden: 1.- Apple ($M 482,215), 2.- Microsoft ($M 278,288), 3.- Amazon ($M 274,819), 4.- Google ($M 251,751).



De acuerdo con Interbrand, en 2022 el valor estimado de cada una de las referidas big tech registró un sensible incremento respecto del valor considerado en 2021: Apple (18%), Microsoft (32%), Amazon (10%), Google (28%).



En cuanto a Facebook, los analistas en Interbrand la relegaron a la posición 17 entre las 100 marcas más valiosas en el mundo. El valor de marca de la mencionada red sociodigital fue establecido en $M 34,538. Facebook observó una depreciación estimada en 5% respecto del valor alcanzado en 2021.



2.- Los ajustes de personal en las big tech



Las big tech representan un efectivo símbolo del poder económico, prosperidad y la formidable capacidad de innovación en Sillicon Valley.



En ninguna crisis económica anterior, los responsables del desarrollo financiero en las big tech habían recurrido a despidos masivos de personal.



En Apple, los primeros recortes fueron realizados en agosto de 2022. Tim Cook, CEO de Apple, anunció que la firma sería más “prudente” en sus gastos, aunque seguiría invirtiendo en algunas áreas.



Desde noviembre, Amazon ha establecido una drástica política de recortes, la cual se extiende a los días recientes.



A comienzos de la semana pasada, Amazon registró una sensible disminución en el valor de sus acciones en la bolsa de Nueva York (2.1%); en respuesta, Amazon anunció nuevos despidos, los cuales podrían afectar a 18,000 trabajadores.



Para tranquilizar a los mercados, Andy Jasy, director ejecutivo de Amazon, aseguró que la firma ha resistido a panoramas económicos inciertos y difíciles en el pasado, y que en esta ocasión también lo hará.



Alphabet, el corporativo del cual forma parte Google, dio a conocer la semana pasada el despido de 12,000 trabajadores.



También la semana pasada, el director general de Microsoft, Satya Nadella, informó que la empresa despedirá a 10,000 personas en los próximos meses.



De acuerdo con The Information, Nadella señaló que la empresa tenía que adaptarse al gasto cada vez más cauteloso de sus clientes.



Para Mark Zuckerberg, 2022 fue un año muy complicado. Su metaverso no consigue atraer a los anunciantes que esperaba, y TikTok se ha proyectado como una gran amenaza para Facebook, una red sociodigital que luce muy avejentada.



En noviembre de 2022, Meta Platforms anunció el despido de 11,000 empleados de Facebook, quienes representan 13% de la plantilla.



También en el mes de noviembre, miles de trabajadores en Twitter fueron despedidos. Además de los despidos, algunos empleados presentaron sus renuncias y cuestionaron el liderazgo de Elon Musk, el flamante propietario del sistema de microblogging.



Los ajustes de personal en las grandes firmas tecnológicas vienen acompañados de cambios en algunas prioridades, drásticas modificaciones en la conformación de los equipos internos, así como sensibles disminuciones en materia de nuevas contrataciones de personal.



A gran parte de los empleados que consiguieron conservar sus empleos en las principales firmas tecnológicas, les ha incrementado de forma considerable su carga de trabajo.



Apenas en el mes de enero del año en curso, el número de despidos que se han registrado en el sector tecnológico ha sido estimado en 39,000.



Para enfrentar la incertidumbre económica en puerta, los directivos de las big tech han procedido como lo hacían los grandes imperios mercantiles del siglo pasado: despedir trabajadores, recurso decepcionante en un sector que se ha distinguido más por su creatividad que por su generosidad.



Es curioso, en sus primeros años de vida, algunas big tech afirmaron que pretendían contribuir a un mundo mejor.



No fue hace mucho, quizá lo han olvidado.